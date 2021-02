Oamenii care conduc Radioul public (II). Cum adună Radu F. Alexandru 8.000 de euro pe lună și alte CV-uri de poveste

Domnul Radu Alexandru Feldman a fost un mare liberal (senator timp de trei mandate) care scria piese de teatru și scenarii foarte apreciate de regimul comunist, cu care, desigur, nu a colaborat.



Radu F. Alexandru | Sursa foto: SRR

Este pensionar. Încasează anual aproximativ 100.000 de euro, majoritatea lor de la stat. Mai exact, 467.839 de lei în 2019 sau 39.000 de lei pe lună, adică aproape triplu față de cât primește președintele României. Dintr-o pensie și patru indemnizații.

Declarația de avere completată de Radu F. Alexandru în 2020

András Demeter, mai presus de lege

András Demeter | Foto: Agerpres

Domnul András Demeter este actor, absolvent al Universității de Teatru din Târgu Mureș în 1992. UDMR îl propulsează în prima linie politică. În timp ce era director general și apoi secretar de stat la Ministerul Culturii, făcea și Facultatea de Drept la zi la una dintre cele mai eficiente fabrici de diplome din Timișoara – Universitatea Tibiscus.



Apoi, din sinecură în sinecură, ajunge cumva președinte-director general al SRR. A acumulat minimum de 7 ani în Consiliul de Administrație al SRR. Și-a angajat soția la SRR în timp ce era director general. În 2011, anul cu tăieri salariale, domnul Demeter încasa peste 280.000 de lei. Adică aproape de patru ori mai mult decât președintele României.

În 2019 primea 186.518 de lei, adică 16.012 lei net – tot peste salariul președintelui României.

Domnul Demeter a fost condamnat definitiv în 2017 pentru conflict de interese: pe vremea când era director general al Radioului public s-a pus singur în fruntea unui program care i-a adus câștiguri directe. Avea interdicție trei ani să mai ocupe o funcție publică. Dar nu a vrut să plece din CA al SRR, unde a rămas cu susținerea UDMR, care astăzi îl propune secretar de stat la Ministerul Culturii.

Ascensiunea fraților Muraru

Domnul Alexandru Muraru este acum în Parlament din partea PNL și nu are CV-ul depus. Fratele său, domnului Andrei Muraru, este consilier prezidențial și a fost și el membru al CA la Televiziunea Română, căci lucrurile astea se transmit în familie.



Alexandru Muraru este în prezent parlamentar PNL | Foto: Agerpres

Din 2005 până în 2009, Alexandru a fost consilier al prim-ministrului, lucru care, desigur, i-a permis fratelui Andrei să devină expert pe relații externe la Camera de Comerț în București, imediat ce a terminat Istoria la Iași. Pentru trei luni, căci apoi a trecut și el consilier al prim-ministrului, că aveam guvern liberal meritocratic bazat pe frăție.

În timp ce muncea la Cancelaria Primului Ministru, Andrei a devenit expert și apoi șeful Biroului de Cercetare la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului (IICCMER) la București, iar în timpul liber făcea și un master la Iași.



Între 2007 și 2009, în timp ce este consilier al directorului general la Arhivele Naționale, plătit de Cancelaria Primului Ministru, este, în același timp, și șef al Serviciului de Investigații Speciale sau expert la IICCREM și începe doctoratul la Iași pe o bursă pe fonduri europene de trei ani, că doar se poate.

Minune, fratele plătit tot de la Cancelaria Primului Ministru scrie trei cărți în perioada în care se rupe în două pentru țărișoară și ia și el o bursă, la fel ca fratele, pe fonduri europene.

Ambii frați, culmea, primesc și o bursă foarte generoasă, peste bursa pe fonduri europene, pentru a studia la Institutul Holocaustului în New York, plus încă cel puțin o bursă de la colegiul New Europe.



În 2012 Alexandru, cu zero experiență, devine consilier al secretarului de stat la Ministerul Mediului și Pădurilor, domnul Corneliu Mugurel Cozmanciuc, finul domnului Fenechiu, un om cinstit, baron de Iași, care a primit mulți ani de pușcărie.



Fratele devine președinte al IICCREM și este numit în CA-ul de la Televiziunea Română. Apoi devine consilier al președintelui PNL. Alexandru devine și el președinte de instituție de stat, Institutul Național al Patrimoniului, și apoi este numit în CA-ul de la Radiodifuziune.



Citite în paralel, declarațiile de avere și biografiile celor doi frați sunt o dovadă clară că situația celor doi Orban, unul șef al PNL-ului și celălalt consilier al președintelui, nu este unică. Pe lângă slujbele lor, bursele lor, consiliile lor de administrație, cei doi frați Muraru predau și la universitate. Unul la Iași, altul la București. În 2019, Andrei a primit 191.177 de lei de la stat. În 2021, cei doi frați vor primi de la stat cu mult peste 100.000 de euro.

Alte nume, alte probleme

Domnul Mitchievici Angelo Nicolae are și el o carieră care se împletește cu cariera celebrilor frați Muraru: și el a primit bursă din bani europeni, bursa de la colegiul New Europe, a fost director la IICCMER, a fost cadru didactic la Constanța în timp ce își făcea doctoratul la filologie la București și primește bani din multiple surse de la stat. A încasat, în 2019, 183.539 de lei, adică și el a câștigat mai mult decât șeful statului. Reprezintă USR-ul în CA-ul de la SRR.

În consiliul de administrație o regăsim și pe doamna Ruxandra Săraru, fiica lui Dinu Săraru, un fost mare comunist, membru în Comitetul Central al Partidului Comunist și colaborator al Securității. Dar și pedomnul Cristian Teodorescu, un respectabil scriitor care pare incapabil să-și completeze corect declarațiile de avere.



Domnul Adrian Moise este și el în Consiliul de Administrație al SRR de foarte mult timp. Adică de minimum 18 ani. Este un fost lider sindical din Radio care s-a opus cu multe riscuri unui fost director general colaborator al Securității și apropiat al domnului Dan Voiculescu. Soția, tot la SRR lucrează.



Domnul Gabriel Basarabescu este un apropiat al domnului Turcescu. Ca orice om de radio și compozitor, domnul Basarabescu este absolvent al Colegiului Național de Apărare. Și el este de mulți ani în CA-ul de la Radio. Nu are CV-ul publicat.



Domnul Ioan Laurențiu Horăscu este reprezentantul PSD-ului în SRR, care i-a luat locul domnului Duvăz, decedat. Nu are un CV disponibil, știm doar că soția lucrează la Senat, iar el la un post local de radio din Craiova. Salariul de la postul local, 13.944 de lei pe an, este de aproape 4 ori mai mic decât indemnizația de conducere de la SRR.

