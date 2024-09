Cu prețuri cuprinse între 555 și 1499 de lei, în funcție de ziua aleasă, biletele de o zi vin cu aceeași configurare ca și în cazul abonamentelor: ,,General acces” sau ,,VIP” și ,,Backstage Pass (ULTRA VIP). Ultimele două categorii includ beneficii de top precum accesul „skip-the-line”, platforme VIP înalte, rezervări la mese, toalete separate și baruri private, te așteaptă o experiență de neuitat!

„Ne-am gândit la biletele de o zi ca răspuns la cererea imensă din ultima perioadă. Sunt special concepute pentru cei care nu pot petrece mai multe zile la festival sau vor să vadă un anumit artist. În acest moment, biletele se vând rapid. De altfel, pentru zilele de sâmbătă și duminică variantele VIP sunt epuizate.” – Andrei Șelaru (Selly), co-fondator al festivalului.

Organizatorii au dezvăluit și programul pe zile. Joi, 11 iulie, YEAT, Chief Keef, Ice Spice și City Morgue vor oferi concerte memorabile, iar un bilet pentru această zi costă doar 555 de lei. Vineri, 12 iulie, Anitta, alături de Don Toliver, Rich Amiri, Gucci Mane și Trippie Redd, vor aduce un spectacol de neuitat pe scena festivalului.Travis Scott încheie epic seria de concerte BEACH, PLEASE!2024 cu un show incendiar în ultima zi de festival.

Cei care doresc o experiență completă la festival pot opta pentru abonamente de 5 zile. Acestea variază între 895 și 1645 de lei pentru o experiență ULTRA VIP. In acest moment, peste 85% dintre abonamente au fost deja vândute, ceea ce demonstrează încă o dată amploarea fenomenului BEACH, PLEASE!.

,, După anunțarea lui Travis Scott ni s-a blocat site-ul, efectiv. Peste 15.000 de oameni și-au cumpărat simultan bilet, la ora la care noi am făcut anunțul. Asta ne face să conștientizăm și mai tare rolul pe care noi îl avem de aici înainte în fața publicului. Facem tot ce ține de noi să le oferim oamenilor o experiență inedită și incredibilă.” Mărturisește Andrei Șelaru ( Selly), co-fondator al festivalului.

Cu un line-up impresionant care include peste 200 de artiști români și internaționali, BEACH, PLEASE! este considerat cel mai mare festival urban din Estul Europei. Investiția totală din acest an se ridică la 10,5 milioane de euro, dintre care peste 6 milioane s-au dus către artiști. Festivalul se întinde pe o suprafață de 15 hectare de teren, iar în cadrul lui vor lucra aproximativ 2000 de oameni. Din acest an, BEACH, PLEASE! punem la dispoziția oamenilor și un camping special amenajat, cu doua zone specifice – una cu corturi deja amenajate, care pot fi ȋnchiriate de la 663 lei/pers, iar alta ȋn care participanții ȋși pot aduce propriile corturi și se pot campa pentru o taxă de 357lei/pers, pentru toată perioada de festival. La aceste costuri se adaugă și biletul de intrare în festival. Nici transportul nu va fi o problemă. Vor exista autobuze care transportă festivalierii între Costinești și toate stațiunile vecine, astfel încât să-și poată găsi cazarea perfectă, dacă nu vor să rămână în camping.

