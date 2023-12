În seara de Crăciun, canalul România TV, liderul nișei de știri TV, a difuzat un interviu cu Gigi Becali. În stilul pompieristic specific acestei televiziuni, realizatorul Dragoș Bistriceanu „ne-a vândut” drept o „ediție eveniment, un interviu spectaculos, alături de omul de afaceri Gigi Becali, care ne-a primit aici, la palatul domniei-sale”.

Realizator: „Omul sfințește locul, domnu Becali. Ați împrejmuit întreaga încăpere cu icoane…”

(Să „împrejmuiești” o încăpere cu icoane? O formulare caraghioasă de-a dreptul! – nota P.B.)

Gigi Becali: „Unele le-am primit cadou. Dar e bine să vorbim nu despre ce-ai văzut aici, că astea văd oamenii toată ziua, au și ei în casă și poate să cumpere și ei. Trebuie să vorbim despre cel mai important lucru: nașterea Mântuitorului și cum s-a întâmplat…”

Așadar, nu realizatorul a propus tema „interviului spectaculos”, ci invitatul său a fixat-o din start. Gigi Becali să vorbească despre nașterea lui Iisus Hristos și „cum s-a întâmplat”? Te umflă râsul! Invitatul n-are nicio competență.

Tot din categoria „PR de Crăciun”, Realitatea Plus a difuzat în această perioadă trei interviuri greu de digerat: George Simion cu soția, familia Pandele – Firea, familia lui Nicușor Dan și Monica Tatoiu (vizitată de Crăciun și de Antena 3 CNN). Pierdere de vreme!

Interviul cu Gigi Becali de la România TV n-a reprezentat nicio surpriză pentru că face parte din rețeta jurnalistică a televiziunii în astfel de momente. Cu exact un an în urmă, Gigi Becali a fost invitat să vorbească tot despre nașterea Mântuitorului. Mai mult, tot cu un an în urmă, a fost invitat un alt personaj de mare audiență: Dan Puric. Ei bine, pe 22 decembrie a.c., Dan Puric a evoluat într-un interviu prolix, arogant și aiuritor la aceeași televiziune. Rețeta nu trebuie abandonată, se folosește în „reluare” în fiecare an, dacă face audiență și este furnizoare de știri, doar nebun să fii ca să renunți, s-o modifici, s-o schimbi, s-o reformezi! Merge la sigur cu Becali, Puric și alte asemenea „personalități” abonate!

În calitate de telespectator fidel al televiziunilor de știri, în prime-time, pot depune mărturie că, în 2023, nu s-a schimbat ceva în formatul acestor programe față de anii precedenți. Aceiași realizatori, aceiași analiști și comentatori, aceiași experți care se pricep la toate (război, politică, geopolitică, economie, bârfe și manipulări), aceiași păreriști care repetă agende bine stabilite, ce au menirea să inducă curentele partizane de partid. Nimic nou. Aceeași politică editorială. Nimic relevant. Nimic surprinzător, indiferent de temele abordate cu grijă. Nu sunt temele românilor. Sunt teme pe care televiziunile urmăresc să le impună publicului.

În fond, de vreme ce banii de la investitorii în publicitatea comercială și de la PNL și PSD continuă să curgă, de ce am avea pretenția ca aceste televiziuni să se reformeze și să livreze produse de calitate? Nu există reformă în piața de televiziuni de știri. Se respectă, într-un fel, incapacitatea guvernanților de a face reformă. Paradoxul este că unii „analiști” care vorbesc, uneori, ca niște fanfaroni despre reforma economică, administrativă și socială sunt găzduiți de niște televiziuni care sunt înțepenite în aceleași rutine ce furnizează fără mari eforturi ratinguri pentru a atrage publicitate comercială și reclamă politică mascată.

Faptul că Digi24 și România TV și-au schimbat studiourile sau că Antena 3 se numește Antena 3 CNN nu înseamnă că au devenit televiziuni moderne. Au rămas aceiași oameni, doar decorul s-a schimbat.

Toate au în agendă influențarea opiniei publice în interes personal și de grup. Influențarea se face cu gașca de moderatori și comentatori de „casă”.

Se poate face un experiment, dacă altceva mai bun nu aveți de făcut într-o seară: parcurgeți cu telecomanda televiziunile noastre de știri și, la finalul prime-time-ului, puneți pe hârtie o idee pe care ați reținut-o după acest demers istovitor. (Eu am încercat în repetate rânduri.) Nu rămâneți cu nicio idee, cu nicio revelație, cu nimic memorabil. Cel mult, la sfârșit, poți emite un șir de nemulțumiri și înjurături. Televiziunile noastre de știri sunt niște devoratori de energie, îți macină atenția, îți jignesc inteligența, te spală pe creier. Nu-ți oferă nimic, deși toate se laudă că sunt alături de telespectatori, „doamnelor și domnilor”! În loc să încarce audiența, acestea joacă rolul de hipnotizatori. Ce îți mai rămâne de făcut, ca om cu mintea încă trează? Să râzi de ceea ce vezi, să iei la mișto un astfel de interviu cu Gigi Becali difuzat în seara de Crăciun, să te detașezi, să urmărești cum se manipulează (pierdere de vreme!), să disprețuiești, să te lepezi și să închizi televizorul. Definitiv. (Nu merită, în niciun caz, să-l arunci pe fereastră.)

Ce va fi în 2024

Anul 2024, în ciuda celor patru runde de alegeri, nu va aduce o reformare a televiziunilor de știri. România TV și Antena 3 CNN vor continua să înregistreze cele mai mari audiențe pe această nișă, la mare distanță de Digi24 și Realitatea Plus.

Televiziunea B1 TV va continua să alunece în sondaje, în timp ce TVR Info (televiziune publică), EuroNews și Prima News se vor resemna în ratinguri mici și foarte mici. Această fotografie, cu România TV, Antena 3 CNN și ceilalți jucători figuranți, este veche de ani buni, încă înainte de pandemie, și va rămâne valabilă și pentru următorii ani, nu numai în anul electoral 2024. Publicul a rămas captiv. Televiziunile au înțepenit, au îmbătrânit, s-au alienat.

Dar mai există o speranță… Pe măsură ce audiențele vor scădea, poate că la un moment dat, televiziunile vor simți nevoia unor reforme: să înlocuiască actualii moderatori și invitați. Nu neapărat mai deștepți sau mai competenți, dar măcar să aducă niște figuri noi. Asta ar fi o minimă „reformă”, un fel de curățare a acvariului de vechituri.

Un studiu recent al agenției Initiative România despre piața locală de publicitate și media, „Media Fact Book”, arată că principalele televiziuni de știri au încheiat anul 2023 cu pierderi de audiență: Antena 3 CNN (-11%), România TV (-26%), Digi24 (-16%), Realitatea Plus (-28%) și B1TV (-33%). Astfel, publicul nu este atât de fraier precum îl consideră producătorii acestor televiziuni. Încet-încet, renunță, pentru că nu are ce vedea, nu este informat, cineva își bate joc de inteligența sa.

Conform aceluiași studiu „Media Fact Book”, investițiile publicitare în piața TV din România, în anul 2023, sunt estimate la 366 milioane de euro, în creștere cu 4,5% față de anul anterior. Investițiile în publicitatea TV reprezintă 52% din totalul pieței media locală (TV, online, radio, outdoor și print). Chiar merită piața TV (stații generaliste, știri, filme, sport etc) mai mult de jumătate din publicitatea anuală pentru calitatea programelor difuzate într-un an? Pe oamenii de marketing care semnează alocarea bugetelor de publicitate nu-i interesează conținutul programelor TV, ci audiența publicului pe care urmăresc să-l atingă cu reclamele lor. Audiența contează, nu calitatea și relevanța.

Și în 2024, vom continua să ne învârtim în același cerc vicios dictat de rating și PR pentru oamenii politici și „gânditori” precum Becali și Puric. Dar este un rating toxic furnizat cu precădere de televiziunile de știri.

