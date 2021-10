Cum am ales să testez scaunul BLK Office?

Recunosc că prima dată m-am gândit la preț, așa că am început să fac un research de scaune de birou ergonomice pe criteriul preț + review-uri de la utilizatori.

Am găsit așa:

un scaun BLK Office care arată demențial la un preț de aproximativ 900 lei, cu review-uri excelente de la utilizatori, 5 stele din 5 pe linie. M-am gândit “hm, sună bine ce văd aici”.

am găsit apoi scaune identice cu cele de la BLK Office ca design, însă cu dimensiuni mai mici și care suportă greutăți mai reduse. Prețul era undeva între 400 și 600 lei. Nu e rău, hai să văd ce spun cei care l-au încercat. Review-urile pe care le-am citit la toate marile magazine online m-au vindecat însă de ideea de a testa astfel de scaune ieftine: spunea lumea că au o calitate proastă, că după 2 luni de folosire s-au dezintegrat efectiv, că s-a crăpat tapițeria în 3 luni, că s-au strâmbat cotierele, că s-a rupt baza când s-a așezat o persoană de 120 kg pe ele și tot așa. Am zis că nu, mulțumesc. Pentru doar câteva sute de lei în plus, mai bine iau un scaun care să reziste 5-6-7 ani, decât unul care să reziste 3 luni.

am găsit și scaune cu design asemănător și review-uri ok, însă la prețuri de peste 1000 lei. M-am gândit că totuși cel mai bine ca raport calitate-preț ar fi să iau un scaun bun sub 1000 lei.

Așa am ajuns la concluzia că vreau să testez scaunul de birou BLK Office. Review-uri excelente de 5 stele, funcție de masaj cu telecomandă, susține greutate de 130 kg, iar prețul este mediu pe piață sau un pic peste mediu. Ce era mai ieftin era prost, iar ce era mai scump era prea scump. Perfect, zis și făcut! Scaun de birou BLK Office să fie!

Testarea scaunului de birou BLK Office

Am comandat scaunul BLK Office de la magazinul online Edepo (este disponibil în exclusivitate doar aici). M-a bucurat livrarea extrem de rapidă, a doua zi era deja curierul la mine la ușă.

Bun… analizat, decis, comandat, primit. Hai să vedem și cum s-a descurcat acest scaun!

Nu mi-a fost greu să îl testez intensiv chiar din ziua în care l-am primit. L-am montat rapid și fără probleme, schița pe care am primit-o de la Edepo a fost foarte detaliată și chiar m-a ajutat de la cap la coadă.

Apoi… direct la lucru cu laptopul în față, pe scaun! Am ajuns în ultima perioadă să lucrez 8-10 ore pe zi în aceeași poziție, în fața laptopului, așa că i-am făcut cel mai bun test posibil: ore întregi de stat pe el! Ce test mai bun decât ăsta puteam să îi fac?

Iată ce am descoperit la scaunul de birou BLK Office!

Chiar din prima zi de utilizare, după ce l-am primit prin curier și l-am montat, am simțit că mi se diminuează disconfortul de la coloană. Am zis ok, mi se pare, am făcut ceva mișcare cât am montat scaunul și de asta s-au relaxat mușchii.

A doua zi, bam! Programul meu obișnuit de aproape 10 ore în fața laptopului, cu două pauze de câte jumătate de oră pentru a lua masa. Dureri de spate? Nimic! Măi să fie, am zis. Parcă întineream.

A treia zi, la fel! Ore lungi la birou, spatele meu fericit! Hm, ceva se întâmplă aici. Începe să îmi placă scaunul acesta. Mult de tot.

Și tot așa, dragii mei, până astăzi. S-au făcut deja 3 luni de când lucrez zile întregi de pe scaunul meu BLK Office și, sincer, nu cred că am avut scaun de birou mai bun vreodată. Sunt mulți ani de când nu m-am simțit așa bine cu spatele. Nici nu credeam că este posibil să am și eu seri în care să nu ma întind în pat cu durere. Îmi pare rău că nu am achiziționat acest scaun de birou mai de demult. Aș fi luat cu câteva sute de analgezice mai puțin.

Concluziile mele

BLK Office de la Edepo este un scaun cu preț puțin peste medie, însă calitatea oferită este de top. Practic, am primit un scaun din gama luxury la preț de gamă premium. De aceea, consider că am făcut cea mai bună alegere.

Și copiii mei iubesc scaunul acesta: seara, după ce plec eu de la laptop, vin ei ca să se joace. Se urcă amândoi pe el, sar, se bat, se joacă, iar scaunul nu are nicio problemă. De aici deduc că va fi extrem de rezistent în timp, atât în ceea ce privește tapițeria de piele, cât și în ceea ce privește pistonul de ridicare.

De asemenea, nu pot să nu remarc faptul că nu îmi zgârie parchetul. Are rotițe de cauciuc rezistent. La cât se învârt copiii cu el și se trag unul pe altul de ici colo, trebuia acum să am parchetul jalnic. Încă o bilă albă pentru BLK Office!

Pot spune cu mâna pe inimă că acesta este un scaun de birou incredibil de confortabil pentru perioade lungi de lucru. Și nimeni nu știe la fel de bine ca mine ce înseamnă o zi lungă în fața laptopului, credeți-mă! Mai este nevoie să spun că vă recomand acest scaun de birou? Bine, o spun: grăbiți-vă să îl comandați cât încă mai este în stoc la Edepo! O să îmi mulțumiți mai târziu.

