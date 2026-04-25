Bursa americană închide la nivel record pe fondul unor noi negocieri de pace
Prețurile petrolului au avut o evoluție mixtă pe 24 aprilie. Cotațiile Brent au crescut ușor, depășind din nou pragul de 100 de dolari pe baril, în timp ce West Texas Intermediate (WTI), reperul din SUA, a scăzut cu 1,5%, atingând 94,40 dolari pe baril. În același timp, bursele americane au închis la niveluri record, pe fondul pregătirilor pentru negocierile de pace dintre SUA și Iran, care urmează să aibă loc în Pakistan, potrivit AFP.
Statele Unite au înghețat active în criptomonede în valoare de 344 de milioane de dolari, legate de Iran, a anunțat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent. Măsura vine în contextul în care Washingtonul își intensifică presiunea asupra Teheranului, pe fondul crizei energetice generate de conflict.
Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a ajuns la Islamabad pentru întâlniri cu liderii pakistanezi, conform Ministerului de Externe al Pakistanului. Discuțiile vor aborda „cele mai recente evoluții regionale și eforturile în curs pentru pacea și stabilitatea regională”. Oficialii americani Steve Witkoff și Jared Kushner sunt așteptați, de asemenea, pentru negocieri.
Israelul continuă loviturile în Liban
Armata israeliană a anunțat că a ucis șase luptători Hezbollah într-un oraș din sudul Libanului, în urma „unui schimb de focuri între teroriști și soldați”. În același timp, Hezbollah a revendicat doborârea unei drone israeliene în sudul Libanului, informație confirmată ulterior de armata israeliană, care a precizat că drona a fost lovită cu o rachetă.
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Hezbollah încearcă să „saboteze” eforturile de a încheia un „acord istoric de pace” între Israel și Liban.
Ministerul Sănătății din Liban a raportat că două persoane au fost ucise într-un atac israelian asupra zonei Touline din sudul țării, la scurt timp după prelungirea cu trei săptămâni a încetării focului între Israel și Hezbollah.
Desfășurare masivă de forțe americane în Orient. Închiderea strâmtorii Ormuz afectează acum până și prețul la prezervative
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a cerut redeschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz „fără restricții și fără taxe”, în urma discuțiilor cu liderii din Liban și Siria.
Agenția Internațională pentru Energie (IEA) a avertizat că piața gazelor naturale lichefiate (LNG), deja afectată de conflict, va rămâne „tensionată” până în 2026-2027, ceea ce ar putea avea implicații economice globale semnificative.
Pentagonul a confirmat că are acum trei portavioane desfășurate în Orientul Mijlociu, fiind prima astfel de desfășurare de forțe din regiune de la războiul din Irak, din 2003. Potrivit Comandamentului Central al SUA, aceste grupuri de luptă includ „peste 200 de avioane și 15.000 de marinari și pușcași marini”.
Furnizorul malaezian de prezervative Karex, care colaborează cu mărci precum Trojan și Durex, a anunțat o creștere a prețurilor cu până la 30%, din cauza perturbărilor din lanțurile de aprovizionare cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu.
