Cadastru, intabulare și topografie în București: cum eviți drumurile în plus și surprizele neplăcute

Aici intră în scenă partea de cadastru, intabulare și topografie. Nu sunt doar niște documente „de bifat”, ci pași care trebuie făcuți corect, ca să nu te blochezi fix când ai cea mai mare nevoie: înainte de semnare, înainte de autorizație, înainte de credit sau înainte de șantier.

De ce apar probleme, de fapt

Foarte mulți oameni pornesc cu ideea că „se rezolvă repede”. Și uneori chiar se rezolvă repede — dar doar când actele sunt în regulă, istoricul e clar și situația din teren bate cu cea din documente.

În alte cazuri, apar lucruri gen:

suprafața din acte nu e aceeași cu cea reală;

imobilul a suferit modificări în timp și nu au fost reflectate în documentație;

sunt neclarități cu limitele terenului sau cu vecinătățile;

dosarul e incomplet și se cer completări.

Nu e o tragedie, dar e exact genul de situație în care contează să lucrezi cu oameni care îți spun din start ce ai nevoie și ce urmează, nu doar „venim, măsurăm și vedem”.

Când ai nevoie de cadastru și intabulare (cele mai întâlnite situații)

1) Vinzi sau cumperi un apartament / o casă / un teren

Dacă actele sunt nealiniate, tranzacția se poate amâna. Mai ales când apar diferențe de suprafață sau lipsesc actualizări.

2) Ai succesiune, partaj sau vrei să pui proprietatea în ordine

În astfel de cazuri, documentația trebuie să reflecte corect ce există și ce se înscrie în cartea funciară.

3) Vrei autorizație de construire sau începi proiectarea

Aici intră de obicei ridicarea topografică. Practic, e „poza” tehnică a terenului (și a ce există pe el), de care au nevoie arhitectul și proiectantul.

4) Ai un teren și vrei să îl dezmembrezi sau să îl unești cu altul

Alipiri, dezmembrări, modificări — toate trebuie făcute corect, ca să nu te întorci de mai multe ori cu dosarul.

5) Ai făcut modificări la construcție și vrei să fii în legalitate

Extinderi, anexe, schimbări care trebuie reflectate în documentație, în funcție de situație.

Pe scurt: ce servicii oferim

Fără să intrăm prea mult în limbaj de manual, în general vorbim despre:

cadastru + intabulare (planuri, măsurători, documentație pentru înscriere în cartea funciară)

(planuri, măsurători, documentație pentru înscriere în cartea funciară) actualizări/rectificări (când apar diferențe sau modificări)

(când apar diferențe sau modificări) ridicări topografice (pentru proiect, autorizație, proiectare)

(pentru proiect, autorizație, proiectare) trasări în teren (când trebuie să marchezi corect poziția construcției sau limitele)

Ce e important: fiecare lucrare are un scop diferit. Dacă alegi greșit sau pornești fără o verificare minimă a actelor, riști să pierzi timp și să faci lucrurile în plus.

Ce face diferența între „ok” și „foarte bine”

Măsurătoarea în sine e doar o parte din treabă. Partea care salvează nervi e când primești:

explicații clare (ce acte sunt necesare, ce urmează, în ce ordine);

documentație pregătită corect, ca să nu se întoarcă dosarul la completări;

suport atunci când apar întrebări sau situații speciale.

Practic, vrei un partener care știe procesul cap-coadă, nu doar „tehnic vorbind”.

Galileo Topo – servicii de cadastru și topografie

Dacă ești în București (sau în Ilfov) și ai nevoie de lucrări topo-cadastrale, Galileo Topo se ocupă de tot ce ține de măsurători și documentații: de la cadastru și intabulare, până la ridicări topografice și lucrări conexe.

Detalii despre servicii și contact găsești aici: Galileo Topo.

Date de contact

📍 Șos. Mihai Bravu, nr. 452–460, Prosper Center, sector 3, București

📞 0766546388 www.GalileoTopo.ro

Sursa foto: galileotopo.ro

