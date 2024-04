În urmă cu o zi, Damian Drăghici și Smiley au lansat melodia „S-a lansat mireasa”, care are deja peste 180.000 de vizionări pe YouTube. Piesa a lansat deja reacții, cântărețul Dinu Maxer a fost deranjat că cei doi au scos o piesă cu același titlu ca una dintre melodiile lui.

„E nișată, clar! Ce mă deranjează este că, anul trecut, eu am făcut un remake pe partea masculină a piesei mele, pe care am promovat-o la TV și am cântat-o, și părerea mea e că e puțin cam repede să vii cu același titlu, același gen de piesă, care e o piesă nișată, clar!”, a spus el pentru Click.

Smiley: „I-am zis lui Damian că trebuie să facem o piesă, dar au durat vreo 5-6 ani”

Acum, pe rețelele de socializare, Smiley și Damian Drăghici au spus de unde s-au inspirat pentru melodia „S-a furat mireasa”. Într-un clip video, cei doi artiști fac dezvăluiri.

Smiley: De unde e titlul? Păi de la tradiție, e clară! Acum vreo 8 ani am avut ideea de a face piesa asta, eram undeva pe o barcă în Thailanda în mijlocul oceanului și m-am gândit ce tare ar fi să fac o piesă „S-a furat mireasa”. I-am zis lui Damian că trebuie să facem o piesă, dar au durat vreo 5-6 ani.

Damian Drăghici: Eram la un concert, unde l-a invitat eu Andrei să cânte la Sadghuru. Sadghuru vorbea despre cum să salvăm piesa și Smiley spunea să facem o piesă cu „S-a furat mireasa”.

Smiley: E o tradiție care nu mai e aici la noi în România, furatul miresei în timpul nunții, n-am auzit să mai fie în alte părți. Eu nu am auzit să mai fie în altă parte, așa că nu știu am zis că e cazul să facem și o piesă pentru că e o tradiție a noastră.

Damian Drăghici, despre noua piesă cu Smiley: „Eu o văd ideală pentru orice petrecere”

„«S-a furat mireasa» este piesa pe care eu o văd ideală pentru orice petrecere. Acum 8 ani, am lansat cu trupa mea Damian & Brothers, împreună cu Smiley, piesa «În stație la Lizeanu» care a rupt orice top în România. Și hai că am pregătit un nou super HIT care să ridice topurile și oamenii de pe scaune.

Povestea domnișoarei trebuia sa se transforme într-una a miresei. Relațiile evoluează, dar aici se fură mireasa, nu mai pleacă ea. Cine o găsește primu dintre mine și Smiley? Vedem în clip”, a declarat artistul Damian Drăghici, gata să cucerească publicul amator de dans, petreceri și mai ales de nunți în sezoanele mult așteptate ce urmează.

„Orice întâlnire cu Damian Drăghici ajunge să fie o petrecere, o sărbătoare extrem de creativă și molipsitor de veselă fie ea în stație la Lizeanu sau într-un cort de nuntă. Damian este un artist mare, pe care eu îl apreciez enorm, iar a face muzică împreună este mereu o bucurie nebună. Compunem, cântăm, dansăm împreună, iată că mai furăm și câte o mireasă, dar ce mă bucură cel mai tare e că ajungem să primim la cheful nostru pe oricine ne aude.”, a adăugat Smiley.

Coproducție HaHaHa Production și We Are Family Records, „S-a furat mireasa” are muzica semnată de Andrei Tiberiu Maria, Damian Drăghici, Șerban Cazan și Petru Alexandru Stancu, versurile scrise de Andrei Tiberiu Maria și Petru Alexandru Stancu, iar producția realizată Șerban Cazan și Damian Drăghici.

