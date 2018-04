Adela Popescu și Radu Vâlcan au plecat la Roma, împreună cu băiețelul lor. Prezentatoarea tv a plănuit totul, de ziua soțului ei și totul a ieșit perfect.

Adela a povestit pe blogul personal, cum a decurs scurta vizită la Roma și ce planuri și-a făcut împreună cu familia ei.

“M-am tot gandit ce sa ii fac cadou si pana la urma mi-a venit ideea aceea buna: de ziua lui mergem la Roma in trei. Nu puteam chiar pe 8 caci el era putin plecat la filmari in Thailanda, astfel ca am rezervat biletele de avion tot intr-o zi speciala, Floriile noastre, Pastele catolic al lor, adica la doua saptamani dupa ce urma sa aterizeze acasa. Avea sa fie aglomerat, dar parca Roma fara freamat nu are farmec. Mi-am facut multe planuri cu acest city-break si toate il aveau in prim plan pe Alexandru. Inca de didainte sa il avem mi-l imaginam alergand bucuros pe stradutele pline farmec din Trastevere, baracandu-se grabit pe scarile din Piazza di Spagnia sau jucandu-se cu porumbei in Piazza Navona cat timp noi sorbeam un cappuccino delicios la marginea unei terase. Asta in imaginatie. In reallitate am bifat toate obiectivele de mai sus, cu mici ajustari, desigur ce tin de caca, placerea de a topai in balti, curiozitatea de a trage fata de masa sau pur si simplu nerabdarea de a sta mai mult de 10 minute, hai 15, intr-un singur loc.(…) .Am ajuns seara pe la 8 acolo unde eram cazati. Am optat pentru un apartament superb cu living si doua dormitoare inchiriat pentru Airbnb, asta si pentru ca in weekendul acela se sarbatorea si cumnata mea, asa ca l-am impartit cu ea, Coco si cele doua nepotele cucuiete. Locatia a fost mirifica.

Cand am ajuns ploua marunt cu stropi calzi si apartamentul nostru se afla la etajul 1 al unei cladiri ce avea avea la parter o carciumioara de vis. Trebuie sa va spun ca a fost incredibil momentul. Ploua torential, incalzitoarele erau pornite, iar eu si Radu stateam unul intr-altul band linistiti o cafeluta si privind viata. A fost de vis!(…)”, este o parte din mesajul Adelei Popescu, postat pe blogul personal.

Radu Vâlcan a împlinit 41 de ani pe 8 februarie. Prezentatorul de televiziune este căsătorit, din august 2015, cu vedeta TV Adela Popescu. În iunie 2016 a venit pe lume băiețelul cuplului.

