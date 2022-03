Ortodoxia nucleară și rolul Bisericii Ortodoxe Ruse în războiul de ocupație al regimului Putin

Acum mulți ani am lucrat pe tema Problema răului în gândirea rusă, iar mai târziu, pe tema Escatologia în politica rusă. Erau teme de anii 90. Prin 2000 m-am rupt total de aceste domenii. Cărțile din acea epocă au ajuns undeva pe raftul de jos, pe rândul din spate. E adevărat că mereu am tras cu ochiul spre subiect.

Zilele acestea am discutat mult pe subiectul: rolul Bisericii Ortodoxe Ruse în configurarea arhitecturii regimului Putin și mai ales în ce privește rolul ei în problema militară și a războiului de ocupație dus de regim în Ucraina. A trebuit să redeschid uși închise și am încercat să clarific puțin situația. Să o luăm pe rând.

Odată cu venirea la putere a regimului bolșevic sovietic se încep faimoasele campanii antireligioase.

Biserica Ortodoxă Rusă era puternică, bine organizată, deținea multe proprietăți și avea o putere de influență enormă. După dizolvarea statului țarist, ea rămăsese o instituție centrală.

Primul mare val de represiune se îndrepta împotriva ei: i se iau proprietăți, sunt distruse biserici, este trimisă în pușcării o parte a clerului, începe o campanii antireligioasă dură. Pe parcursul existenței statului sovietic comunist au fost mai multe valuri: undeva cinci mari valuri de campanii antireligioase cu ținte diverse.

Apoi, relația stat – BOR s-a remediat. În epoca când începe Marele Război pentru Apărarea Patriei (1941-1945), Stalin este nevoit să facă un pact cu BOR pentru a avea sprijinul ei în război. Primul discurs al lui Stalin la începutul războiului începe nu cu acel cunoscut cuvânt „Tovarăşi…”, ci cu „Fraţi şi surori…”, cuvintele rostite în biserică.

Şi, încet-încet, relaţia BOR cu puterea sovietică îşi reintră în normalitate, Biserica ocupându-și locul la masa Puterii. Iar țintele persecuțiilor se schimbă.

De exemplu, în anii de după război, campaniile cele mai dure erau duse împotriva cultelor protestante, pentru că erau suspectate de relații cu Occidentul.

Amintesc un element foarte important: teologia martirajului. Cum m-am ocupat ani de zile cu acest subiect, îmi este apropiat – am scris pe larg în Sectanții – și vin din aceste medii ale creștinilor prigoniți, pot spune că „epoca stalinistă a fost ultima epocă de aur a creștinismului”. Știu: sună șocant. Dar explic.

Acest fenomen va duce paradoxal în Europa de Est nu la laicizarea societății, ca în Vest, ci la un soi de păstrare a religiosului într-o formă mult mai consistentă, concentrată și intensă.

Deloc întâmplător că în Rusia anilor 70, literatura religioasă e la mare căutare, iar moda intelectuală devine una profund religioasă. Intelectualii citesc predominant teologie, filosofie conservatoare religioasă, Biblia ajunge la un preț imens pe piața neagră, iar mersul la biserică sau cercurile religioase devin fenomene de frondă și modă în mediul clasei de mijloc și intelectuali. Și în România au existat asemenea reacții în comunism, dar nu la aceste dimensiuni.

Finalul comunismului din URSS, încă în plină perestroika (1988), se termină cu serbarea oficială a 1000 de ani de la creștinarea Rusiei.

Țara „ateismului, progresului, științei și rațiunii” s-a dizolvat în plin misticism și religiozitate. Toată lumea credea în ceva, cu excepția comunismului.

În Rusia, fenomenul cel mai important în anii 90 este cel al dizolvării statului, instituțiilor statului, legilor și economiei.

BOR, în mod special, devine un element central în noua configurație social-politică. Acest lucru se va simți mai ales odată cu instaurarea regimului Putin. Regimul Putin, în procesul său de reabilitare a statutului, economiei, societății, aduce BOR în prim-plan.

În 2009 a apărut un termen nou în limba rusă: religarhia. Religarhia este o combinaţie între religie şi oligarhie care face trimitere la o situație veche într-un context nou: amestecul ierarhiei BOR cu structurile statului şi cu cele financiare.

Religarhia este diferită însă de formele politice cunoscute precum hierocraţia (Israelul antic) sau teocrația medievală, când structurile religioase preluau rolul statului.

În statele postcomuniste ortodoxe asistăm la un soi de relansare a tradiției bizantine adaptate unui nou context social, politic şi economic.

Ortodoxia nucleară, sau ortodoxie atomică, este o versiune a conceptului „ideea rusă”, potrivit căreia ortodoxia – confesiunea care reprezintă Rusia – și scutul nuclear sunt cele două componente ale securității Rusiei.

Ideea „ortodoxiei nucleare” a devenit cunoscută pe scară largă după prezentarea proiectului „Doctrina rusă”, organizată de mitropolitul Chiril la 20 august 2007 la Mănăstirea Danilov, unde autorii doctrinei propuneau „încrucișarea ortodoxiei cu armele atomice”.

Dar termenul nu a intrat în lexicul autorităților de la acea vreme și lucrările la proiect au fost oprite. Ideea nu a primit nici un sprijin oficial din partea BOR-ului. Vahtang Kipșidze, vicepreședinte al Departamentului Sinodal pentru Relații cu Societatea și Mass-media, a explicat: „Opiniile pe care Biserica le are cu privire la arme sunt reflectate în Fundamentele Concepției Sociale, iar Biserica nu ar trebui să fie asociată cu diverse alte doctrine care apar printre experți și personalități publice”.

Problema sfințirii armelor de distrugere în masă rămâne una controversată pentru BOR. Există opinii polarizate: de la afirmația că Biserica nu ar trebui să binecuvânteze deloc armele, până la apărarea practicii de sfințire a oricărui tip de armă.

În proiectul de document „Cu privire la practica sfințirii armelor în Biserica Ortodoxă Rusă”, elaborat de comisia pentru dreptul bisericesc, se propune limitarea la binecuvântarea și sfințirea armelor personalului militar.

Ba mai mult, BOR a creat o nouă narațiune conform căreia armata rusă este concepută nu doar pentru a apăra patria laică , „cetatea omului” , ci și pentru a salva omenirea. Aici am ajuns.

Conform noii perspective a lui Chiril, armele nucleare sunt redefinite nu doar ca arme de distrugere în masă, ci și ca un garant al păcii, fiind descrise în termeni religioși, evanghelici ca „arme ale păcii”.

Alte aspecte semnificative ale „ortodoxiei nucleare” sunt „botezul trecutului sovietic” și alianța dintre „roșii și albi” în păstrarea statului rus ca protector al acestui patrimoniu spiritual și civilizațional crucial, care nu trebuie să dispară de pe fața pământului.

Mai amintesc: Rusia a inaugurat acum doi ani cu toate onorurile Catedrala Armatei Ruse, care ilustrează acțiunile militare din istoria acestei țări, inclusiv victoria asupra Germaniei naziste şi recenta anexare a Crimeii.

Tot aici apare și noțiunea de „ortodoxie politică”, care a fost dezvoltată în mod deosebit la începutul anilor 2000 de către cunoscutul naționalist rus Egor Holmogorov. El susține că Rusia ar fi țara sfârșitului lumii, unde toate evenimentele mondiale s-ar încheia, iar în cazul declinului său, lumea s-ar confrunta cu o apocalipsă inevitabilă.

Rusia, pe de altă parte, este ultimul bastion al ortodoxiei, al valorilor adevărate și al moralității. În acest caz, politica occidentală față de Rusia se explică prin încercările lui Antihrist de a distruge sacrul.

Se pare că Rusia are „monopolul adevărului” și are dreptul de a acționa așa cum crede de cuviință, justificându-și acțiunile prin misiunea sa divină.

Aceste sentimente au depășit de mult teoria. Acestea au fost observate în timpul conflictului militar din Ucraina din 2014. În orașul Sloviansk, de unde provine rezistența din Donbass de exemplu, ieromonahul Viktor (Pivovarov) a vorbit cu milițienii, care au susținut că războiul este purtat cu stăpânirea satanică pentru distrugerea creștinismului adevărat – ortodoxia.

Se presupune că a fost declanșată de finanțiștii globali pentru a diviza lumea rusă și a aduce mai aproape împărăția lui Antihrist, care este împiedicată doar de Biserica Ortodoxă.

Acest discurs a primit un nou impuls atunci când Donald Trump a devenit președinte al SUA. Creștinii evanghelici au declarat atunci că America ține lumea departe de haos, ceea ce a provocat imediat un protest din partea fundamentaliștilor ortodocși ruși, care au subliniat că, de fapt, doar Rusia poate îndeplini această misiune ca stat ortodox și a treia Romă.

În ultimii ani, oficialii, autoritățile și jurnaliștii pro-Kremlin i-au obișnuit treptat pe ruși cu ideea de război și cu terminologia militară atomică. Mai mult, inițial, jurnaliștii și experții militari au vorbit despre el în termeni abstracți, dar în 2017-2018, în special după discursul președintelui Putin în fața Adunării Federale din 1 martie 2018, a început o discuție despre războiul nuclear ca o perspectivă reală.

Discursul lui Putin de la Forumul Valdai din octombrie 2018 a dat un nou impuls în acest sens. Jurnalistul Leonid Mlecin a spus atunci că era ca și cum ne-am fi întors în anii 1930. Cu toate acestea, ne întoarcem, probabil, la o epocă și mai veche.

Pe 26 decembrie 2018, Putin i-a felicitat pe ruși pentru lansarea sistemului de rachete Avangard și a declarat că acesta este un cadou minunat pentru țară pentru Anul Nou. Cu alte cuvinte, noul pas spre războiul nuclear a fost, în opinia președintelui, cel mai bun cadou posibil.

Este greu să nu vedem aici un element de gândire escatologică și o referire implicită la rolul de Catehon al Rusiei.

Cercetătoarea suedeză Maria Engström a emis ipoteza că ideologia oficială a autorităților ruse din ultimii ani se bazează, cel puțin parțial, pe doctrina apocaliptică, deși este prezentată în principal în termeni seculari.

Ea a subliniat că antropologia neoconservatoare este centrată pe cetățeanul care nu trăiește prin rațiune, ci prin pasiuni și emoții. Ea a publicat acest articol în 2013, chiar înainte de evenimentele din 2014, când Rusia a pornit războiul împotriva Crimeii. Ea a subliniat că s-a inspirat din mai multe discursuri ale lui Putin, formulate în retorica Catehonului, dar a recunoscut că acesta nu a menționat nici măcar o dată termenul, deși este foarte biblic.

În Occident, această temă a fost cel mai bine descrisă de Dmitry Adamsky în Russian Nuclear Orthodoxy (Stanford University Press, 2019). Fac o mică sinteză.

Adamsky crede că Biserica Ortodoxă Rusă va deveni treptat un instrument de mobilizare socială în cadrul instituțiilor de securitate națională, precum și de reglementare calitativă și cantitativă a serviciului militar.

O altă teză: rolul tot mai mare al BOR, potrivit lui Adamsky, poate duce la transformarea sa într-un instrument de influență pentru instituțiile birocratice care concurează pentru resurse în interiorul și în afara comunității strategice, mai ales atunci când aceste resurse sunt limitate.

A treia teză a autorului susține că o astfel de „teocratizare a culturii strategice rusești” va fi relevantă în cazul unor conflicte viitoare. Stratul de „preoți nucleari”, potrivit lui Adamsky, va fi mai puțin înclinat să limiteze conflictul și, dimpotrivă, se va alătura taberei susținătorilor escaladării acestuia.

„BOR și „puterea diavolului”, sau cum a uitat patriarhul Chiril de Evanghelie și a devenit un predicator al războiului fratricid”, titrează în aceste zile o mare revistă de opoziție din Rusia.

Biserica oficială nu a găsit puterea să condamne invazia Rusiei în Ucraina și să spună lucrurilor pe nume: războiul este război, agresiunea este agresiune.

Dimpotrivă, patriarhul Chiril a transmis un mesaj clar: este alături de Putin, nu de creștinii pe care-i „păstorește”, care nu au așteptat de la el nici un cuvânt de adevăr sau un strop de ajutor, spune Serghei Ciapnin, jurnalist și activist religios.

Preoți de frunte care au o mare vizibilitate, arhiepiscopii Andrei Tkaciov și Artemie Vladimirov, alături de mulți alți preoți și de patriarh, au adoptat aceeași poziție: susținere necondiționată a regimului Putin și a războiului.

Predicile bisericești prorăzboi se conformează pe deplin liniilor directoare ale propagandei de stat și reprezintă, de fapt, o formă a acestei propagande.

Invazia Ucrainei are loc sub sloganul salvării „lumii rusești”, fiind amenințată de acele forțe care neagă valorile tradiționale și „organizează parade ale mândriei gay”.

Mai mult, patriarhul Chiril merge mai departe și își implică enoriașii într-o „ruletă rusească” extrem de periculoasă, afirmând că „am intrat într-o luptă care are un sens metafizic, nu fizic”. Invazia Ucrainei are loc sub sloganul salvării „lumii rusești”, care este amenințată de acele forțe ce neagă valorile tradiționale.