Tily Niculae, detalii uimitoare din căsnicia ei. Actrița a povestit cum și-a cunoscut soțul și ce i-a spus prima oară atunci când l-a văzut. Vedeta a știut de la început că acesta va fi tatăl copilului ei.

Tily Niculae și soțul său, Dragoș Popescu, sunt împreună de 12 ani și, în ciuda diferenței de vârstă de 10 ani dintre ei, cei doi se iubesc la fel ca în prima zi, scrie Unica.ro.

“Eu m-am îndrăgostit de Popescu al meu, pentru că așa îi spun, la 18 ani. I-am spus din primul moment că el va fi tatăl copiilor mei, eu am simțit, cu toate că el s-a panicat. Apoi, la 24 de ani, ne-am căsătorit și un an mai târziu a venit pe lume Sofia, fetița noastră. L-am cunoscut pe vremea când eu jucam în primul serial de la Prima TV, “În familie”, și el era contabil la televiziunea respectivă. Dar eu eram minoră așa că nu s-a întâmplat nimic între noi atunci. Însă, peste patru ani, l-am reîntâlnit pe stradă, pe trotuar. El era împreună cu Raluza Lăzăruț, erau amici. Când l-am văzut i-am sărit în brațe și l-am întrebat direct dacă este cu ea sau nu. Mi-a zis că nu și a doua zi eram împreună la mare.” – a dezvăluit Tily Niculae în emisiunea Love is Fun de pe pagina de Facebook A List Magazine.

Tily Niculae s-a confruntat cu o serie de probleme, despre care a avut curajul să vorbească. “Eu m-am născut prematur și mama mi-a spus Tily, nu mi-a mai spus Cătălina, pentru că, de fapt, pe mine Cătălina mă cheamă în acte. Mama a avut probleme mari cu mine, a avut depresie. A vrut să se arunce de la etaj după ce m-a născut. Am trecut și eu prin depresie post-partum și abia la doi ani de la naștere mi-am făcut curaj și m-am dus la un terapeut” , a mai adăugat ea.



Citește și