Scandalurile dintre Brigitte Sfăt și Ilie Năstase au îmbolnăvit-o pe mama brunetei. “Văzând știrile și-a înrăit starea de sănătate”

Brigitte Sfăt a făcut mărturisiri despre familia sa și despre cum a fost aceasta afectată de scandalurile imense din ultima vreme dintre ea și Ilie Năstase.

Brigitte Sfăt și soțul ei, fostul mare campion la tennis Ilie Năstase, au fost implicați în ultimele săptămâni în scandaluri monstruoase. În urmă cu câteva zile, Brigitte Sfăt și Ilie Năstase au fost surprinși în timp ce se băteau pe stradă.

În plus, Brigitte Sfăt a tot afirmat că a fost batjocorită de familia celui care încă îi este partener de viață.

Bruneta a făcut mărturisiri incredibile pe contul său de pe o rețea de socializare, unde a vorbit despre cât de mult a fost afectată familia ei din cauza scandalurilor din viața ei. Vedeta a afirmat că starea de sănătate a mamei sale, bolnavă de inimă, s-a înrăutățit.

“M-am hotărât să vă mărturisesc experiența dezastruoasă cu care mă confrunt de câteva zile, pentru că știu că în aceeași situație se află multe soții înșelate.

Nu a fost de ajuns faptul că trauma sufletească la care am fost supusă m-a făcut să mă exteriorizez nedemn de mine, copiii mei au citit și văzut la televizor o mamă disperată, deși am încercat să le păstrez întotdeauna o imagine a mea de femeie demnă, dar astăzi văd că acestă fătucă, cu o vârstă de trei ori mai mică decât a soțului meu, folosește strategii interlope de a se propulsa în media, și de a-mi știrbi prin acuze false imaginea.





Am acasă o mamă bolnavă de inimă, care văzând știrile cu supozițiile vehiculate și-a înrăit starea se sănătate, până unde și cât să mai suport?????? Chiar trăim într-o lume atât de viciată, unde cele ce preacurvesc pot în halul asta să încerce să facă pe victimele???



E chiar perioada în care fariseii l-au răstignit pe REGELE nostru Iisus nevinovat.

Astăzi, simt o mică parte din crucea lui!

Dumnezeu să te binecuvânteze, Denisa Dumitras!”, este mesajul publicat de Brigitte Năstase.