00:00 - Acum 30 minute Donald Trump a prelungit armistițiul

Preşedintele american Donald Trump a anunţat marţi, într-un mesaj pe Truth Social, prelungirea armistiţiului cu Iranul, care urma să expire miercuri. Decizia a fost luată pentru a permite liderilor iranieni să prezinte „o propunere comună”.

„Având în vedere faptul că guvernul iranian este profund divizat – ceea ce nu este deloc surprinzător – și la cererea mareșalului Asim Munir și a prim-ministrului Shehbaz Sharif din Pakistan, ni s-a solicitat să amânăm atacul asupra Iranului până când liderii și reprezentanții acestuia vor putea prezenta o propunere comună”, a scris Trump pe Truth Social.

El a precizat că a ordonat armatei americane să menţină blocada şi să rămână pregătită, extinzând armistiţiul „până când propunerea lor va fi prezentată şi discuţiile vor fi încheiate”.

Trump a subliniat că această decizie vine şi în urma unei solicitări din partea Pakistanului.