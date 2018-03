Cea de-a 90-a ediție a Galei Premiilor Oscar a fost mai strălucitoare ca niciodată, la propriu. Perntru amenajarea scenei de la Dolby Theatre, designerul însărcinat cu amenajarea spațiului, a fosloit 45 de milioane de cristale Swarovski, pentru a se asigura că totul va străluci.

Efectul a fost cel scontat, atât cei prezenți cât și cei care au privit gala din fața televizoarelor, au fost impresionați de ce au văzut, iar cei care au urcat pe scenă păreau că se află într-o uriașă peșteră de gheață strălucitoare.

Conceptul scenei celei de-a 90-a ediții a Galei Premiilor Oscar a fost gândit de designerul scenic Derek McLane, care a fost invitat pentru al șaselea an consecutiv să creeze decorul din Dolby Theatre. Iar pentru că ceremonia din acest an a fost una aniversară –fiind cea de-a 90-a – McLane a creat zeci de elemente noi, pentru a încânta publicul.

Mai degrabă decât să se concentreze asupra unei mișcări de design istoric, așa cum a făcut-o pentru scena tematică Art Deco de anul trecut, McLane a mers pentru un aspect mai abstract în acest an. „Este vorba mai mult despre reflexie și lumină, decât despre o anumită perioadă”, observă el. Și, în timp ce există anumite modele care reflectă trecutul, există și un sentiment al viitorului: „Cred că ceea ce am făcut a fost destul de modern”, a spus designerul pentru rchitecturaldigest.in.

Avanscena, arcul din fața scenei, cuprinsă între cortină și rampă, este elementul cel mai spectaculos și care a atras atenția din prima secundă. Această piesă ornamentată cu fațete, a fost decorată cu 45 de milioane de cristale Swarovski uluitoare. Anul trecut avanscena a avut doar 27.120 de cristale, iar o cifră estimativă arată că anul acesta s-au folosit de 40 de ori mai multe cristale Swarovski decât toate cristalele folosite în galele combinate din ultimul deceniu.

McLane a început să schițeze scenele pentru Oscar în iulie, în septembrie le-a prezentat Academiei și apoi a început construcția în decembrie. Piesele de pe scenă au fost construite în ateliere din toată țara, de la Rhode Island până la Pennsylvania până la Los Angeles.

Partea din spatele scenei a fost realizată cu un sistem complicat de lasere și reflectoare, inspirate din ultimele tehnici din cinematografie, astfel încât să fie create perfect imaginile gândire de designer.

Dar fantezia nu a existat doar pe scenă. Vedetele care au prezentat oscarurile și cele care le-au primit s-au relaxat într-o cameră verde proiectată de Rolex pentru a arăta ca o cabană montană elvețiană. Camera care a fost gândită ca un spațiu de relaxare avea grinzi de lemn pe tavan, canapele de pluș, un bar și imagini liniștitoare ale lui Matterhorn, pe pereții.

The Shape of Water, premiul Oscar 2018 pentru cel mai bun film. În această noapte a avut loc cea de-a 90-a Gală a premiilor Oscar la Dolby Theater din Los Angeles. Marele câștigător al galei a fost pelicula The Shape of Water, care avea și cel mai mare număr de nominalizări. Lungmetrajul a câștigat la categoria „cel mai bun film”, dar și la categoria „cel mai bun regizor”.

Filmul ”The Shape of Water” (”Forma Apei”), regizat de Guillermo del Toro, este o poveste fantastică, cu acțiunea în timpul Războiului Rece din America în jurul anului anului 1962. În laboratorul secret în care lucrează, singuratica Elisa, interpretată de Sally Hawkins, duce o viață izolată. Totul avea să se schimbe când ea și colega ei Zelda (Octavia Spencer) descoperă un experiment secret.