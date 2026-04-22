Bărbatul din Beijing a făcut reclamație după ce a primit tortul comandat online

Liu nici nu se gândea ce scandal urma să declanșeze când a comandat un tort pentru o zi de naștere. Tânărul, un rezident al Beijingului, a primit un tort decorat cu o floare necomestibilă.

Nemulțumit de achiziție, acesta a depus o reclamație la autoritățile locale. Când a făcut plângerea, Liu nu își imagina că va descoperi o întreagă rețea de cofetării și prăjituri false, dar și un grup infracțional.

Ancheta a scos la iveală o întreagă rețea de cofetării și prăjituri false

Ce a urmat a fost o descoperire șocantă: un vast lanț de cofetării false, alcătuit din aproape 400 de locații, funcționând cu licențe contrafăcute și fără a deține spații comerciale fizice, relatează CNN.

Mai mult, aceste afaceri participau la un sistem de licitație pe platforme intermediare, unde producătorii concurau pentru a oferi cele mai mici prețuri.

Acest model de afaceri a dus la scăderea drastică a calității și siguranței produselor alimentare.

Potrivit agenției de știri de stat Xinhua, peste 67.000 de astfel de vânzători-„fantomă” au fost identificați, aceștia vânzând mai bine de 3,6 milioane de prăjituri.

Printre cei sancționați în urma anchetei au fost și șapte dintre cele mai mari platforme de livrare din China, inclusiv giganți din domeniul alimentației.

Autoritatea de reglementare a pieței, Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței, a concluzionat că aceste platforme nu au respectat obligația de a verifica licențele comercianților.

Drept urmare, au fost aplicate amenzi fără precedent, reprezentând cea mai mare sancțiune de acest tip de la modificarea legii securității alimentare în 2015.

Angajații platformelor de livrare au vrut să oprească ancheta

Ancheta a scos la iveală și eforturile unora dintre angajații platformelor online de livrări mâncare de a obstrucționa autoritățile.

Potrivit sursei citate mai sus, în timpul unui interogatoriu, un angajat al unei platforme cunoscute a încercat să ascundă informații esențiale, scriind pe o foaie de hârtie mesajul „tăceți”.

Când a fost descoperit de autorități, acesta a recurs la un gest extrem: a înghițit hârtia pe loc.

