„Onoare, respect și predictibilitate”, acestea sunt calitățile pe care Nicolae Ciucă consideră că Marcel Ciolacu le are , dar el nu. Președintele PNL a făcut afirmațiile în cadrul emisiunii „La Măruță”, unde a răspuns la mai multe întrebări incomode.

Liberalul ar fi avut opțiunea să nu răspundă la întrebarea care i-a fost pusă, mâncând ceva iute. Însă președintele PNL a ales totuși să răspundă. După ce a dat acest răspuns, Ciucă a fost întrebat dacă este sigur că a înțeles întrebarea, liberalul confirmând și declarând: „Am înțeles foarte bine”.

Răspunsul lui Nicolae Ciucă

La scurt timp după apariția emisiunii, Nicolae Ciucă a răspuns public controversei, printr-o postare pe Facebook, în care a susținut că răspunsul său a fost o simplă ironie la adresa contracandidatului său.

„Nu s-a prins toată lumea de ironie, de tâlcul răspunsului, cum se spune pe la noi. Am crezut că e clar că era o glumă, dar dacă n-a fost destul de picantă, o explic acum: onoarea, respectul și predictibilitatea sunt tocmai condimentele care lipsesc din rețeta lui Marcel Ciolacu!”, a scris Ciucă pe Facebook.

Recomandări Culisele achitării lui Călin Popescu Tăriceanu și a lui Petru Berteanu în dosarul mitei de la Fujitsu-Siemens. Ce au declarat martorii VIP la proces

„Nu mi-a venit să cred când am văzut acest clip”

Florin Negruțiu, jurnalist Digi24, a rămas uimit când a văzut răspunsul candidatului liberal la alegerile prezidențiale, susținând că „este un moment cringe, cum ar spune copiii mei”.

„Mie nu mi-a venit să cred aseară când am văzut acest clip. Am crezut că este făcut cu realitate virtuală, că este ceva fake. Am verificat, nu era fake. Și m-am gândit, de ce să te expui la așa ceva? De ce să faci așa ceva?”, a spus Negruțiu.

Jurnalistul a continuat: „Ce-o fi fost în mintea lui Nicolae Ciucă în momentul în care a dat răspunsurile alea absolut aberante. Părea că are un gol. Un gol în cap. Și în loc să spună, «Dom’le, lasă-mă puțin, am făcut o gafă, n-am înțeles întrebarea, am greșit, hai să o luăm de la capăt», persistă în această gafă, umplându-se de ridicol. Fie o probă de analfabetism funcțional la nivel înalt, pur și simplu să citești o întrebare și să nu-i înțelegi sensul”.

Recomandări De ce emoția va decide cine va fi președintele României

În același timp, jurnalistul a lansat săgeți și către liderul Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu. Florin Negruțiu a adus în discuție studiile candidatului PSD și modul în care și-a obținut diploma.

„Totuși, Nicolae Ciucă, dintre acești candidați, este șef de promoție. Marcel Ciolacu nu are școală. Sau are școala făcută târziu. Tot așa, foarte dubios cum și-a făcut Marcel Ciolacu școala. Nicolae Ciucă are o diplomă universitară, la o facultate onorabilă. A terminat șef de promoție și te uiți la felul în care vorbește, la felul în care se exprimă, la felul în care citește, și îți dai seama că e ceva în neregulă cu oamenii ăștia, și cu sistemul, și cu școala pe care au făcut-o, și cu diplomele pe care le au”, a mai spus Negruțiu în cadrul emisiunii la care a fost prezent.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News