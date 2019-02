Gabriel Dumitru, interpretul de muzică populară care a ajuns de la 142 de kilograme la 80. Cum arată după ce a slăbit 62 de kilograme | FOTO

Gabriel Dumitru ajunsese să cântărească 142 de kilograme. Acesta a avut o ambiție de fier și a reușit să slăbească 62 de kilograme. Acum, solistul de muzică populară arată estreordinar de bine. Are 80 de kilograme și look-ul său este total schimbat.

Artistul se află zilele acestea în vacanță în Punta Cana, Republica Dominicană, alături de două dintre colegele sale de breaslă. În fotografii, artistul arată foarte bine, afișând un trup atletic și foarte bine conturat.

Gabriel Dumitru, în vârstă de 28 de ani, e mândru că se poate expune din nou la soare după ce a slăbit spectaculos.

Cum a slăbit Gabriel Dumitru

Interpretul a slăbit pentru a elimina riscul unor boli cronice, dar și pentru a nu mai fi respins de producătorii TV.

„Activez în muzica populară de 10 ani şi am avut 142 de kilograme la 1,88 metri înălțime. Cânt de la 18 ani, am avut un spectacol în care am sărbătorit această aniversare. Acum cinci ani, eram diagnosticat cu obezitate morbidă de gradul al treilea. La 23 de ani m-am apucat de slăbit pentru că înainte de asta toţi realizatorii din muzica populară mă tăiau de pe listă din cauza imaginii.

Deși am câştigat o mulţime de premii, îmi spuneau că nu încap pe ecranul televizoarelor și că trebuie să arăt bine ca să mă poată invita la emisiuni.

Aşa că m-am ambiţionat, mi-am micșorat stomacul chirurgical şi am eliminat excesul de piele din zona sânilor, cu ajutorul ginecomastiei. Claudia Ghițulescu a stat cu gura pe mine să-mi operez stomacul ca să nu risc să fac diabet. Aveam multe probleme, mă dureau capul și picioarele și aveam probleme cu inima. Ea m-a scăpat de la moarte”, povestea el, conform click.ro.

„Timp de șase luni, n-am putut să mânânc mai nimic, doar ciorbă strecurată, lapte şi ceai. Ciorbă, fără sare, fără ulei, fără nimic. N-am timp să merg la sală, pentru că organizez şi evenimente”, mai spunea solistul.

