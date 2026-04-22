Descoperire importantă pentru pacienții cu risc genetic

Nick James, un pacient britanic purtător al sindromului Lynch, o mutație genetică ce crește semnificativ riscul de cancer de colon, este dat exemplu de cercetători.

El a participat la un studiu clinic în care a luat zilnic aspirină timp de mai mulți ani. 

„A luat aspirină cu noi timp de 10 ani, fără a avea niciun cancer până acum”, a precizat profesorul John Burn.

Studiile arată că, în funcție de mutația genetică, între 10% și 80% dintre pacienții cu sindrom Lynch pot dezvolta cancer colorectal.

Studiile arată o reducere semnificativă a riscului de cancer

Cercetările conduse de echipa lui John Burn au analizat sute de pacienți și au descoperit rezultate promițătoare.

Într-un studiu clinic de referință, publicat în 2020, cercetătorii au observat că persoanele care au luat aspirină timp de cel puțin doi ani au avut un risc redus semnificativ de cancer colorectal.

Burn a declarat: „Persoanele care au luat aspirină timp de doi ani au avut cu 50% mai puține cazuri de cancer la colon”.

Cum ar putea funcționa aspirina împotriva cancerului

Cercetătorii cred că aspirina acționează prin mai multe mecanisme biologice.

Unul dintre ele implică enzima Cox-2, care contribuie la procesele de creștere celulară necontrolată. Inhibarea acesteia ar putea reduce dezvoltarea tumorilor.

De asemenea, profesorul Rahul Roychoudhuri de la Universitatea Cambridge a descoperit un alt posibil mecanism: aspirina ar putea face celulele canceroase mai vizibile pentru sistemul imunitar, prin influențarea coagulării sângelui.

De la vechi remediu la posibil tratament preventiv

Aspirina are o istorie de peste 4.000 de ani, fiind derivată inițial din scoarța de salcie folosită în civilizații antice.

Primele utilizări moderne au apărut în secolul XIX, când a fost sintetizat acidul acetilsalicilic, comercializat ulterior de compania Bayer.

De-a lungul timpului, medicamentul a fost folosit pentru durere, febră și prevenirea bolilor cardiovasculare. Astăzi, cercetările îl readuc în discuție ca posibil instrument de prevenție a cancerului.

Schimbări în ghidurile medicale

Pe baza acestor descoperiri, unele țări au început deja să își modifice recomandările medicale.

„În Regatul Unit, ghidurile au fost modificate ca urmare a descoperirilor noastre”, spune Burn. 

Din 2020, acestea recomandă acum ca persoanele cu sindrom Lynch să înceapă să ia aspirină la aproximativ 20 de ani pentru majoritatea oamenilor sau 35 de ani pentru cazurile mai puțin severe. 

Totuși, specialiștii avertizează că nu este un tratament universal. Aspirina poate provoca efecte secundare precum sângerări interne sau probleme gastrice.

Medicamentul care ar putea schimba prevenția cancerului

Cercetările continuă în mai multe țări, inclusiv studii pe mii de pacienți cu diferite tipuri de cancer, pentru a înțelege dacă aspirina are efecte similare și în alte forme ale bolii.

Profesorul Ruth Langley subliniază că sunt necesare mai multe dovezi înainte de recomandări generale.

 Langley desfășoară în prezent un studiu clinic randomizat controlat de amploare, cu 11.000 de participanți care au avut cancer colorectal, mamar, gastroesofagian sau de prostată în Regatul Unit, Irlanda și India. Echipa sa va analiza efectul unei doze zilnice preventive de aspirină de 100 mg sau 300 mg și speră să aibă rezultate anul viitor. 

„Suntem cu adevărat primii care explorează rolul aspirinei în alte tipuri de tumori”, spune ea.

Burn, care a luat aspirină ca măsură preventivă în trecut, este optimist în ceea ce privește potențialul acesteia pentru sănătatea publică. 

„Am realizat un studiu amplu în care am arătat că, dacă fiecare persoană de peste 50 de ani ar lua o aspirină pentru bebeluși timp de zece ani, mortalitatea națională din toate cauzele s-ar reduce cu 4%”, spune Burn.

Majoritatea cercetătorilor subliniază însă că ar trebui să fie limitată doar la anumiți pacienți, din cauza efectelor adverse.

Aspirina nu se ia din proprie inițiativă dacă nu ai avut un infarct sau un accident vascular cerebral. Administrarea fără recomandarea medicului poate provoca hemoragii digestive. Doar medicul stabilește doza și necesitatea tratamentului.

În ciuda riscurilor, interesul științific este în creștere, iar aspirina ar putea deveni, în viitor, parte din strategiile globale de prevenție a cancerului, alături de screening și tratamente personalizate.

Sorin Grindeanu a convocat la ora 14.00 ședința în care se decide ca miniștrii PSD să își dea demisia din Guvernul Bolojan. Cine sunt cei 6 care vor pleca
