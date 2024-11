Modelele de bicicleta de lemn fără pedale produse de EARLY RIDER sunt recunoscute pentru calitatea lor de top, designul ingenios și durabilitatea remarcabilă. Dintre acestea, EARLY RIDER Lite și EARLY RIDER Classic sunt două opțiuni care se evidențiază prin caracteristici unice, oferind celor mici o experiență de neuitat.

EARLY RIDER Lite: O bicicletă de lemn ușoară și adaptabilă pentru micii aventurieri

Modelul Lite este perfect pentru copiii cu vârste cuprinse între 18 luni și 3,5 ani, datorită greutății sale reduse și construcției ingenioase. Fabricată din lemn de mesteacăn stratificat, bicicleta nu este doar durabilă, ci și surprinzător de ușoară, cântărind doar 3,25 kg. Acest aspect o face foarte ușor de manevrat, de către copii în timp ce o ”călăresc” și de părinți la depozitarea în casă și transportul în mașină.

Un alt avantaj major al modelului Lite este adaptabilitatea. Bicicleta dispune de un scaun ajustabil pe înălțime, permițând adaptarea poziției de la o lună la alta, deoarece e o perioadă în care copiii cresc simțitor. Înălțimea scaunului variază între 28 cm și 38 cm, ceea ce asigură o poziție confortabilă și naturală în timpul mersului.

Roțile sunt fabricate din spumă EVA, ceea ce înseamnă că sunt rezistente la perforare și necesită întreținere minimă. În plus, ghidonul rotativ are o rază limitată de 40 de grade, pentru a oferi un plus de siguranță celor mici, prevenind răsucirile bruște.

Designul minimalist al bicicletei Lite atrage prin eleganța sa, iar finisajele netede și atenția la detalii garantează o experiență premium.

EARLY RIDER Classic: Stil retro și performanță excepțională

Pentru părinții care își doresc un model de bicicletă balans cu un design clasic și caracteristici avansate, EARLY RIDER Classic este o alegere de pus pe listă. Acest model se adresează copiilor cu vârste între 2 și până la 5 ani, fiind o opțiune excelentă pentru micuții care sunt gata să își dezvolte abilitățile de echilibru și coordonare.

Classic se remarcă prin construcția sa robustă din lemn de mesteacăn stratificat, asemănător cu modelul Lite, dar aduce câteva elemente distincte. Roțile cu cauciuc gonflabil asigură o amortizare mai bună și o aderență sporită, făcând-o potrivită pentru diverse tipuri de teren, de la asfalt la poteci ușor accidentate.

Un alt detaliu important este scaunul căptușit, care adaugă un plus de confort, mai ales în timpul sesiunilor prelungite de mers pe bicicletă. Înălțimea scaunului poate fi ajustată între 31 cm și 40 cm, ceea ce o face potrivită pentru copii mai înalți sau pentru cei care încep să pedaleze mai târziu.

La fel ca modelul Lite, EARLY RIDER Classic dispune de un sistem de limitare a mișcării ghidonului, oferind un control mai bun și siguranță suplimentară pentru cei mici. Totuși, ceea ce diferențiază cu adevărat acest model este designul său vintage, cu accente care evocă bicicletele clasice de epocă. Acest stil este extrem de atractiv și adaugă un farmec aparte, transformând bicicleta într-un cadou deosebit.

Diferențe și asemănări între bicicletele de lemn fără pedale Lite și Classic

Ambele modele sunt construite din lemn de mesteacăn stratificat, ceea ce le conferă o combinație excelentă de durabilitate și greutate redusă. Totuși, EARLY RIDER Lite este mai ușoară, ceea ce o face ideală pentru copiii mai mici sau pentru cei aflați la prima experiență cu o bicicletă balans.

Pe de altă parte, EARLY RIDER Classic este mai robustă și dispune de roți cu cauciuc gonflabil, ceea ce o face mai potrivită pentru copiii mai mari sau pentru utilizarea pe terenuri diverse. În plus, scaunul căptușit și designul retro sunt elemente care adaugă un plus de confort și stil.

Ambele biciclete încurajează dezvoltarea echilibrului, coordonării și încrederii în sine, pregătindu-i pe copii pentru tranziția către bicicletele cu pedale, fără a fi nevoie de roți ajutătoare.

