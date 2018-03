O melodie lansată de doi elevi de liceu din Focșani a atras peste 4 milioane de vizualizări și aproape patru mii de comentarii într-o lună și ceva. Tineri din toată țara s-au uitat la “Două limbi”, cântec în română și spaniolă, de unde și titlul, și le-a plăcut. Artiștii sunt prieteni de zece ani și au de gând să ajungă departe. Până în America de Sud!

Andrei și Ștefan formează, de fapt, trupa Generația 99. Unul are ca și nume de scenă “Spania”, pentru că acolo s-a născut, mai exact în orașul El Ejido din provincia Almeria. Andrei a ajuns prima data în Focșani la 7 ani, când mama lui, care lucra în Spania și se căsătorise cu un spaniol, a decis că e momentul ca fiul ei să-și cunoască atât bunicii, cât și țara și limba maternă.

“Nu știam deloc românește, nici nu îmi plăcea. Mama încerca să mă învețe, dar nu voiam. Când am intrat în clasa întâi, țin minte că am întrebat-o pe învățătoare ce înseamnă poieniță și toată clasa a râs ”, își amintește el, pentru Libertatea, primele “impresii” de aici. Până să ajungă în România, juca fotbal la un club spaniol. A continuat cu sportul și la Focșani, unde ai lui l-au înscris la CSM Focșani. Aici l-a cunoscut, acum zece ani, pe Ștefan, cu care s-a împrietenit și alături de care a format trupa “Generația 99”.

“Iau bac-ul, permisul și îmi văd de muzică”

Andrei este elev în clasa a XII-a la Liceul Pedagocic din Focșani, iar Ștefan la Economic. Niciunul nu are de gând să urmeze o carieră în aceste domenii, ci rămân la muzică. Succesul cu melodia “Două limbi” le-a dat elan și speră să rămână pe val. Îi ascultă cei ca ei, tineri din orașele mici, grupați în găști de cartier.

“Generația 99 suntem noi doi și anturajul nostru, prietenii noștri. Cântecele sunt despre noi, despre viața noastră. E frumos. Noi facem și versuri și muzică, avem deja doi ani de când cântăm. Am făcut o piesă, apoi încă una…”Două limbi” am postat-o initial fără videoclip și am văzut că merge. Când avea deja 50 de mii de accesări ne-am gândit că ar merge să îi facem clip. La un million i-am făcut”, povestește Andrei.

Povestea videoclipului e haioasă. Mergeau cu microbuzul și au văzut pe stradă o reclamă a unei firme de producție video. Au sunat, s-au întâlnit și au discutat. Au căutat și fete și s-au oprit la una anume – condiția era să nu fie timidă în fața camerei și să știe să danseze. Eroina lor e tot din gașcă, doar că un pic mai mare. E studentă la București, la Istorie.Artiștii noștri nu au gânduri de acest gen. “Vreau să iau bac-ul, mai am puțin și dau de permis și apoi vreau să-mi văd de muzică”, spune Andrei zis “Spania”.

Mesaj pentru cititorii “Libertatea”!

“Hanorace, ochelari și două mașini belea

Aparate, datorii și miresme de lulea

Șerpărie, eleganță, material de catifea

Bun venit în Focșani, mai exact în mahala!” – așa sună refrenul melodiei care a cucerit tineretul licean de la noi.

“Clipul arată cum ne distrăm noi. Dar avem și alte cântece. De exemplu, Ștefan are o piesă cu mesaj politic. Am scris și eu una cu mesaj social. Am văzut că sunt foarte multe comentarii la melodie, nu e rău, și anti-reclama e tot reclamă. Probabil că ziarul dumneavoastră are alt public decât cel care ne ascultă pe noi, de aceea aș vrea să le transmit un mesaj – să nu ne judece înainte de a ne cunoaște. Să încerce să cunoască persoana, nu artistul…Ne ne definește o piesă”, precizează Andrei.

Planurile lor de viitor includ un album și o extindere a fanilor. Andrei vrea să se facă auzit și în Spania, loc de care e încă atașat, dar și în America de Sud. “Acest prim succes e doar un pas”.