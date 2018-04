Actorul cunoscut pentru rolul remarcabil din „Eu când vreau să fluier, fluier” și-a făcut un renume de „băiat rău”, căruia îi plac senzațiile tari și hainele comode. Ei bine, George Piștereanu este un lover boy bine îmbrăcat care are în dressing mai multe costume elegante, decât geci de motociclist.

Deși este pasionat de senzațiile tari și preferă să circule cu motocicleta, George Piștereanu ne-a mărturisit că nu se caracterizează ca având un stil vestimentar de „băiat rău”, ci că se simte mai apropiat de cel smart-casual. George Piștereanu este „băiatul rău” al cinematografiei române , doar prin prisma rolurilor pe care le-a interpretat. „Arată foarte bine costumul și da mă îmbrac des la costum mai ales când merg la un eveniment mi se pare că trebuie să fii îmbrăcat bine, de la bine în sus. Dacă lucrează într-un mediu în care poartă des costumul evident că la evenimente sau în timpul lor privat vor să-l evite. Eu la teatru purtând costumul de scenă, iar la film purtând hainele în care nimeni nu mă prea distribuie jucând în costum pentru că nu mă ajută fața, doar ținute de „băiat rău”, evident că apreciez costumul foarte mult și când am ocazia mă îmbrac. Oricum stilul meu este de la smart casual în sus”, ne-a mărturisit George de pe covorul roșu al premiilor Gopo 2018.

Curios este că actorului îi place atât de bine cum îi stă într-un costum elegant, încât chiar și atunci când se deplasează cu motorul înlocuiește geaca de piele cu un sacou deosebit. „Ai să răzi, dar am fost la o nuntă în vara trecută și chiar am fost cu motorul și mi-am pus sacou. Evident că am făcut o fărădelege pentru că eu deobicei nu merg fără geacă, pentru că există pericolul să cad, dar a fost o zi specială și am folosit doar sacoul. Dar să știi că merge în costum pe motor, nu dă rău”, ne-a mai povestit Piștereanu.

