Jean Rogoveanu candidează din partea PSD, Codruța este susținută de PNL. Amândoi vor postul de primar la Gogoșu, o comună mare, bogată, cu ieșire la Dunăre și încasări record în județ, din taxe și impozite, fiind frontieră fluvială între România și Serbia.

Jean Rogoveanu vrea să candideze pentru al patrulea mandat: „Sincer, n-am crezut că poate să aibă atâta nebunie, să vină să se contreze cu mine și la alegeri. Se contrează cu mine prin instanțe, prin astea, dar nu m-am gândit că vine și la alegeri. Deși ar fi trebuit să știe că șansele ei sunt foarte mici. Treaba ei! Din răzbunare sau răutate vrea să candideze, vrând să demonstreze nu știu ce”.

Cei doi soți se află în plin proces de divorț, iar primarul spune că sunt despărțiți încă de anul trecut. Deși soțul o acuză de răzbunare, soția spune că face totul pentru binele comunității.

„Proasta administrație pe care o face la nivel de comună. A fi primar într-o comună de nivelul comunei Gogoșu, din județul Mehedinți, asta înseamnă că de dimineață, de la orele 8, până la orele 16, să-ți respecți în totalitate programul de muncă și, mai mult de atât, trebuie să fii prezent în comună tot timpul, nu doar în campania electorală, când se apropie alegerile”.

Dar actualul primar crede că nu va avea probleme să fie reales și, oricum, nu o vede pe soție ca un contracandidat care să-i dea emoții: „Nu are ea caracter pentru a fi primar, ea e o fire mai recalcitrantă, mai repezită, mai… Or, aici vin tot felul de oameni, trebuie să îi asculți pe toți, nu după cum ai toane. M-am simțit trădat în momentul în care am aflat faptele ei și atunci chiar m-am simțit trădat. A fost o perioadă foarte grea pentru mine. N-am emoții, fiindcă știu că mi-am făcut treaba”.

Codruța Rogoveanu susține că și-a ajutat „enorm de mult” soțul, în proiectele derulate de acesta ca primar al comunei și crede că îi va lua locul în Primărie: „Inclusiv proiectul de asfaltare care se derulează la momentul acesta în satul Gogoșu are și amprenta mea pe el. Șansele sunt de 100%. Am încredere în cetățeni, vor schimbare!”

Cei doi s-au căsătorit în 2009 și au împreună o fată de 16 ani, iar pe 15 mai se va pronunța divorțul.

Actualul primar din Gogoșu a mai fost implicat într-un scandal, atunci când a luat, din bani publici, trei telefoane mobile în valoare de 6.000 de euro. Acestea au fost folosite de primar, vice și o angajată a primăriei.

