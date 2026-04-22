Două posturi de televiziune dispar din lista must carry din România. Ce solicitare au făcut către CNA

Decizia a fost luată în ședința CNA care a avut loc pe 21 aprilie 2026: SC ISG TV SRL și SC MOOZ TV SRL au solicitat retragerea statutului must-carry pentru canalele Bollywood Film, respectiv Mooz Dance.

Bollywood Film și Mooz Dance au solicitat la CNA retragerea statutului must carry

Chiar dacă licențele sunt deținute de societăți diferite, Bollywood Film și Mooz Dance fac parte din DigitalBroadcast, care mai deține Asia TV, Mooz RO, Mooz Hits, Mooz Love, Mooz Retro și SportExtra, dar și licența pentru Bollywood Clasic.

Potrivit celor de la TV Info, DigitalBroadcast mai administrează și versiunile (feed-urile) cu insert-uri de reclame locale în România pentru canale precum Viasat Explore, Viasat History, Viasat Nature, Epic Drama, BBC First sau BBC Earth.

Ce spune legislația din România

După ce Bollywood Film și Mooz Dance au solicitat la CNA retragerea statutului must carry, jurnaliștii de la Pagina de Media au scris și ce spune legislația din România.

„Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă”, spune legislația.

Cei de la HD Satelit au dezvăluit la o zi după ce Bollywood Film și Mooz Dance au ieșit din lista must carry că în aplicația Digi TV online au apărut trei noi posturi: Bollywood Film, Cinemaraton Plus și Beauty.ON. Cele două canale din urmă au fost introduse pe 14 aprilie 2026 și în lista de cablu digital al celor de la Digi.

