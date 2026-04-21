Tot mai multe vedete din România aleg să investească în proprietăți peste hotare, fie pentru relaxare, fie ca investiții pe termen lung. De la vile spectaculoase până la apartamente în orașe exclusiviste, celebritățile își creează adevărate refugii în destinații de vis.

Andra și Cătălin Măruță, casă de vis în Marbella

Andra și Cătălin Măruță au ales un colț de paradis din Marbella, unde și-au cumpărat o casă de vacanță. Cei doi își petrec verile acolo alături de familie, bucurându-se de soare, mare și liniște, departe de agitația din România.

Prezentatorul TV a împărtășit anul trecut câteva cadre de poveste din locuința în care familia petrece vara, mărturisind emoționat: „Ne-am întors unde știm fiecare colț, fiecare răsărit… Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru. Și e bine”.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, casă de vacanță în Italia

Gabriela Cristea și soțul ei, Tavi Clonda, au făcut un pas important și și-au cumpărat o casă în Italia. Cuplul a ales una dintre cele mai frumoase destinații europene pentru a-și crea un spațiu de relaxare, dar și pentru a petrece timp de calitate în familie.

Noua casă a cuplului se află la malul Mării Adriatice și are o vechime de peste 100 de ani. Deși nu a mai fost locuită de jumătate de secol, proprietatea are un farmec aparte, cu un etaj, camere spațioase și un balcon cu o vedere spectaculoasă asupra orașului Abruzzo.

„În spatele meu este o casă superbă, care se va transforma, la un moment dat, în căminul nostru de vacanță. În vară am căutat o grămadă de case, aici pe coasta de est a Italiei, pentru că am vrut să combinăm. Inițial, am vrut să mergem în Toscana, dar nu aveam marea atât de aproape, și atunci am descoperit regiunea aceasta, Abruzzo, care e o combinație între Toscana și are și mare”, a declarat Gabriela Cristea, pe rețelele de socializare.

Cătălin Botezatu, apartament la etajul 54 în Dubai

Designerul Cătălin Botezatu deține un apartament impresionant în Dubai, situat la etajul 54 al unui zgârie-nori. Locuința reflectă stilul său extravagant și pasiunea pentru lux, oferind o priveliște spectaculoasă asupra orașului.

„Este la etajul 54, are un view către mare, dar și partea de oraș. La ultimul etaj e o grădină tropicală superbă, unde plouă, unde sunt păsări care zboară, sunt piscine artificiale, magazine, săli de evenimente, aș putea spune că următoarea prezentare o fac la mine acasă”, a spus Cătălin Botezatu la Antena Stars.

Vedeta nu a vrut să spună prețul exact pe care l-a plătit pentru noua achiziție, însă a dat de înțeles că a costat peste 350.000 de euro. „Are un dressing mare, o baie mare, un living încăpător, niște dormitoare. E foarte important pentru că apartamentele cumpărate acum vor avea o valoare extraordinară peste doar câteva luni, sunt ofere de nerefuzat”, a mai spus creatorul de modă pentru sursa mai sus-menționată.

Andreea Esca, casă de vacanță în sudul Franței

Andreea Esca se bucură de o casă de vacanță în sudul Franța, în apropiere de Nisa. Reședința aparține familiei soțului său, Alexandre Eram, și este locul unde vedeta își petrece verile alături de copii, într-un cadru relaxant și elegant.

Andreea Esca a dezvăluit și că prima sa vizită în această zonă a avut loc pe când avea vârsta fiicei sale, Alexia, iar amintirile o leagă strâns de acest loc. „Și tot în această grădină am făcut petrecerea de după botezul Alexiei. Ce amintiri dragi”, a adăugat jurnalista.

Anamaria Prodan, vilă spectaculoasă în Las Vegas

Anamaria Prodan deține o vilă spectaculoasă în Las Vegas, care pare desprinsă din filme. Impresara ajunge frecvent în Statele Unite, unde are o parte din familie, iar proprietatea reflectă stilul său extravagant și gustul pentru lucruri grandioase.

„Ușa casei din Las Vegas este mereu deschisă, dar în România nu. (…) Casa este într-o zonă bună, bună din Las Vegas sau… cea mai bună. Nu că mă laud, dar este o zonă sigură, o zonă unde copiii mei cresc liniștiți. Nu intră nimeni peste tine, nu îți face nimeni nimic rău, poți să ieși la orice oră din zi și din noapte să te plimbi. (…) Casa mea este singura altfel din tot complexul. Eu ador casa asta! E cumva cu iz mexican și mi-a plăcut foarte mult. Știam că asta e casa mea de când am văzut-o”, a spus impresara la Antena Stars.

Impresara și-a achiziționat casa din Statele Unite ale Americii în anul 2015, când era căsătorită cu Laurențiu Reghecampf. Proprietatea, situată într-un cartier de la marginea orașului Las Vegas, dispune de trei dormitoare, două băi și un garaj extrem de încăpător. La momentul cumpărării, suma plătită a fost de 810.000 de dolari. În prezent, valoarea locuinței Anamariei Prodan depășește 1 milion de dolari, conform declarațiilor sale. Ea a dezvăluit că atunci când călătorește în America, preferă să se cazeze în această vilă de lux, alături de copiii săi.

Situat pe un teren de aproximativ 1.200 mp, impozitul anual plătit statului Nevada pentru proprietate depășește suma de 11.000 de dolari. Casa se află în zona de nord a cartierului Summerlin, o zonă apreciată pentru aerul său liniștit și relaxant. Construită în 1999, vila a fost locuită de Anamaria Prodan și fostul său soț în urmă cu câțiva ani, oferindu-le o vecinătate de lux alături de personalități precum Nicholas Cage, Carlos Santana și alții.

„Casa din America este foarte frumoasă, arată superb, ne ducem cu drag de fiecare dată. Copiii se duc cu prietenii în vacanțe. Când mă duc în America, eu acolo stau. Este casa copiilor mei. Probabil 1 milion, 800.000, cam așa, acum nu știu, nu m-am interesat”, a declarat Anamaria Prodan.

