Singură la părinți, Sore a avut o relație extrem de apropiată de părinții ei, pe care și în momentul de față îi consider drept niște prieteni foarte opropiați. Cântăreața speră ca fiica ei, Erin să-i semene din acest punct de vedere și să nu se ferească niciodată de ei, indiferent de lucrurile și deciziile pe care le va lua în viață.

De când a devenit mamă, Sore este mult mai sentimentală, mai emotivă, dar și mai creativă, așa că, de ceva vreme, a găsit în fiica ei o adevărată sursă de inspirație pentru cântece. „Încep cu o piesă care se numește „Ultima lacrimă” și nu este nimic trist, este un mesaj de încurajare pentru toate fetele care plâng după un băiat, sau care plâng de nervi la birou sau alte motive din care plângem toate și practic toate piesele pe care le voi lansa se adresează fetelor pentru că eu cred în femei. Mi se pare că în ultima perioadă imaginea femeii a fost ușor pusă în umbră de bărbați”, ne-a declarat Sore, completând că de-a lungul timpului a vărsat extrem de multe lacrimi, însă speră ca fiica ei să fie ferită de astfel de probleme.

„Să știi că mult timp am refuzat să plâng doar pentru a nu da satisfacție celor din jur și mai este adevărat că nu plâng des, dar atunci când mi se întâmplă este din tot sufletul și nu vrei să mă vezi în momentele alea. În schimb am învățat că determinarea, curajul, acceptarea, toate lucrurile astea sunt cele care ne fac puternice. E ok să plângi, dar să știi când să te oprești”.