Pielea este expusă zi de zi acţiunii factorilor externi şi interni: poluarea, schimbările de temperatură, stresul, oboseala şi bagajul genetic afectează tenul, iar acesta se deshidratează, îşi pierde strălucirea, devine tern, apar liniile fine şi ridurile. La toate acestea se adaugă şi trecerea timpului, un proces normal şi natural, de care însă nu trebuie să vă temeţi.

Tocmai de aceea, îngrijirea tenului trebuie adaptată în funcţie de nevoile sale, iar produsele folosite trebuie să conţină ingrediente care să-l proteje, hidrateze şi să îi ofere luminozitate. Printre aceste ingrediente se numără vitamina C, antioxidant cu rol de protecţie a celulelor dermului (stratul mijlociu al pielii, situat sub epiderm), ce contribuie la stimularea producţiei de colagen, menţinând elasticitatea pielii şi ajutând la reducerea vizibilă a liniilor fine şi ridurilor. Un alt ingredient important este acidul hialuronic hidrolizat, un tip de acid hialuronic ce pătrunde mai uşor în piele, hidratând-o în profunzime.

Un astfel de produs este Rilastil Intense C Ser gel iluminator şi antoxidant, pe care îl puteţi achiziţiona online de pe Springfarma.com, dar şi din farmaciile fizice Spring Farma. Serul ajută la uniformizarea tenului, contracarând semnele de oboseală și de stres, reducând totodată aspectul liniilor fine şi ridurilor.

Cum afectează factorii externi tenul

Pielea este cel mai mare organ, cu un rol cel puţin interesant. În primul rând, pielea are rol de barieră, reglează temperatura corporală şi percepţia senzorială şi ajută la sintetizarea vitaminelor precum vitamina D. În plus, previne pierderea excesivă de apă, conţine celule care identifică şi luptă împotriva bacteriilor, ajutând la detoxifierea organismului prin transpiraţie.

Există mai mulţi factori externi care pot afecta sănătatea şi frumuseţea pielii, printre care expunerea necontrolată la soare, poluarea, temperaturile extreme, folosirea aparatelor de aer condiţionat, aerul uscat, fumatul pasiv.

Toţi aceşti factori favorizează:

deshidratarea pielii;

deteriorarea colagenului şi a fibrelor de elastină;

hiperpigmentarea;

pierderea fermităţii;

apariţia ridurilor;

dilatarea capilarelor;

apariţia cearcănelor;

sensibilitatea pielii.

Un produs corect ales poate face diferenţa

În ultima perioadă, serurile au câştigat din ce în ce mai mult teren şi au fost introduse cu succes în ritualurile de îngrijire a pielii. Acestea conţin cantităţi concentrate de ingrediente active, efectele benefice putând fi astfel observate mai repede. Pentru că serurile au, de regulă, formule light (uşoare), ele se aplică imediat după curăţarea pielii, dar înainte de hidratare. Pentru a le maximiza beneficiile se recomandă ca serul să fie practic sigilat prin aplicarea unei creme hidratante.

Beneficiile produselor sub formă de ser

Se absorb mai repede în piele.

Calmează pielea sensibilă.

Îmbunătăţesc aspectul liniilor fine şi ridurilor.

Cele care conţin ingrediente precum vitamina C, vitamina E pot reduce daunele oxidative (leziuni la nivel celular) cauzate de expunerea la UV, precum şi de poluare, ce conduc la îmbătrânirea prematură a tenului, respectiv la apariţia ridurilor.

Pot avea rezultate vizibile într-un timp mai scurt.

Textura uşoară este mai repede absorbită şi nu lasă acea senzaţie lipicioasă.

Ser sub formă de gel

Serurile sub formă de gel au formule uşoare, pe bază de apă, şi spre deosebire de serurile clasice, serurile sub formă de gel au o textură non-grasă, efect răcoritor, calmează şi protejează, fiind potrivite pentru toate tipurile de piele.

Un astfel de produs este Rilastil Intense C Ser gel iluminator şi antoxidant ce conţine un complex de vitamina C High Tech 15%, ajutând la reducerea formării ridurilor, uniformizând aspectul tenului, conferindu-i strălucire şi protejându-l.

Astfel:

vitamina C contribuie la sinteza colagenului şi acţionează împotriva stresului oxidativ (un dezechilibru între radicali liberi şi antioxidanţi);

acidul hialuronic hidrolizat, un acid hialuronic cu masă moleculară mică, pătrunde în epiderm (stratul de la suprafaţa pielii) şi previne deshidratarea, reţinând apa în interiorul pielii – hidratare în profunzime;

hialuronatul de sodiu din compoziţie este sarea de sodiu a acidului hialuronic care nu se absoarbe, ci formează o peliculă ce contribuie la reducerea pierderii transepidermice de apă (care se evaporă), proces ce se numeşte hidratare superficială.

Pielea va căpăta un aspect revigorat şi strălucitor, ridurile fine fiind reduse.

Serul se foloseşte dimineaţa şi seara pe pielea curată, apoi se aplică restul produselor de îngrijire, în acord cu rutina zilnică.

De ce să achiziţionaţi produsele de îngrijire a pielii online, din farmacie

