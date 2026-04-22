O postare cu 8.437 de reacții, dar câte sunt reale

Postarea distribuia o intervenție în direct la postul România Tv în data de 20 aprilie, imediat după ce PSD a votat să își retragă sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan și a strâns peste 8.400 de reacții, foarte multe de tip „Ador”, însă a fost distribuită de doar aproximativ 35 de ori. Diferența este una foarte mare și iese din tiparul obișnuit al unei postări care devine virală.

În mod normal, când un mesaj generează reacții puternice, oamenii tind să îl distribuie mai departe. Asta înseamnă că îl consideră relevant sau important pentru ceilalți. În acest caz însă, reacțiile par să nu fie însoțite de același interes pentru distribuire. Raportul este dezechilibrat și, tocmai de aceea, a ridicat semne de întrebare.

Ce se vede când te uiți mai atent la conturi

Suspiciunile sunt confirmate dacă te uiți atent la numele conturilor care au reacționat la postare și apar câteva lucruri care ies din tipar. Libertatea a analizat peste 1.000 de conturi, iar cele mai multe dintre nume nu par românești. Unele sunt combinații de litere și cifre, greu de asociat cu persoane reale. În plus, o parte dintre profiluri nu au fotografii recognoscibile sau folosesc imagini generice.

Mai mult, după nume și poze, conturile nu par să aibă legătură cu publicul obișnuit al unei postări politice din România.

Captură video cu postarea de pe Facebook odată cu declarațiile susținute de Sorin Grindeanu la postul de televiziune România TV

Atenționăm că aceste elemente nu reprezintă o dovadă clară că este vorba despre conturi false, dar sunt indicatori care apar frecvent în analizele legate de activitatea neautentică din social media.

Cum funcționează, în realitate, „fermele de boți”

În spatele acestor tipare există o industrie întreagă, care funcționează la nivel global. Este vorba despre așa-numitul „engagement artificial”, adică reacții generate nu pentru că oamenii sunt interesați de conținut, ci pentru a crea impresia de popularitate.

Metodele sunt diferite. Unele rețele folosesc conturi automatizate, create în număr mare, care pot da like-uri sau reacții la comandă, în timp ce alte sisteme folosesc oameni reali, plătiți foarte puțin, care administrează simultan zeci sau chiar sute de conturi.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Există și platforme online unde aceste servicii pot fi cumpărate foarte simplu. Practic, cineva introduce linkul unei postări și alege câte reacții își dorește. În scurt timp, acestea încep să apară.

Cât costă, de fapt, o postare „populară”

Prețurile pentru astfel de servicii nu sunt deloc mari, mai ales la nivel internațional.

De regulă, 1.000 de reacții pot costa între 5 și 20 de dolari, în funcție de calitatea conturilor. Pachetele mai mari sunt mai ieftine per bucată, iar conturile care par mai reale, așa-numitele „premium”, sunt mai scumpe, scrie publicația Media Mister. Și sunt firme uriașe care de asta se ocupă.

Există inclusiv opțiuni prin care reacțiile pot veni din anumite zone geografice sau de la conturi care par să se potrivească unui anumit public, tocmai pentru a face interacțiunea mai credibilă.

Cum sunt „pregătite” conturile ca să pară reale

Conturile folosite în astfel de rețele nu sunt lăsate complet goale, pentru că ar fi ușor de detectat. Înainte de a fi folosite, ele sunt „încălzite”. Asta înseamnă că, pentru o perioadă, simulează comportamentul unor utilizatori obișnuiți.

Dau like-uri la pagini, distribuie conținut aleator, postează din când în când imagini sau texte și interacționează între ele. Scopul este să pară conturi reale, active, astfel încât reacțiile lor să nu fie eliminate automat de platforme.

Potrivit datelor oficiale publicate de Meta, compania șterge miliarde de conturi false în fiecare an. În rapoartele sale de transparență, Meta arată că o mare parte din aceste conturi sunt create automat și sunt folosite pentru a genera interacțiuni artificiale, inclusiv reacții și distribuiri.

De ce se folosesc aceste metode

Motivul principal este influențarea percepției publice. O postare care are mii de reacții pare, din prima, importantă. Pare că este susținută de mulți oameni și că merită atenție. Acest lucru poate influența utilizatorii reali, care tind să acorde mai multă credibilitate conținutului care pare popular.

În același timp, un volum mare de reacții poate ajuta postarea să fie distribuită mai mult de algoritmi, crescând astfel vizibilitatea.

Este important de spus că, fără date interne de la platformă, nu se poate afirma clar că reacțiile sunt cumpărate sau generate artificial. Însă modelul observat este similar cu cel întâlnit în campanii de amplificare artificială.

Un fenomen global, nu un caz izolat

Situații de acest tip nu sunt noi și nu țin de o singură persoană sau de un singur partid. Engagementul artificial este folosit la nivel global, atât în politică, cât și în marketing sau în social media, pentru a crea impresia de popularitate.

Pentru utilizatori, poate cel mai important lucru este să privească aceste cifre cu un ochi critic. O postare cu multe reacții nu înseamnă automat și susținere reală, iar în online, aparența poate fi uneori mai puternică decât realitatea.

PSD a blocat toate comentariile de pe pagina de Facebook, după ce campania „Momentul adevărului” a stârnit un val uriaș de ironii și critici.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE