Ce este uleiul de ricin

Uleiul de ricin este unul dintre cele mai cunoscute uleiuri vegetale utilizate atât în medicina naturistă, cât și în cosmetică, având o istorie îndelungată.

Uleiul de ricin este un ulei vegetal gros, vâscos, de culoare galben-pal, obținut din semințele plantei Ricinus communis, cunoscută popular sub numele de ricin. Această plantă este originară din regiunile tropicale ale Africii și s-a răspândit ulterior în India, America de Sud și alte zone calde ale globului, inclusiv în Europa.

Planta este ușor de recunoscut prin frunzele sale zimțate și prin capsulele spinoase care conțin semințele din care se obține uleiul.

Din punct de vedere chimic, uleiul de ricin este unic printre uleiurile vegetale, deoarece conține într-o proporție foarte mare acid ricinoleic, un acid gras mononesaturat cu proprietăți speciale. Acest compus este responsabil pentru majoritatea efectelor biologice ale uleiului.

Un aspect esențial este faptul că semințele de ricin conțin o toxină extrem de periculoasă, numită ricină. Aceasta este eliminată în procesul de obținere a uleiului, astfel încât produsul final, dacă este corect procesat, este sigur pentru utilizare.

Ca în cazul multor remedii naturale, este important ca utilizarea uleiului de ricin să fie una informată și moderată, bazată pe date reale și nu pe tendințe sau mituri.

Cum se obține uleiul de ricin și ce beneficii are

Obținerea uleiului de ricin se face, în general, prin presarea semințelor la rece, fiind și varianta cea mai calitativă. Aceasta este preferată în cosmetică, deoarece păstrează mai bine compușii bioactivi.

După presare, uleiul este filtrat și uneori rafinat pentru a elimina impuritățile. Procesul este esențial nu doar pentru calitatea produsului final, ci și pentru siguranța acestuia, deoarece elimină urmele de ricină.

Din punct de vedere chimic, uleiul de ricin este deosebit față de alte uleiuri vegetale. Aproximativ 90% din compoziția sa este reprezentată de acidul ricinoleic, un acid gras mononesaturat rar întâlnit în alte surse naturale, arată sciencedirect.com.

Acest compus este responsabil pentru majoritatea efectelor benefice ale uleiului, inclusiv proprietățile sale laxative, antiinflamatoare și antimicrobiene. În plus, uleiul mai conține cantități mai mici de alți acizi grași, precum acidul oleic și linoleic, precum și vitamina E, un antioxidant important pentru sănătatea pielii.

Previne constipația și are efect laxativ

Cea mai bine documentată utilizare a uleiului de ricin este cea de laxativ stimulant. După ingerare, acidul ricinoleic este eliberat în intestin, unde stimulează receptorii din peretele intestinal, determinând contracții musculare care facilitează eliminarea conținutului intestinal.

Acest mecanism explică eficiența sa în tratarea constipației ocazionale. Totuși, specialiștii atrag atenția că utilizarea uleiului de ricin în acest fel trebuie să fie limitată și atent controlată, deoarece poate provoca efecte adverse precum crampe abdominale, diaree sau dezechilibre electrolitice.

Din acest motiv, nu este recomandat pentru utilizare frecventă sau pe termen lung, arată healthline.com.

Beneficii pentru îngrijirea pielii

Pe lângă utilizarea internă, uleiul de ricin este foarte apreciat în îngrijirea pielii. Datorită conținutului ridicat de acizi grași, acesta acționează ca un emolient puternic, ajutând la menținerea hidratării prin reducerea pierderii de apă la nivelul pielii.

Uleiul de ricin poate fi util în tratarea pielii uscate sau iritate, contribuind la refacerea barierei cutanate. În plus, datorită proprietăților sale antiinflamatoare, poate calma anumite tipuri de iritații sau inflamații minore, arată webmd.com.

Efect antimicrobian

Există și dovezi că uleiul de ricin poate avea efecte antimicrobiene. Unele studii citate sugerează că acidul ricinoleic poate inhiba dezvoltarea anumitor bacterii și fungi. Acest lucru explică utilizarea sa în unele produse farmaceutice sau cosmetice destinate îngrijirii pielii.

Totuși, este important de menționat că aceste efecte nu sunt suficient de puternice pentru a înlocui tratamentele medicale standard în cazul infecțiilor.

Poate contribui la vindecarea rănilor

În ceea ce privește vindecarea rănilor, uleiul de ricin poate contribui indirect prin menținerea unui mediu umed la nivelul pielii, ceea ce favorizează regenerarea țesuturilor.

De aceea, este inclus uneori în unguente utilizate pentru îngrijirea rănilor superficiale. Acest rol este mai degrabă unul de suport, nu un tratament principal.

Îngrijirea părului, genelor și sprâncenelor

În cosmetică, uleiul de ricin a devenit extrem de popular, în special pentru îngrijirea părului, genelor și sprâncenelor.

Este frecvent utilizat pentru hidratarea scalpului, reducerea uscăciunii și conferirea unui aspect mai lucios părului. Cu toate acestea, nu există dovezi științifice solide care să confirme că uleiul de ricin stimulează creșterea părului.

Efectele pozitive observate sunt, cel mai probabil, rezultatul hidratării și protecției firului de păr, nu al unei acțiuni directe asupra foliculilor.

Riscuri și precauții

În ultimii ani, au apărut numeroase tendințe în mediul online care promovează utilizări ale uleiului de ricin fără suport științific. Un exemplu este aplicarea uleiului în zona buricului pentru detoxifiere sau pentru ameliorarea problemelor digestive.

Specialiștii atrag atenția că nu există dovezi care să susțină aceste practici. Astfel de utilizări sunt mai degrabă mituri sau interpretări eronate ale unor tradiții vechi.

În ceea ce privește modul de utilizare, uleiul de ricin trebuie folosit cu atenție. Pentru uz intern, este recomandat doar ocazional și în doze controlate, preferabil la recomandarea unui medic.

Pentru uz extern, poate fi aplicat direct pe piele sau păr, dar este indicat un test de sensibilitate înainte de utilizare, deoarece poate provoca reacții alergice la unele persoane. De asemenea, datorită consistenței sale foarte dense, este adesea amestecat cu alte uleiuri vegetale pentru a fi mai ușor de aplicat.

Nu trebuie ignorate nici riscurile asociate utilizării. Pe lângă efectele digestive menționate anterior, uleiul de ricin poate provoca iritații cutanate sau poate agrava acneea la persoanele cu ten predispus la această problemă.

Un risc mai puțin cunoscut, dar important, este legat de utilizarea uleiului de ricin în timpul sarcinii. Acesta poate stimula contracțiile uterine și a fost folosit în trecut pentru inducerea travaliului. Din acest motiv, nu este recomandat femeilor însărcinate decât dacă este indicat și monitorizat de un medic, deoarece poate duce la complicații.

Cum poți folosi uleiul de ricin pentru gene, sprâncene și păr

Uleiul de ricin este foarte popular în rutina de îngrijire pentru gene, păr și sprâncene, în principal datorită reputației sale de a hidrata, proteja și îmbunătăți aspectul firului de păr.

Pentru gene

Aplicarea uleiului de ricin pe gene trebuie făcută cu multă atenție, deoarece zona ochilor este foarte sensibilă.

Cel mai simplu mod este să folosești o periuță curată de rimel sau un bețișor de urechi. Se aplică o cantitate foarte mică de ulei, de obicei seara, pe genele curate, după demachiere. Important este să nu încarci excesiv și să eviți contactul direct cu ochiul.

Se lasă să acționeze peste noapte, iar dimineața se spală fața ca de obicei. Genele pot deveni mai lucioase, mai hidratate și mai puțin fragile.

Atenție, dacă intră în ochi, poate provoca usturime și vedere încețoșată temporar. Dacă ai ochi sensibili, e bine să testezi foarte prudent sau să eviți.

Pentru sprâncene

Pentru sprâncene, utilizarea este mai simplă și mai sigură. Aplici o cantitate mică de ulei pe sprâncene, folosind degetele, o periuță sau un aplicator curat. Se masează ușor zona pentru a ajuta absorbția și pentru a stimula circulația locală.

Se poate lăsa peste noapte sau cel puțin 30-60 de minute înainte de a fi spălat.

Firele de păr devin mai moi, mai hidratate și mai rezistente. Dacă ai sprâncene fragile sau uscate, acestea pot părea mai ”pline” în timp. Dar efectul este mai mult de îmbunătățire a calității firului, nu de creștere accelerată.

Pentru păr

Uleiul de ricin este cel mai des folosit pentru păr, dar trebuie aplicat corect, pentru că este foarte gros și lipicios.

Se aplică pe scalp în cantitate mică și se masează ușor. Pentru că este dens, de multe ori se amestecă cu alte uleiuri mai ușoare, cum ar fi uleiul de cocos sau de argan, pentru a fi mai ușor de întins.

Se lasă să acționeze între 30 de minute și câteva ore, apoi se spală bine părul. De obicei sunt necesare 1–2 șamponări.

Hidratează scalpul uscat, poate reduce senzația de mâncărime și contribuie la un mediu mai sănătos pentru creșterea părului.

