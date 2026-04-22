Donald Trump a prelungit armistițiul
Preşedintele american Donald Trump a anunţat marţi, într-un mesaj pe Truth Social, prelungirea armistiţiului cu Iranul, care urma să expire miercuri. Decizia a fost luată pentru a permite liderilor iranieni să prezinte „o propunere comună”.
„Având în vedere faptul că guvernul iranian este profund divizat – ceea ce nu este deloc surprinzător – și la cererea mareșalului Asim Munir și a prim-ministrului Shehbaz Sharif din Pakistan, ni s-a solicitat să amânăm atacul asupra Iranului până când liderii și reprezentanții acestuia vor putea prezenta o propunere comună”, a scris Trump pe Truth Social.
El a precizat că a ordonat armatei americane să menţină blocada şi să rămână pregătită, extinzând armistiţiul „până când propunerea lor va fi prezentată şi discuţiile vor fi încheiate”.
Trump a subliniat că această decizie vine şi în urma unei solicitări din partea Pakistanului.
Giganții americani din apărare câștigă de pe urma războiului din Iran
Companiile de apărare din SUA raportează o creștere semnificativă a cererii pentru echipamente militare, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, conform AFP. Guvernele din întreaga lume au intensificat comenzile, în contextul tensiunilor geopolitice crescânde.
RTX, Northrop Grumman și GE Aerospace, trei giganți ai industriei de apărare din SUA, au înregistrat o creștere semnificativă a comenzilor în primul trimestru al anului 2026. Chris Calio, directorul executiv al RTX, a declarat într-o conferință telefonică cu analiști de pe Wall Street că firma colaborează cu Pentagonul pentru „a accelera producția de muniție” și speră la o „rezolvare sustenabilă” a conflictului din Orientul Mijlociu.
„Peisajul actual subliniază clar nevoia de muniții, apărare integrată antiaeriană și antirachetă și capabilități avansate pentru a contracara amenințările în evoluție”, a adăugat Calio. RTX a investit deja 900 de milioane de dolari pentru a crește capacitatea de producție, în special pentru sisteme de armament precum rachetele Tomahawk, Patriot și GEM-T.
GE Aerospace a raportat o creștere a veniturilor cu 25% în primul trimestru al anului, pe fondul unei dinamici geopolitice complexe, conform declarațiilor CEO-ului Larry Culp, citate de AFP. Acesta a precizat că războiul din Orientul Mijlociu și consecințele sale vor continua să aibă un impact semnificativ în lunile următoare.
„Continuăm să răspundem cu rapiditate nevoilor militare prioritare pentru a sprijini forțele armate ale SUA și ale aliaților săi”, a subliniat Culp. Totuși, compania, care produce motoare pentru Boeing și Airbus, a resimțit și efecte negative. Reducerea călătoriilor în Orientul Mijlociu a afectat divizia de întreținere a aeronavelor.
Conflictele din Gaza și Ucraina, incursiunile aeriene rusești în spațiul european, manevrele Chinei spre Taiwan și tensiunile din Marea Roșie continuă să alimenteze cererea pentru echipamente militare. Aceste evoluții determină guvernele nu doar să-și reînoiască stocurile, ci și să investească în tehnologie avansată pentru a face față amenințărilor emergente.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.