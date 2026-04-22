Ancheta vizează  trei cauze penale ce vizează suspiciuni privind activități derulate în perioada 2022 – prezent, în special în zona Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj.  Sunt vizate infracţiuni de corupţie şi asimilate celor de corupţie, respectiv spălare de bani.

Potrivit DNA, descinderile au loc în 69 de locații, în judeţele Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iaşi şi municipiul Bucureşti, inclusiv la sediile a două instituții publice, la domiciliile unor persoane fizice, dar și la puncte de lucru ale unor operatori economici implicați în proiecte de utilitate publică.

DNA a precizat că, în cadrul unui ordin european de anchetă, au loc activități similare de percheziție și pe teritoriul Franței, în colaborare cu autoritățile judiciare internaționale.

Anchetatorii suspectează posibile infracțiuni de corupție și spălare de bani în legătură cu atribuirea și derularea unor lucrări de utilitate publică finanțate din fonduri publice la nivel județean.

Surse judiciare indică faptul că printre persoanele vizate s-ar afla și oficiali locali din județul Bistrița-Năsăud.

Potrivit informațiilor din presa locală, percheziții au avut loc la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, dar și la domiciliul președintelui instituției, Radu Moldovan, fost deputat ales pe listele PSD. Anchetatorii ar fi verificat inclusiv autoturismele utilizate de acesta și de membri ai familiei.

Ar fi fost vizate și alte locații, printre care un birou notarial și o firmă din domeniul construcțiilor implicată în proiecte publice.

În cadrul operațiunii sunt implicate structuri teritoriale ale DNA din mai multe regiuni, precum și sprijin din partea EUROJUST, a Jandarmeriei Române și a mai multor inspectorate de poliție județene.

