Unele dintre ele se adaugă în salate sau în rețete asiatice, altele se folosesc pentru prepararea sushi. Algele nori se pot consuma ca gustare, sub formă de chipsuri. În plus, unele alge se găsesc sub formă suplimente sau pulbere, care poate fi adăugată în smoothie-uri, terciuri sau limonade.

Iată de ce merită să incluzi în alimentația ta algele marine comestibile.

Sursă de proteine complete

Unele tipuri de alge, cum ar fi spirulina și chlorella, sunt o sursă de proteine complete. Acestea se află printre puținele surse vegetale de proteine de înaltă calitate, care conțin toți aminoacizii esențiali în cantități suficiente. În general, sursele de proteine complete sunt alimentele de origine animală. Astfel, algele marine nu ar trebui să lipsească din alimentația persoanelor vegane.

Sunt o sursă bună micronutrienți

Într-o cantitate mică, algele conțin o mare varietate de vitamine și minerale. Acestea sunt bogate în iod, cupru, fier, vitamine din complexul B. De asemenea, conțin în cantități mici și vitamina K, E, A, C, folat, magneziu, calciu, zinc (Sharon OBrien, “7 Surprising Health Benefits of Eating Seaweed”). Fiecare tip de alge marine are o compoziție nutrițională diferită.

Au proprietăți antioxidante puternice

Antioxidanții reprezintă compuși bioactivi care împiedică formarea de radicali liberi în organism, reducând stresul oxidativ. Stresul oxidativ crescut este asociat cu apariția bolilor cronice. Datorită conținutului de carotenoizi, fucoxantină, flavonoide, vitamină C, A și E, algele marine ajută la reducerea stresului oxidativ (Sharon OBrien, “7 Surprising Health Benefits of Eating Seaweed”).

Susțin funcția tiroidiană

Iodul reprezintă un mineral necesar pentru buna funcționare a tiroidei. Atât deficitul, cât și excesul de iod se asociază cu afectarea glandei tiroide. Datorită conținutului ridicat de iod, consumul de alge marine previne carența și susține funcția tiroidiană (Sharon OBrien, “7 Surprising Health Benefits of Eating Seaweed”).

Totuși, se recomandă evitarea consumului în exces, pentru a preveni excesul de iod. Persoanele care suferă de afecțiuni tiroidiene ar trebui să discute cu medicul înainte de a include acest aliment în dietă.

Susțin funcția digestivă

Pentru că sunt și o sursă bună de fibre, algele marine au proprietăți prebiotice. Acest lucru înseamnă că reprezintă hrană pentru bacteriile benefice din intestin. În mod particular, algele marine conțin polizaharide sulfatate, care promovează sănătatea microflorei intestinale (Sharon OBrien, “7 Surprising Health Benefits of Eating Seaweed”).

Îmbunătățesc managementul greutății

Includerea algelor marine într-o dietă echilibrată ar putea ajuta la controlul greutății și chiar la scăderea în greutate. În studiul “Dietary Seaweeds and Obesity”, Klaus W. Lange et al. sugerează că nutrienții din alge marine pot induce sațietate, pot reduce aportul caloric și adipogeneza (formarea de țesut adipos).

Ar putea scădea riscul de boli cardiovasculare

Prin multiple mecanisme, consumul de alge marine ar putea avea efecte benefice asupra sistemului cardiovascular. După cum arată Susana Cardoso et al., în studiul “Seaweeds as Preventive Agents for Cardiovascular Diseases: From Nutrients to Functional Foods”, fucoidanii din alge pot scădea colesterolul LDL, dar au și efecte anticoagulante.

Ar putea îmbunătăți controlul glicemic

Efectul compușilor din algele marine asupra glicemiei a fost intens studiat de-a lungul timpului. În studiul “Potential Bioactive Compounds from Seaweed for Diabetes Management”, Yusrizam Sharifuddin et al. explică modul în care polizaharidele din alge ar reduce glicemia și ar îmbunătăți sensibilitatea la insulină

Prin urmare, includerea algelor marine în dietă ar putea aduce o serie de beneficii. Cu toate acestea, nu uita că este important să urmezi o alimentație echilibrată și variată.

Referințe:

Sursa foto: shutterstock.com

