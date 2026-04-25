Bursa americană închide la nivel record pe fondul unor noi negocieri de pace

Prețurile petrolului au avut o evoluție mixtă pe 24 aprilie. Cotațiile Brent au crescut ușor, depășind din nou pragul de 100 de dolari pe baril, în timp ce West Texas Intermediate (WTI), reperul din SUA, a scăzut cu 1,5%, atingând 94,40 dolari pe baril. În același timp, bursele americane au închis la niveluri record, pe fondul pregătirilor pentru negocierile de pace dintre SUA și Iran, care urmează să aibă loc în Pakistan, potrivit AFP.

Statele Unite au înghețat active în criptomonede în valoare de 344 de milioane de dolari, legate de Iran, a anunțat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent. Măsura vine în contextul în care Washingtonul își intensifică presiunea asupra Teheranului, pe fondul crizei energetice generate de conflict.

Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a ajuns la Islamabad pentru întâlniri cu liderii pakistanezi, conform Ministerului de Externe al Pakistanului. Discuțiile vor aborda „cele mai recente evoluții regionale și eforturile în curs pentru pacea și stabilitatea regională”. Oficialii americani Steve Witkoff și Jared Kushner sunt așteptați, de asemenea, pentru negocieri.