Noi detalii din scandalul de divorț dintre Andrei Tinu și soția sa. „Mi-a zis că dacă nu îi dau copiii, o să văd eu ce pățesc”

Andrei Tinu s-a separat de soția sa, Alberta, împreună cu care are copii. Cei doi, care s-au acuzat reciproc de infidelitate, se află în divorț. la emisiunea Agenția VIP, de la postul de televiziune Antena Stars, Andrei Tinu a povestit cu lux de amănunte ce s-a întâmplat între el și partenera sa de viață.

„Îmi vine atât de greu să vorbesc despre toate cele întâmplate…Lucrurile trebuie lămurite… Alberta, soția mea, a plecat din țară la începutul anului 2018 pentru a se stabili și pentru a munci în Franța, pentru a-și deschide acolo un cabinet stomatologic. Ea a mai fost plecată acum 3 ani, când fata cea mare avea un an. Mai mult a fost plecată decât a fost în țară și eu am susținut-o în toate demersurile ei, deși i-am explicat că vor suferi copiii în lipsa ei. Apelurile video nu pot să suplinească nevoia unui copil de a simți căldura mamei.

E complicat cu relațiile la distanță, dar ne iubeam și credeam că vom face față. Am început să simt o răceală din vară și comunicam nemulțumirile mele vizavi de această situație. Era greu, și pentru mine și pentru copii, să-și vadă mama o dată pe lună. Am ajutat-o să-și pună cabinetul pe picioare, acolo.

La începutul lunii decembrie, mi-a zis că urmează să plece la un congres. Mi s-a părut ciudat că m-a anunțat din scurt, mi-a dat câteva opțiuni unde ar putea merge să facă cursurile respective și i-am zis să meargă la Viena.

S-au ridicat semne de întrebare. Eu din fire nu sunt nici gelos, nici suspicios, ea era. Au fost niște situații atât de complicate, dar am tras pentru familie.

Am întrebat-o de detalii, la ce hotel este cazată etc. Am verificat pe internet. M-a mințit, nu exista niciun curs și nu stătea la hotelul acela. I-am cerut și niște fotografii, de la curs mi-a trimis o fotografie tăiată și le-am verificat, am aflat că sala respectivă unde spunea că are loc cursul era de fapt o sală a unui ballroom din București, din zona Crângași.

Am luat primul avion către Viena, pentru a afla totul. M-am dus la hotelul cu pricina, unde spunea că este cazată și nu era. Ne-am întâlnit la aeroport. I-am zis că am venit să petrecem weekend-ul împreună, în speranța că poate avea ceva în cap.

Când am ajuns la fața locului, ea nu se descurca nici să intre în hotel, era pentru prima dată acolo. Mi-a recunoscut că a fost cazată la un alt hotel, iar la recepție am cerut factura, am zis că soția a uitat să ceară factura. Recepționera mi-a zis că camera este pe numele unui bărbat. L-am căutat pe Google, am aflat că este tot medic stomatolog, coleg cu soția mea. Este însurat. Nu a putut să-mi dea o explicație coerentă, mi-a zis că nu a fost cu acest individ, îi plătise camera dar de fapt nu s-au văzut.

Ea a plecat înapoi în Franța, asta se întâmpla pe 7-8 decembrie. Ea zicea că nu a făcut nimic, că trebuie să o înțeleg. Nu a venit cu nicio explicație plauzibilă, nici în zilele următoare. Explicația nu a venit. Nu a recunoscut nicio greșeală, în continuare susține că nu a făcut nimic. Mi-a zis că dacă nu îi dau copiii, o să văd eu ce o să pățesc”, a povestit Andrei Tinu, potrivit spynewws.ro.

