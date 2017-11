Canoanele de frumusețe impuse de industria modei au promovat, ani de-a rândul, siluete din ce în ce mai anorexice. De ceva vreme asistăm, însă, la un alt fenomen: modă și pentru femeile plus-size. Iată care sunt cele mai celebre 3 topmodele plus-size.

ASHLEY GRAHAM

In vârstă de 29 de ani, Ashley este cel mai mai faimos model plus-size la ora actuală, fiind în același timp și “body activist”. A apărut pe coperta mai multor reviste mari (Vogue, Sports Illustrated, Elle, Glamour, Harper’s Bazaar) și vorbește în mod regulat despre acceptarea propriului corp la conferințe și evenimente motivaționale (TED). In mai 2017 și-a lansat autobiografia “A new model”.

Citește mai departe pe unica.ro