Aurelian Temișan, îndrăgitul jurat de la „Te cunosc de undeva” de pe Antena 1, a făcut recent primele declarații după ce a semnat un contract cu TVR pentru emisiunea „Vedeta familiei”. Speculațiile conform cărora ar fi renunțat la show-ul de transformări au apărut imediat, stârnind curiozitatea fanilor. Temișan a dorit însă să clarifice situația, explicând că va continua în ambele proiecte, având susținerea Antenei 1 pentru noul rol de la TVR.

Astfel, în această toamnă, artistul va apărea în sezonul 5 al emisiunii „Vedeta familiei”, care debutează duminică, 3 noiembrie, la TVR 1. Emisiunea îl readuce pe Aurelian Temișan în postura de jurat, rol pe care îl îndrăgește și în care este deja apreciat de publicul larg.

„Este un proiect adiacent pentru că în perioada asta nu am avut „Te cunosc de undeva” și am primit confirmarea de la Antenă să pot să particip la „Vedeta familiei”. Este un proiect de suflet, este o emisiune de copii, deci nu are legătură”, a mărturisit Aurelian Temișan.

Contactat de TVMania, Aurelian Temișan a lămurit faptul că „Te cunosc de undeva” rămâne un proiect drag pentru el și că va continua și acolo.

„Filmările la „Te cunosc de undeva” nu știu exact când vor începe, dar nu cred că încep până la finalul anului, iar „Vedeta familiei” am filmat-o deja. Au fost cinci zile în care am filmat și s-a terminat proiectul. S-au făcut câte două emisiuni pe zi. Bine, eu nu am fost decât la cea de dimineață, că după-masă aveam repetiții. Așadar, „Vedeta familiei” se termină cu mult înainte de a începe noi în partea cealaltă. (…) Nici nu începem filmările pentru „Te cunosc de undeva” anul acesta, iar proiectul de la TVR se termină înainte de finalul anului”, a detaliat Aurelian Temișan.

Aurelian Temișan despre plecarea Andreei Bălan de la „Te cunosc de undeva”

Andreea Bălan și-a dat demisia de la Antena 1. În sezonul următor, cântăreața nu va mai apărea la masa juriului show-ului de la Antena 1 alături de Aurelian Temișan, Ozana Barabancea, Mihai Petre și Cristi Iacob.

Acum, cel care a rupt tăcerea despre demisia cântăreței e Aurelian Temișan, care i-a fost coleg în emisiune, prieten și tot el e nașul ei la cununia cu George Burcea, fostul soț. Într-un interviu pentru Cancan, el a declarat că lui i s-a confesat prima dată artista despre demisia ei.

„Nu aș vrea să sune a laudă, dar cred că sunt primul căruia i-a spus, pentru că a ajuns la o saturație și a zis: «Eu cred că de la sezonul următor nu mai vreau să mai fiu!». Andreea, gândește-te bine, suntem în timpul sezonului ăsta, pe care îl filmăm, ai timp să iei o decizie, o iei cu capul oricum, pentru că tu ești o tipă matură și dacă tu simți că ai ajuns la un punct în care trebuie să faci o cotitură și să începi altceva, asta e altă treabă. E decizia ei, îi respect decizia.

Gradul nostru de rudenie rămâne același, de prietenie la fel, ca dovadă sunt în concertul ei, dar de la următorul sezon, că nu pot să spun de la toamnă, că nu știu când va fi, nu va mai fi cu noi la juriu”, a explicat Aurelian Temișan.

