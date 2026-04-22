Cea mai ieftină benzină costă sub 8 lei, iar motorina standard s-a ieftinit cu până la 0,57 de lei. Cel mai mic preț este de 8,33 de lei/l, dar ajunge și la aproape 9 lei în unele stații peco, precum Socar, unde de obicei este mai ieftină.

Cât costă benzina, miercuri, 22 aprilie 2026

La stațiile Socar din București, benzina se vinde miercuri, 22 aprilie 2026 cu 7,99 de lei/l, același preț de marți, acestea fiind și benzinăriile unde costul este sub 8 lei.

Același preț din ziua precedentă de 8,07 lei/l este și la Petrom, iar la OMV este 8,18 lei/l, în creștere față de ziua precedentă, când era 8,07 lei/l (în creștere cu 0,11 lei).

La MOL, benzina standard s-a ieftinit miercuri, 22 aprilie 2026, și are prețul de 8,18 lei/l, deși ieri costa 8,28 de lei/l (o diferență de 0,10 lei).

La stațiile Lukoil, carburanții costă 8,18 lei/l, același preț din ziua precedentă. La Rompetrol, în schimb, benzina are prețul de 8,33 de lei/l, mai scumpă decât ieri când costa 8,18 lei/l (o creștere de 0,15 lei).

Se observă că cea mai ieftină benzină costă 7,99 de lei/l în toate cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Sursa: peco-online.ro

Cât costă motorina, miercuri, 22 aprilie 2026

Prețul unui litru de motorină standard este miercuri, 22 aprilie 2026, de 8,33 de lei în stațiile Petrom, ceea ce înseamnă o scădere, de la 8,63 de lei, cât era ieri (o diferență de 0,3 lei).

Și la OMV s-a ieftinit motorina, azi fiind 8,42 de lei/l, comparativ cu 8,72 de lei/l, prețul din ziua precedentă (o diferență de 0,3 lei).

MOL a redus, de asemenea, prețul motorinei standard, de la 8,99 cât costa ieri, la 8,42 astăzi, ceea ce înseamnă o ieftinire cu 0,57 de lei.

La stațiile Lukoil, prețul a rămas constant, de 8,72 de lei/l, iar Rompetrol a majorat costul, de la 8,72 cât era ieri, la 8,87 de lei/l.

Cea mai scumpă motorină standard se găsește miercuri, 22 aprilie 2026, la stațiile Socar și se apropie de 9 lei, fiind 8,99 de lei/l.

Se observă că cea mai ieftină motorină standard costă 8,33 de lei/l în toate cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Unde găsesc șoferii români cei mai ieftini carburanți, miercuri, 22 aprilie 2026

Cea mai ieftină benzină se găsește miercuri, 22 aprilie 2026, la prețul de 7,99 de lei/l, la fel ca ieri, la stația Socar din Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava.

Astăzi, 22 aprilie 2026, cea mai ieftină motorină se găsește la prețul de 8,33 de lei, în scădere față de ieri când era 8,63 de lei/l, la stația Petrom din București, șos. Olteniței, nr. 4.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat, marți, Eurostat.

De ce s-au ieftinit carburanții

Reducerea prețurilor vine ca urmare a intrării în vigoare, pe 7 aprilie, a ordonanței de urgență ce prevede o diminuare a accizei cu 30 de bani/litru, măsură care a dus la o primă ieftinire de 36 de bani în majoritatea benzinăriilor.

Cu toate acestea, prețurile actuale rămân mai mari decât cele de la începutul conflictului din Iran, declanșat pe 28 februarie. Totuși, ultimele două săptămâni au adus o ușoară scădere, susținută și de reducerea cotațiilor internaționale la petrol.

Prețul final plătit de șoferii români la pompă este influențat de costul petrolului, cheltuielile de rafinare și distribuție, precum și de nivelul accizelor aplicate de stat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE