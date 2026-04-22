Ultima sancțiune vine după ce, anterior, localul mai primise două amenzi, în total de 5.000 de lei, pentru aceeași abatere.

„70.000 de lei amendă pentru un restaurant din Herăstrău! Nu a învățat din primele două sancțiuni. Acum a primit-o pe a treia! Imaginile vorbesc de la sine! Bucăți de mobilier, mese și scaune rupte, ferestre vechi, geamuri sau paleți. Toate ca la bâlci, aruncate lângă containere deja pline până la refuz, în spatele clădirii, pe o suprafață întinsă, de 30-35 mp”, au transmis, miercuri, oficialii Poliției Locale București.

Reprezentanții instituției au explicat că, de fapt, curtea restaurantului din parcul Herăstrău fusese transformată într-o adevărată magazie în aer liber.

„Ce mai, o priveliște care nu face cinste niciunui business! Nu mai vorbim de unul situat la intrarea în cel mai mare parc din București. Explicația oferită colegilor noștri de la Mediu? Se aștepta ridicarea lor de către salubrizator. Doar că atunci când deșeurile se adună în cantități mari – mai ales că nu era vorba despre o renovare, nu este o simplă întârziere, ci o depozitare în toată regula”, se arată în comunicatul Poliției Locale.

Autoritățile au subliniat că regulile sunt aceleași pentru toată lumea și că astfel de situații nu vor rămâne nepedepsite.

„Ce-i drept, atunci suma a fost mai mică, un total de 5.000 de lei. De data asta, sancțiunea a fost usturătoare: 70.000 de lei. Regulile sunt aceleași pentru toți. Iar astfel de cazuri nu rămân nepedepsite”.

La sfârșitul săptămânii trecute, primarul din București, Ciprian Ciucu, anunța un nou regulament și eliminarea chioșcurilor ilegale din parcuri.

El a transmis că parcurile monumentale vor fi civilizate, chioșcurile ilegale vor fi dezafectate, iar comerțul din parcuri va fi adus în legalitate.

La începutul lunii aprilie, Ciprian Ciucu a criticat starea parcului Herăstrău, pe care l-a descris ca fiind „o cacofonie ridicolă de mobilier urban” și „plin de cașcarabete, cu mici, popcorn, muţunache şi pokemoni”.

