Hoțul a fost politicos încă de la intrarea în hotel

Un bărbat care a jefuit un hotel din Ohio a surprins prin politețea sa. Potrivit BBC, incidentul a avut loc la Red Roof Inn, situat pe West Broad Street, în Prairie Township, lângă Columbus.

Sheriff-ul din Franklin County a publicat un videoclip cu suspectul mascat, care a intrat în hotel salutând politicos recepționerul cu „Ce mai faci?” înainte de a cere banii cu expresia „umple sacul”.

Hoțul mascat i-a mulțumit recepționistei după jaf

Deși părea să sugereze că are o armă ascunsă, bărbatul a cerut doar bancnote din sertar și dintr-un seif de lângă acesta. Înregistrarea îl arată luând banii și mulțumind cu „Mulțumesc”.

Când angajatul l-a întrebat dacă dorește și monedele, acesta a răspuns: „Nu, sunt bine, mulțumesc”, înainte de a pleca.

Ce s-a întâmplat după ce hoțul a fugit cu banii din hotel

Suspectul a fugit într-un SUV de culoare închisă. „O seară frumoasă”, i-a urat recepționerul la plecare. Biroul șerifului a publicat videoclipul pentru identificarea individului.

Momentan, bărbatul nu a fost prins. Autoritățile americane au făcut apel la cetățeni și îi roagă să ofere orice informații au cu privire la bărbatul în cauză.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE