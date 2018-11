Înainte de a participa la „Exatlon”, Ștefan a cochetat cu actoria chiar în „cetatea filmului”. Chiar dacă nu au fost roluri considerabile, acest pas i-a dat un imbold tânărului pentru a-și urma visul din copilărie. În viața mea nu m-am gândit că o să fac televiziune, în viața mea nu m-am gândit că aș putea să apar la televizor. Când m-am întors din Dominicană au fost niște apariții, nu am știut cum să le manageriez sau nu am știut cum să reacționez, nefiind pregătit, în mintea mea, de așa ceva, dar ce-mi doresc eu să fac este actorie”, ne-a povestit tânărul, care s-a înscris deja la o școală de profil și studiază intens.

„Urmez o școală de actorie în momentul de față, actorie de film și ăsta este drumul pe care eu vreau să-l urmez. Încă de mic mi-am dorit treaba asta, dar am avut mereu emoții sau o reținere. Am citit undeva, la un moment dat, cum un mare actor român spunea ce-i trebuie unui actor ca să fie bun. Acel mare actor a spus că trebuie să ai voce, iar eu nu știu să cânt… Nu am voce deloc! Atunci am zis că nu are rost să încerc, dar am mai crescut și am decis să fac pasul ăsta. Nu m-aș accepta peste 5 ani, dacă nu aș încercat”.

Ștefan de la Exatlon' se face actor, însă va merge la castinguri abia după terminarea cursurilor

Dacă mulți colegi aplică pentru diverse roluri încă din timpul facultății de teatru și film, Ștefan Floroaică vrea mai întâi să termine cursurile și abia apoi să se prezinte în fața producătorilor.

„Ambițiile mele sunt mărețe. Film îmi doresc să fac în special și un serial, dacă este unul de calitate, dar film este ceea ce eu îmi doresc. Încă nu m-am dus la castinguri. Mă duc la școală, vreau să urmez școala mai întâi, nu-mi doresc să mă duc la un casting unde să fiu nepregătit și să las o impresie mai slabă decât ceea ce aș putea să fac. Când mă voi simți pregătit voi merge și la castinguri”, a mai spus tânărul.

