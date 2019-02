Lidia Buble s-ar tunde la chelie, dar crede că n-o avantajează nasul

A avut peruci, extensii, și-a făcut tot soiul de coafuri, ba s-a și tuns scurt, asta pentru ca publicul să nu se plictisească de imaginea ei. Totuși, pe lângă dorința de a nu-și plictisi publicul, Lidia ne-a mărturisit că face aceste schimbări și pentru propria persoană, fiindcă e genul care se satură repede de-un look.

Nu e complexată de nasul ei și nu vrea să-l micșoreze

„Pe moment, se mai întâmplă să zic: Doamne, pantofii ăștia cred că am să-i port toată viața, dar e doar pentru moment. Eu, în general, mă plictisesc destul de repede de haine, de lucruri, de look. Uite, nu de mult m-am tuns scurt și acum deja vreau altceva. Nu știu ce, dar m-am plictisit, îmi doresc altceva. Vreau să schimb în permanență ceva la mine. Nu vreau să plictisesc publicul și nici pe mine”, ne-a mărturisit cântăreața. Acum o bate gândul să apară cheală în fața publicului, însă… are o reținere: știe că are nasul mare și că asta n-o va avantaja. „Nu este exclus să mă tund scurt, scurt. Nici cheală nu e exclus, deși nasul meu nu cred că m-ar avantaja foarte mult la o frizură atât de scurtă, nu îmi pasă, nu am un complex în sensul ăsta, așa că-l port cu mândrie. Dacă e să-i fac ceva, o să-l fac mai mare, în nici un caz mai mic”, ne-a spus Buble autoironică.

VIDEO: Robert Hanciarec

