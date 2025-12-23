Libertatea a stat de vorbă cu Raluca Bădulescu și cu Florin Stamin la filmările show-ului, pentru a afla ce planuri au pentru Crăciun și pentru Revelion.

Unde își petrec cele două vedete sărbătorile de iarnă

Libertatea: Cum arată sărbătorile de iarnă ideale pentru voi? Ce planuri aveți pentru Crăciun și Revelion?

Raluca Bădulescu: Cred că întotdeauna am preferat să fac sărbătorile în România, în familie. De Revelion petrecem în general și cu prietenii, în cluburi, dar de Crăciun sunt acasă, cu rudele. Am aceleași planuri ca în fiecare an! Îmi pare rău că din acest punct de vedere chiar nu sunt imprevizibilă. Mi-aș dori!

Crăciunul îl fac cu familia, iar de Revelion încă nu m-am organizat, dar în mod sigur o să merg într-un club. Tinerețea este totul în viață! Mă gândesc că dacă nu ies în club, o să fiu degeaba în noul an! Trebuie să îl inaugurăm cum trebuie.

Florin Stamin: Sărbătorile perfecte pentru mine sunt la Antena 1! Sper să trecem sănătoși în 2026. A mai rămas puțin timp!

Ce tradiții de sărbători respectați și de unde le-ați preluat?

Raluca Bădulescu: Aș minți să spun că respect vreo tradiție! Merg cu capra, eu fiind capra. (n.r. – râde) Merg cu capra pe la toate neamurile, rudele, prietenii, depinde care mă primește, care își dorește să îmi dea vreun ban de Crăciun și să mă cinstească. Îmi mai cumpăr o haină, mă încoțopenesc. Asta o să fac, m-am hotărât! Totuși, cred că asta fac de-o viață. Asta este singura tradiție pe care o respect. Nu gătesc! Mă gătesc doar pe mine, așa cum am stabilit.

Florin Stamin: Eu, fiind oltean, sunt și mai iute ca ardeiul! Așa se zice pe la noi. Tradițiile le-am preluat de la bunicii mei, din zona mea. Sunt foarte mândru de zona mea, Oltenia e Eterna Terra-Nova!

Cum arătau sărbătorile pentru voi în perioada copilăriei?

Raluca Bădulescu: Era totul o poveste frumoasă! Nu știu câți dintre cei care mă urmăresc sunt de vârsta mea. Era multă zăpadă, erau sănii, derdelușuri… Iernile le petreceam la Poiana Brașov, la hotel Teleferic, alături de ai mei, în fiecare an. Eram cu sora mea, făceam oameni de zăpadă, mergeam la patinoarul din Floreasca. Era cu totul altceva!

A fost o copilărie idilică, îmi amintesc cu mare drag de vremurile respective. Trăim alte vremuri! Acum trebuie să mergi în club, să te prezinți în anumite locuri ca să petreci pe timp de iarnă și să fii văzut.

Florin Stamin: Erau foarte frumoase, cu multă zăpadă, ceea ce ne lipsește acum. Mă dădeam cu sania, ne dădeam toți copiii pe derdeluș. Ne făceam schiuri din plinte de la apartament. Făceam găuri în ele cu un cui încins și le legam cu șireturile. Era o întreagă polologhie, ca să zic așa!

Obișnuiți să vă faceți rezoluții pentru noul an?

Raluca Bădulescu: Nu mi-am făcut niciodată rezoluții! Cu Dumnezeu înainte mergem. Orice se întâmplă, ne descurcăm, le înfruntăm pe toate! Cu pieptul înainte, Doamne-ajută!

Florin Stamin: Să fiu sănătos și atât.

Raluca Bădulescu și Florin Stamin apar la „Revelionul cel mai nebun”, de pe Antena 1

De ce ar trebui cei de acasă să fie cu ochii pe „Revelionul cel mai nebun” de la Antena 1?

Raluca Bădulescu: Nu există Revelion fără Antena 1! De o viață mă uit la Antena 1, de o viață urmăresc Revelionul pe Antena 1, atât eu, cât și toată țara. Sunt cele mai mișto petreceri! Nu există artiști mai valoroși ca aici, distracție mai bună și invitați mai frumoși.

Cum vi s-a părut atmosfera de la filmări?

Raluca Bădulescu: Mi s-a părut o atmosferă superbă. M-am distrat la nebunie! Pentru mine a venit Revelionul mai devreme! Suntem privilegiați, pentru că îl trăim de două ori: prima oară la Antena 1, între colegi, iar a doua oară urmărind totul de pe canapea, cu familia. Este splendid! Energia de la Antena 1 este tot ce îți dorești în viață. Mi-aș dori ca telespectatorii să vină alături de noi măcar la o emisie Antena 1, nu contează de la ce emisiune, căci energia este mereu aceeași. Totul e extraordinar!

Ce mesaj aveți pentru cei de acasă, cu ocazia finalului de an?

Raluca Bădulescu: Să dea Dumnezeu să fim mai toleranți, să fim sănătoși, să murim mai puțin de grija celuilalt și să ne bucurăm de clipă, de moment, de tot ce avem. Este necesar să fim recunoscători pentru orice secundă din viața noastră și pentru tot ce ne înconjoară!

Florin Stamin: Sănătate multă le doresc! Să fie sănătoși, să se bucure de cei dragi, de familie. Sănătatea e cea mai importantă pentru oricine!

