Pleacă en fanfare și va fi începutul unui război al nervilor de maximum 45 de zile, care nu pare că se va încheia înainte de termen. Cei rămași pe poziție vor într-un guvern interimar, cu oxigenul reglat cât să administreze treburile curente. Nici vorba de proiecte de legi sau iubitele lor ordonanțe de urgență. Că așa spune o lege veche de peste douăzeci de ani, la articolul 26 aliniatul 3. Dacă este să căutăm cu reflectorul ceva bun în situație, este pauza de la abuzul de legiferare prin OUG-uri. Nu mai e nici timp de dat ceva tunuri legislative, pe scurtătură.

Ostilitățile sunt acum în curtea Cotroceniului, președintele Dan convocând pentru 22 aprilie consultări în vedere aducerii la oarece disciplină, pentru că numitorul comun a fugit și nu dă semne că s-ar întoarce prea curând.

Pe 23-24 aprilie, prezidentul va merge în Cipru, la reuniunea informală a șefilor de stat sau guvern din Consiliul European. Într-o țară insulară. În Cipru se va discuta „pe relax” despre mediul geopolitic și cadrul financiar multianual 2028-2034.

Prezidentul Dan se va duce acolo ca reprezentantul unei țări cu cea mai mare scădere economică și cu cea mai mare inflație din Europa. Bașca cu un guvern rămas șchiop. Probabil că ar dori să relateze la un cocktail cu umbreluță că a reușit cumva să domolească noua criză și că lucrurile nu au luat-o razna cu totul.

Căștigătorul de etapă al noului război local (Ucraina nu mai e de ceva timp o emoție) este ceata lui Grindeanu. Găselnița cu referendumul intern i-a dat mai mult decât o gură de aer. L-a făcut pe omul negru Ilie cu mâna „poporului” pesedist. Un caz de pâine și circ, unde tribuna a fost unul dintre combatanți. Curat soul up.

Nu mai contează că poporul pesedist după ce se întoarce pe la case realizează că împușcă leul din portofel din pricină de guvern în care cu onor îi era și partidul. Nu de ieri, de azi. Percepția și efectul de moment contează. Cele 15 minute de glorie. Ceva vechi de când lumea, cu efect garantat.

Acum, turbulențele sunt de așa fel, încât numai Nicușor Dan, în felu-i bizar-liniștit, cu carnețel și scheme, poate să facă o aliniere. Și nu doar prin prin puterea dată de Constituție. Omul cu carnețel nu este un găunos și are sub aparența zburătăcită o înțelegere mai panoramică decât pare.