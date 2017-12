În noaptea care, se pare, i-a fost fatidică Stelei Popescu, atât Iulia Albu cât și Monica Anghel au participat la același eveniment la care regretata artistă dădea semne că ceva nu este în regulă cu ea, însă niciuna dintre ele nu a luat vreo măsură. Cu toate acestea, Iulia Albu i-a declarat război Monicăi Anghel pe motiv că artista a ignorat simptomele Stelei Popescu.

Deși la evenimentul la care Stela Popescu a dat semne că nu se simte deloc bine, niciun invitat nu a luat atitudine și nu s-a interesat de starea de sănătate a regretatei artiste, Iulia Albu, unde dintre participante la Gala respectivă, a fost cea care a sărit la gâtul tututor. Cea pe care ”i s-a pus pata” este cântăreața Monica Anghel, despre care susține că nu a făcut nimic altceva decât să se fotografieze cu Stela Popescu, fără să ia atitudine în momentul în care a văzut că nu este deloc coerentă în vorbire și că abia putea sta în picioare. Ciudat este că, fix în aceeași situație s-a aflat și Iulia Albu, care a privit nepăsătoare, de la altă masă, întreaga scenă, deși ar fi putut să facă ceva.

Iulia Albu i-a declarat război Monicăi Anghel și a exclus-o din rubrica ei

Astfel, imediat moartea îndrăgitei Stela, Iulia Albu a ieșit la atac și a mutat o parte din vină pe …nepăsarea Monicăi Anghel. Mai mult, Iulia a exclus-o din rubricile ei și, potrivit surselor noastre, le-a cerut colegilor din Kanal D să nu îi mai arate fotografii cu ea. Culmea este că, imediat după nefericitul eveniment, atât Iulia, cât și Monica au avut declarații asemănătoare, prin care recunoșteau că au sesizat schimbarea Stelei Popescu. „ Mi s-a părut că avea o problemă foarte gravă, nu era coerentă, ținea microfonul în jos, ea care a fost toată viața pe scenă nu avea cum să țină microfonul în jos. Era cu multe persoane la masă, eu mi-am închipuit că era sub urmărirea cuiva, n-a părut nicio secundă că nu ar avea cine să aibă grijă de ea”, spunea Iulia la momentul respectiv, declarație asemănătoare cu cea a Monicăi. „Din păcate, am remarcat ceea ce a remarcat toată lumea prezentă acolo. Era foarte nervoasă, agitată, așa cum nu am văzut-o niciodată. Nici eu, nici cei prezenți acolo”, a spus și Monica Anghel.

