La stațiile Mol, a crescut prețul ambilor carburanți, iar cea mai scumpă motorină standard se apropie azi de 10 lei.

Cât costă benzina joi, 7 mai 2026

Cea mai ieftină benzină standard se găsește joi, 7 mai 2026, la prețul de 9,12 lei/l, la fel ca ieri, și este la Petrom.

Și Socar a menținut azi constant prețul, astfel că la aceste stații, combustibilul se vinde cu 9,19 lei/l.

Benzina a rămas la prețul din ziua precedentă și la Rompetrol, respectiv 9,22 lei/l. Cu același preț constant se vinde și la stațiile OMV.

În schimb, Mol a scumpit benzina joi, 7 mai 2026, și a ajuns 9,22 lei/l, de la 9,12 lei/l, prețul din ziua precedentă (o majorare de 0,10 lei).

Și în stațiile Lukoil, benzina este mai scumpă ca ieri. Se vinde astăzi cu 9,24 lei/l, iar miercuri costa 9,12 lei/l (o creștere de 0,12 lei).

Raportat pe orașe, benzina standard se găsește joi, 7 mai 2026, la prețul de 9,12 lei/l, la fel ca în ziua precedentă, în toate cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Cât costă motorina joi, 7 mai 2026

Prețul unui litru de motorină standard în București este joi, 7 mai 2026, de 9,83 lei/l, în ușoară creștere față de ziua de ieri când era 9,82 lei/l (o majorare cu 0,01 lei) și se găsește la Petrom.

Socar a menținut constant prețul motorinei de ieri, de 9,89 lei/l.

La fel se întâmplă și la Rompetrol, unde carburantul costă azi la fel ca ieri, respectiv 9,92 lei/l. Prețul constant din ziua precedentă se menține și la stațiile OMV, de 9,92 lei/l.

Mol, care avea ieri cea mai ieftină motorina, a urcat prețul joi, 7 mai 2026, astfel că ea se vinde cu 9,92 lei/l, de la 9,82 (o majorare de 0,10 lei).

La Petrom, costul motorinei de 9,83 lei/l a rămas constant. Și Lukoil a menținut costant prețul motorinei și vinde carburantul joi, 7 mai 2026, cu 9,94 de lei/l.

Raportat pe orașe, motorina standard se găsește joi, 7 mai 2026, la prețul de 9,83 lei/l, în ușoară creștere față de ieri când era 9,82 lei/l (o majorare de 0,01 lei) în toate cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Unde găsesc șoferii români cei mai ieftini carburanți joi, 7 mai 2026

Cea mai ieftină benzină se găsește joi, 7 mai 2026, la prețul de 8,69 de lei/l, preț neschimbat de joia trecută, și este la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș.

Astăzi, joi, 7 mai 2026, cea mai ieftină motorină standard se găsește la prețul de 9,27 de lei/l, același preț de vinerea trecută, și este tot la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.