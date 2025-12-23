Irina Columbeanu a ales să împărtășească cu urmăritorii ei de pe rețelele de socializare o escapadă de lux alături de mama sa, Monica Gabor. Fiica lui Irinel Columbeanu a călătorit recent într-un avion privat și nu a ezitat să surprindă fiecare detaliu al călătoriei.

Printre fotografiile postate, accesoriile au fost elementul care a atras atenția cel mai mult. Irina a purtat o geantă Hermes Birkin într-o nuanță elegantă de maro, a cărei valoare depășește 40.000 de euro. Tânăra a declarat că, de regulă, împrumută gențile de la mama sa și apreciază că Monica Gabor îi permite să le poarte.

Pe parcursul sejurului, Irina a împărtășit și imagini din camera de hotel, unde a fost remarcată geanta de voiaj Louis Vuitton, evaluată la aproximativ 3.000 de euro.

Postările Irinei au stârnit reacții diverse. Fanii au complimentat-o pentru stilul său, iar mătușa ei, Ramona Gabor, și-a exprimat dorul față de ele. Cu toate acestea, nu au lipsit nici comentariile critice. Un utilizator a ținut să amintească public că tatăl Irinei, Irinel Columbeanu, se află într-un azil, făcând referire la contrastul dintre luxul afișat și situația familiei: „Etalați-vă gențile cu nonșalanță. În timp ce Irinel zace la azil! Două doamne, nimic de zis!”

Banii sau iubirea? Ce ar alege Irina Columbeanu

Invitată recent la podcastul „Fiță cu Adiță”, Irina Columbeanu, fiica Monicăi Gabor și a fostului om de afaceri Irinel Columbeanu, a vorbit deschis despre viața sa în America, planurile de viitor și felul în care vede dragostea. Ajunsă la 18 ani, tânăra a mărturisit că nu este interesată, deocamdată, de o relație amoroasă, fiind concentrată pe facultate și pe dezvoltarea personală.

Întrebată ce ar alege între bani și iubire, Irina a oferit un răspuns matur și plin de încredere: „Sunt de părerere că nu trebuie să alegi. Pentru mine că sunt la fel de norocoasă precum mama mea și surorile ei, o am în sânge… deci dacă găsesc iubire automat vor fi și bani, pentru că sunt binecuvântată. Chiar nu trebuie să alegi. Dar dacă ar trebui să alegi, eu aș alege iubirea, pentru că te face să te simți împlinită. Știu că merit să fiu și răsfățată”.

