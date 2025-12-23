Bolile cardiovasculare reprezintă una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății publice în Uniunea Europeană, provocând anual aproximativ 1,7 milioane de decese – aproape o treime din totalul deceselor la nivelul UE. Dincolo de aceste cifre îngrijorătoare, realitatea arată că șansele de supraviețuire diferă dramatic de la un stat membru la altul. Astfel, România se află printre țările cele mai afectate, cu aproximativ jumătate din totalul deceselor cauzate de afecțiuni cardiovasculare, un contrast dureros față de state unde această pondere este de două ori mai mică.

În acest context, delegația română din Grupul Socialiștilor și Democraților (S&D) din Parlamentul European susține ferm tratarea bolilor cardiovasculare drept o prioritate strategică a politicilor europene de sănătate. Lansarea planului european „Safe Hearts”, care își propune reducerea cu o treime a deceselor prevenibile până în 2030, este un pas important, dar, avertizează eurodeputații social-democrați români, succesul va depinde de modul în care acest plan este implementat.

Poziția delegației române S&D este clară: nu este suficient un cadru general. Europa are nevoie de standarde comune de prevenție și tratament, de sisteme de date interoperabile, de acces egal la diagnostic și inovație medicală și de finanțare direcționată către regiunile cele mai vulnerabile. Altfel spus, șansele de a trăi sau de a muri nu trebuie să depindă de codul poștal.

Datele recente arată amploarea problemei în România. În toate regiunile țării, bolile cardiovasculare generează peste jumătate din totalul deceselor, iar în unele zone procentul depășește 65%. Aceste cifre reflectă nu doar un sistem de sănătate suprasolicitat, ci și inegalități sociale profunde, acces limitat la prevenție și diagnostic precoce, precum și lipsa unor politici coerente de sănătate publică pe termen lung.

Pentru delegația română S&D, mesajul este unul profund personal, dar și politic: sute de mii de familii din România au pierdut pe cineva drag din cauza bolilor de inimă. Tocmai de aceea, accentul pus de planul „Safe Hearts” pe prevenție este esențial. Obezitatea, fumatul, consumul excesiv de alcool și alimentația dezechilibrată sunt factori de risc cunoscuți, iar combaterea lor nu ține doar de alegeri individuale, ci și de decizii politice curajoase.

Social-democrații susțin măsuri europene care să încurajeze alimentația sănătoasă, să limiteze marketingul agresiv al produselor nocive, să controleze consumul de tutun și alcool și să promoveze activitatea fizică. În același timp, statele membre trebuie sprijinite financiar pentru a dezvolta programe eficiente de prevenție și pentru a face tratamentele mai accesibile tuturor cetățenilor.

Pentru România, aceste politici pot însemna o schimbare de paradigmă: mai puțină presiune pe spitale, mai multe vieți salvate și costuri mai mici pe termen lung. Delegația română din S&D subliniază constant că în sănătatea oamenilor, în economia națională și în coeziunea socială.

Prin susținerea planului „Safe Hearts” și prin implicarea activă în politicile europene de sănătate, social-democrații români transmit un mesaj ferm: ”Europa trebuie să fie o Uniune a șanselor egale la viață și sănătate, iar România are nevoie de solidaritate europeană pentru a reduce una dintre cele mai grave inegalități care afectează astăzi societatea”.

Articol realizat cu sprijinul Grupului S&D: https://www.socialistsanddemocrats.eu/ro

Foto: Shutterstock

