LIVE TEXT – Premiile Oscar 2018, cine sunt câștigătorii. În această noapte are loc cea de-a 90-a Gală a premiilor Oscar la Dolby Theater din Los Angeles. Desfășurată încă sub auspiciul mișcărilor #MeToo și Time’s Up, chiar dacă vedetele nu se vor mai îmbrăca în aceeași culoare pe covorul roșu, Gala Oscar 2018 se anunță a fi una interesantă.

LIVE TEXT – Premiile Oscar 2018, cine sunt câștigătorii

Libertatea.ro vă prezintă în timp real câștigătorii Premiilor Oscar 2018.



UPDATE 6.35: Frances McDormand a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol principal. Premiul a fost prezetat de Jennifer Lawrence și Jadie Foster.

UPDATE 6.20: Jane Fonda și Helen Mirren prezintă premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal. Gary Oldman a câștigat trofeul, primul din cariera sa.

UPDATE 6.15: Guillermo del Toro a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun regizor cu a sa pelicula The Shape of Water. Acesta este primul premiu Oscar câștigat de regizorul mexican.

Guillermo del Toro: „I am an immigrant…The greatest thing our art does and our industry does is to erase the lines in the sand. We should continue doing that when the world tells us to make them deeper.” https://t.co/lJd891ISOk #Oscars pic.twitter.com/PoOitsZvGu — ABC News (@ABC) March 5, 2018

UPDATE 6.00: Premiul Oscar pentru cel mai bun cântec a fost câștigat de Remember Me (Coco), de Robert Lopez și Kristen Anderson-Lopez. Aceștia au câștigat al doilea premiu Oscar, fiind premiați și pentru melodia Let ItGo, pentru filmul Frozen.

Anterior a fost acordat trofeul Oscar pentru cea mai bună coloană sonoră, care a fost câștigat de Alexandre Desplat, pentru Shape of Water.

UPDATE 5.53: Premiul pentru cea mai bună imagine a fost acordat lungmetrajului Bladerunner: 2049. Trofeul a fost câștigat de Roger Deakins, care a fost nominalizat de 14 ori, însă acum a câștigat prima statuetă.

UPDATE 5.36: Nicole Kidman a prezentat premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original. Trofeul a fost câștigat de Get Out. Pelicula The Shape of Water era considerată favorită, însă a fost vizată recent de acuzații de plagiat.

Ceilalți nominalizați:

The Big Sick, Emily V. Gordon and Kumail Nanjiani

Get Out, Jordan Peele

Lady Bird, Greta Gerwig

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Martin McDonagh

UPDATE 5.34: Premiul Oscar la categoria cel mai bun sceariu adaptat a fost câștigat de filmul Call Me By Your Name.

UPDATE 5.26: Annabella Sciorra, Salma Hayek și Ashley Judd au introdus un scurt moment video dedicat mișcării Time’s Up, precum și mișcării MeToo. Clipul a fost unul extrem de apreciat, mai ales după lunile în care cetatea filmului a fost zguduită de scandalurile de hărțuire sexuală. Totodată, în montaj se vorbea și despre filmelele cu personaje centrale feminine sau cu reprezentanți ai minorităților etnice sau sexuale.

UPDATE 5.16: Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj live-action este acordat filmului The Silent Child, iar trofeul pentru cel mai bun scurtmetraj documentar este acordat lui Heaven is a traffic jam on the 405.

UPDATE 5.00: Un alt Oscar pentru filmul Dunkirk. Pelicula a câștigat premiul la categoria cel mai bun montaj video.

Este cel de-al treilea premiu Oscar câștigat de lungmetrajul regizat de Christopher Nolan.

UPDATE 4.50: Oscarul pentru efecte speciale a fost câștigat de Blade runner 2049. Premiul a fost prezentat de Gina Rodriguez și Tom Holland.

UPDATE 4.45: Filmul Coco a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună animație, fiind considerat principalul favorit. Totodată, cel mai bun scurt-metraj animat a fost câștigat de Dear Basketball, realizat de Kobe Bryant și Keane. Premiile au fost prezentate de actorii din „Star Wars: The Last Jedi”: Oscar Isaac, Mark Hamil și Kelly Marie Tran, care au fost însoțiți de roboțelul BB-8.

Kobe Bryant accepts #Oscar for Best Animated Short: “As basketball players, we’re really supposed to shut up and dribble. But I’m glad we do a little bit more than that.” https://t.co/ngE1Rr2OFV #Oscars pic.twitter.com/NBmZpxIcUE — ABC News (@ABC) March 5, 2018

UPDATE 4.27: Alison Janney a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar. Aceasta era considerată marea favorită pentru această categorie. Aceasta a fost prima nominalizare la Oscar pentru actrița în vârstă de 58 de ani, care a mai câștigat anul acesta și Globul de Aur, dar și premiul BAFTA.

„I did it all by myself,” Allison Janney jokes after winning the #Oscar for best supporting actress. „Nothing further from the truth,” she adds. https://t.co/lJd891ISOk #Oscars pic.twitter.com/3I1Xc0RW9G — ABC News (@ABC) March 5, 2018

„Am reușit totul singură”, au fost primele cuvinte rostite de ea, după ce a primit statueta. „Nimic mai departe de adevăr”, a continuat ea.

UPDATE 4.20: A fantastic Woman (Chile) a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film străin.

Au mai fost nominalizați:

The Insult

Loveless

On Body and Soul

The Square

UPDATE 4.15: Filmul The Shape of Water, marele favorit al serii, a câștigat primul Oscar, la categoria cel mai bun design de producție.

UPDATE 4.00: Premiile Oscar pentru cel mai bun montaj de sunet și pentru cel mai bun mixaj de sunet au fost câștigate de filmul Dunkirk.



UPDATE 3.50: Mary J. Blige a interpretat pe scena Oscarurile piesa Mighty River. Vedeta este prima persoană nominalizată atât pentru cea mai bună melodie, cât și pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar, în același an, pentru filmul „Mudbound”.

Mary J Blige is the first person in #Oscars history to be nominated for both Best Song and Best Supporting Actress in the same year —and for the same film, “Mudbound” ?? pic.twitter.com/td7wPM3GIh — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) March 5, 2018

UPDATE 3.40: Icarus a fost desemnat cel mai bun documentar lungmetraj. Documentarul are ca subiect principal programul de dopaj folosit de atleți din Rusia. Regizorul Bryan Fogel a spus în discurs că speră ca documentarul să atragă atenția asupra pericolelor din Rusia.

Ceilalți nominalizați:



Abacus: Small Enough to Jail

Faces Places

Last Men in Aleppo

Strong Island

UPDATE 3.30: La categoria cel mai bun costum, câștigătorul este Phantom Thread.



Premiul a fost prezentat de Eva Marie Saint, care a ținut un scurt discurs. „Sunt mai bătrâna ca premiile Oscar”, a spus actrița în vârstă de 93 de ani, care a primit mult râvnitul trofeu, în 1955, pentru categoria „cea mai bună actriță în rol secundar”.

UPDATE 3.28: Premiul la categoria cel mai bun machiaj și coafură a fost adjudecat de „Darkest Hour”.

And the Oscar goes to… pic.twitter.com/mki5EzKNlr — The Academy (@TheAcademy) March 5, 2018

UPDATE 3.18: Primul trofeu al galei a fost oferit pentru „cel mai bun actor în rol secundar”. Premiul a fost prezentat de Viola Davis, iar câștigător a fost Sam Rockwell, pentru rolul din Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

„I’d like to thank the Academy. Never thought I’d ever say those words.” Sam Rockwell accepts Best Supporting Actor #Oscar for ‘Three Billboards outside Ebbing, Missouri.’ https://t.co/Ta7R9cGW7L #Oscars pic.twitter.com/ds2CgOKvyy — ABC News (@ABC) March 5, 2018

UPDATE 3.07: Imediat, Jimmy Kimmel a abordat subiectul Harvey Weinstein, dar și al fenomenului #metoo. „Dacă avem succes aici, dacăvom lucra împreună pentru a opri hărțuirile sexuale la locul de muncă, femeile din întreaga lume vor avea succes”, a spus Jimmy Kimmel.

UPDATE 3.00: Cea de-a 90-a ediție a premiilor Oscar a început. Jimmy Kimmel a început discursul său de deschidere. El a făcut și o glumă referitoare la gafa de proporții de anul trecut, când a fost anunțat greșit premiul pentru cel mai bun film. „Anul acesta, dacă vă auziți numele, nu vă ridicați imediat! Lăsați-ne un minut”, a glumit gazda premiilor Oscar 2018.

Someone’s life is about to change. #Oscars — The Academy (@TheAcademy) March 4, 2018

UPDATE 2.30: Culori aprinse și ținute îndrăznețe, cu decolteuri – așa ar putea fi descrise ținutele alese de vedete pentru covorul roșu al premiilor Oscar 2018. Vezi aici GALERIE FOTO

UPDATE 1.50: Vedetele au început să sosească pe covorul roșu, la Dolby Theatre din Hollywood.

Gala de decernare a Premiilor Oscar, ajunsă la cea de-a 90-a ediție, se desfășoară la Dolby Theatre din Hollywood. Evenimentul este organizat, ca-n fiecare an, de Academia Americană de Film, o organizaţie alcătuită din peste 8.000 de artişti şi tehnicieni din lumea cinematografiei.

Ediția de anul acesta are loc după mai multe luni în care Hollywood a fost zguduit de scandalul #metoo, care a izbucnit după primele acuzații la adresa producătorului Harvey Weinstein. De altfel, la fiecare ediție a premiilor Oscar, acesta era lăudat și apreciat. Anul acesta, însă, va fi cu siguranță diferit. Prezentatorul galei, Jimmy Kimmel – care prezintă pentru a doua oară gala de decernare a premiilor Oscar, este așteptat să vorbească despre subiectul agresiunilor sexuale de la Hollywood, precum și despre mișcarea Time’s Up, în discursul său de deschidere. După cum notează Reuters, misiunea sa va fi una dificilă.

La ediţia din acest an a galei Oscar-urilor vor urca pe scenă, în calitate de prezentatori, o serie artişti celebri, precum: Mahershala Ali, Chadwick Boseman, Viola Davis, Laura Dern, Jennifer Garner, Greta Gerwig, Tiffany Haddish, Tom Holland, Kumail Nanjiani, Margot Robbie, Emma Stone, Daniela Vega, Lin-Manuel Miranda, Gal Gadot, Mark Hamill, Armie Hammer, Oscar Isaac, Gina Rodriguez, Eva Marie Saint, Wes Studi, Kelly Marie Tran şi Zendaya.

Lista nominalizărilor la Premiile Oscar 2018

Cele mai importante categorii ale premiilor Oscar sunt: cel mai bun film, cel mai bun actor într-un rol principal, cel mai bun actor într-un rol secundar, cea mai bună actriţă într-un rol principal, cea mai bună actriţă într-un rol secundar, cel mai bun regizor, cel mai bun film animat, cel mai bun film străin. Anul acesta, nominalizările la premiile la Oscar 2018 au fost anunțate pe 23 ianuarie, iar filmul favorit este considerat The Shape of Water, care concurează la 13 categorii.

Cel mai bun film:

Call Me By Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Cel mai bun regizor:

Christopher Nolan – Dunkirk

Get Out – Jordan Peele

Lady Bird – Greta Gerwig

Phantom Thread – Paul Thomas Anderson

The Shape of Water – Guillermo del Toro

Cel mai bun actor în rol principal:

Timothee Chalamet – Call Me By Your Name

Daniel Day-Lewis – Phantom Thread

Daniel Kaluuya – Get Out

Gary OIdman – Darkest Hour

Denzel Washington – Roman J. Israel, Esq

Cea mai bună actriţă în rol principal:

Sally Hawkins – The Shape of Water

Frances McDormand – Three Billboards outside Ebbing, Missouri

Margot Robbie – I, Tonya

Saoirse Ronan – Lady Bird

Meryl Streep – The Post

Cel mai bun actor în rol secundar

Willem Dafoe – The Florida Project

Woody Harrelson – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Richard Jenkins – The Shape of Water

Christopher Plummer – All the Money in the World

Sam Rockwell – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Cea mai bună actriţă în rol secundar:

Mary J Blige – Mudbound

Alison Janney – I, Tonya

Lesley Manville – Phantom Thread

Laurie Metcalf – Lady Bird

Octavia Spencer – The Shape of Water

Cel mai bun film străin:

A Fantastic Woman

The Insult

Loveless

On Body and Soul

The Square

Cel mai bun lungmetraj de animaţie:

The Boss Baby

The Breadwinner

Coco

Ferdinand

Loving Vincent

Cel mai bun design de producţie:

Cel mai bun scenariu adaptat:

Call Me By Your Name, James Ivory

The Disaster Artist, Scott Neustadter and Michael H. Weber

Logan, Scott Frank, James Mangold and Michael Green

Molly’s Game, Aaron Sorkin

Mudbound, Virgil Williams and Dee Rees

Cel mai bun scenariu original:

The Big Sick, Emily V. Gordon and Kumail Nanjiani

Get Out, Jordan Peele

Lady Bird, Greta Gerwig

The Shape of Water, Guillermo del Toro and Vanessa Taylor; story by Guillermo del Toro

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Martin McDonagh

Cea mai bună imagine:

Baby Driver

Dunkirk

I, Tonya

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Cel mai bun cântec:

Mighty River, Mudbound

Mystery of Love, Call Me By Your Name

Remember Me, Coco

Stand Up for Something, Marshall

This Is Me, The Greatest Showman

Cel mai bun montaj de sunet:

Baby Driver

Blade Runner

Dunkirk

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi

Cel mai bun mixaj de sunet:

Baby Driver

Blade Runner

Dunkirk

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi

Cele mai bune efecte vizuale:

Blade Runner 2049

Guardian of the Galaxy vol. 2

Kong: Skull Island

Star Wars: The Last Jedi

War for the Planet of the Apes

Cel mai bun machiaj/ cea mai bună coafură:

Darkest Hour

Victoria & Abdul

Wonder

Cele mai bune costume:

Beauty and the Beast

Darkest Hour

Phantom Thread

The Shape of Water

Victoria and Abdul

Cel mai bun scurtmetraj animat:

DeKalb Elementary

The Eleven O’Clock

My Nephew Emmet

The Silent Child

Watu Wota / All of Us

Cel mai bun scurtmetraj:

Dekalb Elementary

The 11 O’Clock

My Nephew Emmett

The Silent Child

All Of Us

Cel mai bun lungmetraj documentar:

Abacus: Small Enough to Jail

Faces Places

Icarus

Last Men in Aleppo

Strong Island

Cel mai bun scurtmetraj documentar:

Edith & Eddie

Heaven is a Traffic Jam

Heroin(e)

Knifeskills

Traffic Stop

Cine sunt favoriți la casele de pariuri

Cele mai mari șanse, potrivit caselor de pariuri și specialiștilor le are ”Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”. Tragi-comedia regizată de Martin McDonagh este cotată cu 44.85% șanse de câștig.

Pe locul al doilea vine drama fantastică “The Shape of Water” a lui Guillermo del Toro cu 22.52% șanse, urmată foarte aproape de satira rasială cu accente horror “Get Out” care are 22,36% șanse.

“Există trei favoriţi. ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ este campionul pronosticurilor, pentru moment. Urmează ‘The Shape of Water’ şi ‘Get Out’. Cred că unul dintre ele va câştiga (Oscarul pentru cel mai bun film, n.r.), dar nu ştiu care va fi învingătorul”, a declarat pe Twitter Sasha Stone, fondatoarea site-ului specializat în premii hollywoodiene Awards Daily.

Premiul pentru cel mai bun regizor va merge, potrivit pronosticurilor de la casele de pariuri la Guillermo del Toro. Șansele sale la victorie sunt uriașe, 92,75%. Pe locul al doilea se află Christopher Nolan pentru pelicula ”Dunkirk”, cu șanse de 2,45%, iar pe trei este Jurdan Peele, regizorul „Get Out” cu 1,92% șanse.

La categoria ”cea mai bună actriță într-un rol principal”, calculele par a fi clare. Frances McDormand, rolul principal din “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” nu poate pierde premiul, potrivit caselor de pariuri care îi oferă o cotă de 92,75%. Pe locul al doilea se află Saoirse Ronan, cu 2,42% și apoi Sally Hawkins cu 2,2% șanse de victorie.

La categoria ”cel mai bun actor într-un rol principal” favoritul experților, al criticilor și al caselor de pariuri este Gary Oldman cu rolul din ”Darkest Hour”. Actorul care l-a jucat pe Churchill este cotat cu șanse de 92,75% să plece acasă cu prima sa statuie de aur.

Pe locul doi vine tânărul Timothee Chalamet, care pentru rolul din ”Call Me Bt Your Name” este cotat cu 4,8% șanse de câștig. Următorul este Daniel Day-Lewis pentru rolul său din ”Phantom Thread”. Triplul laureat cu acest premiu are șanse de 2,31% să intre în istorie drept primul actor cu patru oscaruri pentru cel mai bun actor într-un rol principal.

Recorduri

Ediţia de anul acesta a galeri Premiilor Oscar 2018 ar putea înregistra mai multe premiere răsunătoare și recorduri greu de egalat. Dee Rees, regizoarea “Mudbound”, este prima femeie de culoare care a regizat o performanţă actoricească nominalizată la Oscar, cea a lui Mary J. Blige, selectată la categoria “cea mai bună actriță într-un rol secundar”. Blige este prima persoană din istoria premiilor Academiei Americane de Film nominalizată, în acelaşi an, atât pentru performanţa actoricească cât şi pentru cel mai bun cântec original, cu melodia sa “Mighty River”.

Christopher Plummer, în vârstă de 88 de ani, este cel mai în vârstă nominalizat la categoria “cel mai bun actor în rol secundar” pentru “All The Money In The World”. Cu doar un an mai în vârstă, James Ivory este cel mai în vârstă bărbat nominalizat la Oscar din toate timpurile, după ce a primit nominalizare la categoria “cel mai bun scenariu adaptat”, cu pelicula “Call Me By Your Name”.

Dacă va câștiga Oscarul pentru ”cel mai bun actor”, Daniel Day-Lewis, va deveni primul bărbat care are patru Oscaruri pentru cel mai bun rol principal, din patru nominalizări. În prezent doar Katharine Hepburn mai are patru trofee.

Ce s-a întâmplat la ediția de anul trecut:



Ediția de anul trecut a premiilor Oscar a fost marcată de gafa de proporții de la finalul galei, când a fost anunțat greșit câștigătorul trofeului pentru cel mai bun film.

Astfel, remiul pentru cel mai bun film i-a revenit producției Moonlight. Cel mai bun regizor a fost Damien Chazelle pentru al său „La La Land”. Emma Stone a fost cea mai bună actriţă pentru rolul principal interpretat în „La La Land”, iar Mahershala Ali – cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretarea sa din „Moonlight”. În ceea ce privește rolurile secundare, Viola Davis a câştigat Oscarul pentru cea mai bună actriţă pentru interpretarea ei din filmul „Fences”, iar Cassey Affleck – pentru rolul din”Manchester Bye The Sea”. Anul acesta, el a anunțat că nu va fi prezent la gală, pentru a înmâna premiul, așa cum era tradiția, după ce a fost vizat de acuzații de hărțuire sexuală.