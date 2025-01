RADAr CULTURAL. Publicitatea ca artă cu tendinţă

„Nu consider publicitatea ca pe un divertisment sau ca pe o formă de artă, ci ca pe un mijloc de informare. Când scriu o reclamă, nu doresc să-mi spui că o găseşti creativă. Vreau să o găseşti într-atât de interesantă încât să cumperi produsul”.

Fie şi invocând creativitatea, David Oglilvy, un clasic al domeniului, nu are cum să excludă măcar o vagă atingere cu arta. Măcar cu Arta Convingerii. De altfel, Bill Bernbach, rezolvase problema tranşant, în urmă cu mai bine de trei sferturi de secol: „Publicitatea este în mod fundamental persuasiune, iar persuasiunea se întâmplă să nu fie o știință, ci o artă”.

Dacă ar fi să pornim de la vechea dihotomie „artă pentru artă sau artă cu tendinţă”, publicitatea este evident artă cu tendinţă, artă cu un scop clar exprimat, acela de a vinde.

Trăim într-o eră a „bombardamentului” publicitar. O competiţie a creativităţii este nu doar firească, ci imperios necesară. Ştiinţa intră în ecuaţie sub forma psihologiei marketingului. Industria publicităţii rămâne poate cea mai creativă dintre industrii. Propune nu doar produse, branduri, ci modele comportamentale. Pe scurt, ca să convingi trebuie să spui o poveste.

Compania lui Bill Bernbach a spus o poveste, în doar două cuvinte – Think Small – la 14 ani după Al Doilea Război Mondial. Este vorba despre superba campanie de promovare a micuţei Volkswagen Beetle, campanie calificată drept cea mai bună din secolul XX.

Nu pot oferi reclame la zi, nu este deontologic. Dar le avem în minte – de la cele despre familia perfectă adunată dimineaţa la un mic dejun cu cereale până la imaginea lemurianului, menit să… „umanizeze” o bancă.

RECLAMA, CA SPECTACOL. Tehnologia permite, în zilele noastre, adevărate spectacole publicitare. Repetarea acestora pretutindeni – pe imense panouri înşirate pe marginea autostrăzilor, pe ecranul telefoanelor şi în reţelele de socializare. O informaţie repetată o transformă în adevăr incontestabil. Sudează loialităţile faţă de un brand. Sunt categorii sociale care se definesc prin branduri. „Produse de firmă” – îmbrăcăminte, accesorii, bijuterii, cosmetice – spun despre oameni uneori mai mult decât comunică acestea oamenilor.

Consumerismul şi anticonsumerismul se întâlnesc şi se împacă în spaţiul magic al publicităţii. Barierele dintre sofisticat şi simplu se clatină când toată lumea primeşte ce doreşte, ca şi când acel ceva râvnit ar fi trimis nominal, cu dedicaţie specială. Pragmatismul marketerilor se întâlneşte cu idealismul publicitarilor, rezultând adevărate giuvaeruri în materie:

DONUT WORRY. Povestea fetiţei cu chibrituri n-a vândut niciodată brichete. După cum nici povestea frumoasă a focurilor bengale nu va vinde stingătoare de incendii. Dar o sintagmă aproape banală, înşurubată într-un joc deștept de cuvinte, poate resuscita un produs cunoscut de toată lumea, dându-i o nouă strălucire:

TIKTALK. CUM SĂ TE VINZI CA PRODUS VIRAL PE TIKTOK. Pe reţelele de socializare – iar TikTok a căpătat astăzi o largă audienţă – produsul care trebuie vândut eşti chiar tu. A te vinde bine, înseamnă a te viraliza. Este o formă de autopromovare care, ca şi publicitatea, are reţetele ei. Iată una dintre cele mai oneste:

#socialmediacontent #virality ♬ sunet original - Marius Coman | Social Media 📈 @mariuscooman Vrei ca video-urile tale sa ajunga virale pe TikTok? Uite cum sa le optimizezi corect! Daca cineva iti spune altceva in afara de ce urmeaza sa iti spun, inseamna ca vrea sa te ia de prost! Cei de la TikTok cauta constant sa optimizeze platforma, adica sa ia date atat de la creatori cat si de la utilizatori, si sa curete continutul pe care tu il vezi in asa fel incat el sa se potriveasca cat mai bine cu ce iti place tie sa vezi ca sa stai cat mai mult timp TikTok. Algoritmul lor este atat de destept incat, daca vide-ul este bun, sa-l arate oamenilor potriviti. El isi ia datele din 3 surse, din ce spui in video, din descriere si din hashtag-uri. Ce iti recomand, mai ales daca esti la inceput este sa pui tot textul descrierii in video, in felul asta tu ii dai algoritmului multe cuvinte cheie de care se poate folosi, la fel si cu hashtag-urile, nu ai nevoie de 15 hashtag-uri, alege intre 3-5 specifice subiectului din video-ul pe care l-ai postat. Daca faci asta iti garantez ca video-ul tau o sa fie viral? Bineinteles ca nu, daca un video e prost, nu o sa faca vizualizari. In loc sa te concentrezi pe aceste siretlicuri, mai bine te concentrezi pe a face continutu bun care fie educa, fie inspira, fie e entertaining. Follow daca vrei sa cresti pe Social Media #contentmarketing

CE POATE FACE UN CÂNTECEL. La ce mai poate fi utilă o reclamă? La a-ţi salva viaţa. Mai ales dacă e o animaţie muzicală, cu cât umor încape ca să îţi atragă atenţia. Ceea ce nu pot face avertismentele oficiale scrise cu litere de-o şchioapă pe pereţii metroului, poate face un cântecel, comandat de Metro Trains Melbourne, gândit astfel încât să evite ceea ce nu convine nimănui – tenta moralizatoare:

