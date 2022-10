Acibadem Healthcare Group, lanț medical de renume mondial și liderul industriei de servicii medicale din Turcia, preferat de românii care aleg Istanbulul ca destinație pentru tratamente, continuă să crească rapid. Grupul tocmai a inaugurat Acibadem Atașehir – al 10-lea spital din Istanbul și al 24-lea din lume. Spitalul Acibadem Ataşehir, care a costat aproximativ 200 milioane de dolari, se remarcă prin arhitectura sa unică, tehnologia medicală avansată și sistemele digitale dezvoltate exclusiv de grup în domeniul managementului sănătății.

În noul și impresionantul spital Acibadem, atrag atenția Departamentul de Pediatrie datorită designului său unic, prietenos cu copiii, care include numeroase zone de joacă, Departamentul de Ginecologie datorită conceptului aproape science fiction care permite unor camere de internare aparent obișnuite să se transforme rapid în… săli de naștere, și Departamentul de Oncologie cu toate serviciile integrate, abordarea sa multidisciplinară și cele mai bune tehnologii disponibile la nivel mondial.

Acibadem Healthcare Group este un lanț global care operează spitale sau clinici în 5 țări – Turcia, Bulgaria, Macedonia, Serbia și Olanda – și are reprezentanțe oficiale în alte zeci de state, printre care și România, unde există 5 birouri Acibadem în care pacienții pot primi sprijin pentru a ajunge în spitalele din Istanbul. Acum, odată cu deschiderea spitalului de ultimă generație Acibadem Atașehir, grupul continuă să-și extindă gama largă de servicii medicale. Servicii medicale la care apelează an de an mii de români – îndrumați de echipele de reprezentanți din birourile oficiale aflate în București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța, pacienții din România merg la spitalele Acibadem în special pentru tratamente oncologice, pachete complete și personalizate de check-up, tratamente ultramoderne FIV, operații robotice și de pionierat efectuate cu tehnici ultraperformante de medici cu merite recunoscute la nivel mondial.

Recomandări Rușii fugiți de mobilizare au găsit refugiu în țările pe care altădată le priveau cu superioritate: „E un vaccin împotriva imperialismului”

Fiind cel mai recent care și-a deschis porțile, Spitalul Acibadem Atașehir se remarcă în special pentru infrastructura digitală integrată care servește drept nod central pentru sistemele de management al sănătății, personalul medical cu înaltă experiență și tehnologia sa avansată pentru diagnosticare și tratamente.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Acibadem Ataşehir oferă tratamente în toate ramurile medicinei, dar oferă o îngrijire specială pacienților pediatrici, ginecologici și oncologici. Datorită designului și caracteristicilor unice ale spitalului, siguranța și satisfacția pacientului sunt menținute la cel mai înalt nivel pe parcursul întregului proces, de la diagnostic la tratament. Spitalul dispune de 153 de camere pentru pacienți, 298 de paturi, 10 săli de operație pentru intervenții chirurgicale, 1 sală de operație FIV, și săli de intervenții chirurgicale minore, endoscopie/colonoscopie și angiografie.

Construit pe o suprafață interioară de 65.000 mp, spitalul cu 15 etaje este foarte apreciat pentru caracteristicile sale „Eco-Friendly” și „Smart Building”, primind astfel statutul LEED Gold.

Recomandări Secureanu își plătește două avocate, mamă și fiică, din banii spitalului public, în timp ce-l apără în dosarele de corupție

Clinica privată cu carusel pentru copii

Construită într-o clădire separată, Secția de Pediatrie întinsă pe 2 etaje creează un mediu prietenos prin arhitectura, care îi ține pe copii amuzați cu activități și zone de joacă și le distrage atenția de la atmosfera de spital. Departamentul de Pediatrie funcționează 24 de ore din 24 cu medici specialiști din toate secțiile și subramurile medicale. Camerele de consultații sunt situate lângă intrarea în policlinică cu acces direct separat pentru copiii cu febră și infecții. Pentru analize de sânge și vaccinări, copiii și familiile acestora pot vizita unitatea dedicată fără a intra în policlinică. În plus, pentru a satisface dorințele jucăușe ale copiilor, există un carusel colorat chiar în fața clădirii de pediatrie pentru ca aceștia să se bucure de timpul lor și să se distreze în timpul șederii lor la spitalul Acibadem.

Servicii speciale pentru o naștere confortabilă

La Acibadem Ataşehir, Policlinica de Obstetrică și Ginecologie este situată la parter și este formată din Unitatea de Oncologie Ginecologică, un Centru FIV și Centrul de Perinatologie. Spitalul, cunoscut pentru serviciile sale de clasă mondială pentru viitoarele mame, a fost proiectat astfel încât toate procedurile privind nașterea și travaliul să fie finalizate la un singur etaj și, astfel, să asigure că pacientele vor primi asistență în cel mai rapid și mai convenabil mod. Totul este gândit pentru a sprijini pacientele – de la camerele de internare care se transformă rapid în… sală de naștere grație unui pat multifuncțional, până la fotoliile comode special gândite pentru ca mamele să alăpteze cât mai ușor. Rezervele care devin repede săli de naștere sunt echipate cu toate cele necesare, inclusiv oxigen, și există chiar și infrastructura pentru incubatorul bebelușului, cu toate cele necesare într-o secție de neonatologie.

Recomandări REPORTAJ. În Roșia Montană, pompierii scot apă din Tăul Mare, dar de secat, a secat încrederea oamenilor. Viceprimar: „N-avem un plan concret”

Abordare holistică a pacienților oncologici

Clinica de Oncologie a fost concepută special pentru nevoile pacienților care urmează tratamente oncologice și poate fi accesată prin intrarea proprie separată; este deservită de o echipă de specialiști cu experiență, folosind o abordare multidisciplinară. În clinică există în total 34 de unități de tratament cu chimioterapie, dintre care 30 sunt în regim ambulatoriu și 4 pentru internări, toate dotate cu sisteme tehnologice avansate de diagnostic și tratament.

Un spital care găzduiește arta digitală

Spitalul Acibadem Ataşehir își întâmpină vizitatorii cu o lucrare de artă digitală la intrarea sa principală, opera de artă fiind creată special prin… prelucrarea datelor. Coordonatele digitale ale 145.580 de bebeluși născuți în spitalele Acibadem au fost folosite pentru a proiecta o piesă de artă inspirațională pentru spital de către artiști celebri de artă digitală – frații Hakan-Süleyman Yılmaz, care sunt foarte apreciați pentru lucrările lor în Turcia. În opera artiștilor numită „Nou-născut”, fiecare nou-născut este reprezentat printr-un simbol de floare în funcție de luna în care s-a născut. Piesa de artă nu se va limita la bebelușii născuți în trecut, ci de acum înainte fiecare copil născut în Acibadem își va lua locul în opera de artă ca propria sa floare nouă. În acest fel, opera de artă este artă digitală „vie”.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Cum a reacționat Eugenie Bouchard când a ajuns la Cluj. Mulți străini care vin pentru prima dată în România sunt șocați

Playtech.ro ȘOC! I-au tăiat microfonul lui Băsescu! HALUCINANT ce a spus despre Putin în Parlamentul European

Viva.ro Bucurie uriașă în familia lui Victor Ponta și a Dacianei! Ce s-a întâmplat acum cu fetița lor adoptată, Maria: 'Familia este...'

Observatornews.ro Anunţul ANPC despre un produs din Lidl: este de fapt acid acetic şi apă

Știrileprotv.ro Putin s-ar putea confrunta cu o lovitură de stat. Care sunt scenariile

FANATIK.RO Scandal în cazul Caracal. Avocata familiei Melencu, despre mama Alexandrei: ”A fost păcălită sau știe unde e fata”

Orangesport.ro FOTO-ŞOC! Şi-a desfigurat iubita cu bătaia: ”Mi-a rupt intenţionat nasul”. Jucătorul de 22 de ani n-a avut nicio remuşcare

HOROSCOP Horoscop 6 octombrie 2022. Peștii ar bine să țină cont de vocea ghidului lor interior, care astăzi este mai limpede și mai puternică

PUBLICITATE Riscurile autodiagnosticării pe internet: Același simptom poate să apară în 5 boli diferite