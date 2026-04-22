Bărbatul din Beijing a făcut reclamație după ce a primit tortul comandat online

Liu nici nu se gândea ce scandal urma să declanșeze când a comandat un tort pentru o zi de naștere. Tânărul, un rezident al Beijingului, a primit un tort decorat cu o floare necomestibilă.

Nemulțumit de achiziție, acesta a depus o reclamație la autoritățile locale. Când a făcut plângerea, Liu nu își imagina că va descoperi o întreagă rețea de cofetării și prăjituri false, dar și un grup infracțional.

Ancheta a scos la iveală o întreagă rețea de cofetării și prăjituri false

Ce a urmat a fost o descoperire șocantă: un vast lanț de cofetării false, alcătuit din aproape 400 de locații, funcționând cu licențe contrafăcute și fără a deține spații comerciale fizice, relatează CNN.

Mai mult, aceste afaceri participau la un sistem de licitație pe platforme intermediare, unde producătorii concurau pentru a oferi cele mai mici prețuri.

Acest model de afaceri a dus la scăderea drastică a calității și siguranței produselor alimentare.

Potrivit agenției de știri de stat Xinhua, peste 67.000 de astfel de vânzători-„fantomă” au fost identificați, aceștia vânzând mai bine de 3,6 milioane de prăjituri.

Platformele online pentru torturi și prăjituri au fost amendate

Printre cei sancționați în urma anchetei au fost și șapte dintre cele mai mari platforme de livrare din China, inclusiv giganți din domeniul alimentației.

Autoritatea de reglementare a pieței, Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței, a concluzionat că aceste platforme nu au respectat obligația de a verifica licențele comercianților.

Drept urmare, au fost aplicate amenzi fără precedent, reprezentând cea mai mare sancțiune de acest tip de la modificarea legii securității alimentare în 2015.

Angajații platformelor de livrare au vrut să oprească ancheta

Ancheta a scos la iveală și eforturile unora dintre angajații platformelor online de livrări mâncare de a obstrucționa autoritățile.

Potrivit sursei citate mai sus, în timpul unui interogatoriu, un angajat al unei platforme cunoscute a încercat să ascundă informații esențiale, scriind pe o foaie de hârtie mesajul „tăceți”.

Când a fost descoperit de autorități, acesta a recurs la un gest extrem: a înghițit hârtia pe loc.

Sorin Grindeanu a convocat la ora 14.00 ședința în care se decide ca miniștrii PSD să își dea demisia din Guvernul Bolojan. Cine sunt cei 6 care vor pleca
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Unica.ro
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
GSP.RO
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Libertateapentrufemei.ro
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Avantaje.ro
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
Tvmania.ro
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi

Vreme rece, brumă și chiar ninsori. ANM a publicat harta zonelor aflate sub cod portocaliu
Știri România 11:31
Vreme rece, brumă și chiar ninsori. ANM a publicat harta zonelor aflate sub cod portocaliu
Avertismentul unui general de top: România irosește programul de reînarmare SAFE și riscă să cadă în sfera de influență a Rusiei
Adevarul.ro
Avertismentul unui general de top: România irosește programul de reînarmare SAFE și riscă să cadă în sfera de influență a Rusiei
Percheziții DNA la casa lui Radu Moldovan. Politicianul acuzat că a înjurat FCSB, cercetat într-un dosar de corupție și spălare de bani
Fanatik.ro
Percheziții DNA la casa lui Radu Moldovan. Politicianul acuzat că a înjurat FCSB, cercetat într-un dosar de corupție și spălare de bani
Isărescu: Lumea s-a plictisit de stabilitate, dar e ca sănătatea, o apreciezi când o pierzi
Financiarul.ro
Isărescu: Lumea s-a plictisit de stabilitate, dar e ca sănătatea, o apreciezi când o pierzi
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Un actor celebru a descoperit la 37 de ani că „sora” era, de fapt, mama lui. A trăit zeci de ani fără să știe adevărul despre propria familie
Stiri Mondene 11:30
Un actor celebru a descoperit la 37 de ani că „sora” era, de fapt, mama lui. A trăit zeci de ani fără să știe adevărul despre propria familie
„Desafio: Aventura” 2026. Reacția Codruței Filip după ce a fost eliminată din competiție
Stiri Mondene 11:19
„Desafio: Aventura” 2026. Reacția Codruței Filip după ce a fost eliminată din competiție
O fabrică din Bistriţa-Năsăud dă afară 500 de angajaţi. Lovitură grea pentru economia locală
ObservatorNews.ro
O fabrică din Bistriţa-Năsăud dă afară 500 de angajaţi. Lovitură grea pentru economia locală
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Ce înseamnă cele două cuvinte strigate de Cristi Chivu, imediat după Inter - Como
GSP.ro
Ce înseamnă cele două cuvinte strigate de Cristi Chivu, imediat după Inter - Como
Brumă, lapoviță și rafale de 130 km/h: ce anunță ANM pentru miercuri și joi în România
Mediafax.ro
Brumă, lapoviță și rafale de 130 km/h: ce anunță ANM pentru miercuri și joi în România
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Wowbiz.ro
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Soloviov a numit-o pe Meloni „bestie sălbatică și idioată cu acte.&quot; Roma a reacționat imediat
Mediafax.ro
Soloviov a numit-o pe Meloni „bestie sălbatică și idioată cu acte.&quot; Roma a reacționat imediat
Violonistul și dirijorul Serghei Stadler s-a stins din viață la bordul unui avion care a aterizat de urgență în România
KanalD.ro
Violonistul și dirijorul Serghei Stadler s-a stins din viață la bordul unui avion care a aterizat de urgență în România

Sorin Grindeanu, după discuțiile cu Nicușor Dan de la Cotroceni: „PSD vrea alt premier, dar susține angajamentele internaţionale”. Ședință la ora 14.00 pentru retragerea miniștrilor
Politică 10:30
Sorin Grindeanu, după discuțiile cu Nicușor Dan de la Cotroceni: „PSD vrea alt premier, dar susține angajamentele internaţionale”. Ședință la ora 14.00 pentru retragerea miniștrilor
La Iași se devorează peste 10.000 de shaorma pe zi. Explicații: ritmul alert al vieții și numărul mare de tineri din oraș cresc apetitul pentru fast-food
ZiaruldeIasi.ro
La Iași se devorează peste 10.000 de shaorma pe zi. Explicații: ritmul alert al vieții și numărul mare de tineri din oraș cresc apetitul pentru fast-food
Gigi Becali l-a distrus în direct: „Indolent! Trebuie să dansezi ca maimuța”
Fanatik.ro
Gigi Becali l-a distrus în direct: „Indolent! Trebuie să dansezi ca maimuța”
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal