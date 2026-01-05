Aici intră în scenă partea de cadastru, intabulare și topografie. Nu sunt doar niște documente „de bifat”, ci pași care trebuie făcuți corect, ca să nu te blochezi fix când ai cea mai mare nevoie: înainte de semnare, înainte de autorizație, înainte de credit sau înainte de șantier.

Cadastru, intabulare și topografie în București: cum eviți drumurile în plus și surprizele neplăcute

De ce apar probleme, de fapt

Foarte mulți oameni pornesc cu ideea că „se rezolvă repede”. Și uneori chiar se rezolvă repede — dar doar când actele sunt în regulă, istoricul e clar și situația din teren bate cu cea din documente.

În alte cazuri, apar lucruri gen:

  • suprafața din acte nu e aceeași cu cea reală;
  • imobilul a suferit modificări în timp și nu au fost reflectate în documentație;
  • sunt neclarități cu limitele terenului sau cu vecinătățile;
  • dosarul e incomplet și se cer completări.

Nu e o tragedie, dar e exact genul de situație în care contează să lucrezi cu oameni care îți spun din start ce ai nevoie și ce urmează, nu doar „venim, măsurăm și vedem”. 

Cadastru, intabulare și topografie în București: cum eviți drumurile în plus și surprizele neplăcute

Când ai nevoie de cadastru și intabulare (cele mai întâlnite situații)

1) Vinzi sau cumperi un apartament / o casă / un teren
Dacă actele sunt nealiniate, tranzacția se poate amâna. Mai ales când apar diferențe de suprafață sau lipsesc actualizări.

2) Ai succesiune, partaj sau vrei să pui proprietatea în ordine
În astfel de cazuri, documentația trebuie să reflecte corect ce există și ce se înscrie în cartea funciară.

3) Vrei autorizație de construire sau începi proiectarea
Aici intră de obicei ridicarea topografică. Practic, e „poza” tehnică a terenului (și a ce există pe el), de care au nevoie arhitectul și proiectantul.

4) Ai un teren și vrei să îl dezmembrezi sau să îl unești cu altul
Alipiri, dezmembrări, modificări — toate trebuie făcute corect, ca să nu te întorci de mai multe ori cu dosarul.

5) Ai făcut modificări la construcție și vrei să fii în legalitate
Extinderi, anexe, schimbări care trebuie reflectate în documentație, în funcție de situație. 

Pe scurt: ce servicii oferim

Fără să intrăm prea mult în limbaj de manual, în general vorbim despre:

  • cadastru + intabulare (planuri, măsurători, documentație pentru înscriere în cartea funciară)
  • actualizări/rectificări (când apar diferențe sau modificări)
  • ridicări topografice (pentru proiect, autorizație, proiectare)
  • trasări în teren (când trebuie să marchezi corect poziția construcției sau limitele)

Ce e important: fiecare lucrare are un scop diferit. Dacă alegi greșit sau pornești fără o verificare minimă a actelor, riști să pierzi timp și să faci lucrurile în plus. 

Ce face diferența între „ok” și „foarte bine”

Măsurătoarea în sine e doar o parte din treabă. Partea care salvează nervi e când primești:

  • explicații clare (ce acte sunt necesare, ce urmează, în ce ordine);
  • documentație pregătită corect, ca să nu se întoarcă dosarul la completări;
  • suport atunci când apar întrebări sau situații speciale.

Practic, vrei un partener care știe procesul cap-coadă, nu doar „tehnic vorbind”.

Cadastru, intabulare și topografie în București: cum eviți drumurile în plus și surprizele neplăcute

Galileo Topo – servicii de cadastru și topografie  

Dacă ești în București (sau în Ilfov) și ai nevoie de lucrări topo-cadastrale, Galileo Topo se ocupă de tot ce ține de măsurători și documentații: de la cadastru și intabulare, până la ridicări topografice și lucrări conexe.

Detalii despre servicii și contact găsești aici: Galileo Topo

Date de contact

📍 Șos. Mihai Bravu, nr. 452–460, Prosper Center, sector 3, București
📞 0766546388      www.GalileoTopo.ro

Sursa foto: galileotopo.ro

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă și ce surpriză a apărut în viața ei
Viva.ro
Ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă și ce surpriză a apărut în viața ei
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Unica.ro
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Cum se înțeleg Dragoș Bucur și Dana Nălbaru cu vecinii lor. Prezentatorul TV și fosta solistă trăiesc într-un sat din Argeș, înconjurați de natură: „Sunt și câțiva localnici care nu ne iubesc”
Elle.ro
Cum se înțeleg Dragoș Bucur și Dana Nălbaru cu vecinii lor. Prezentatorul TV și fosta solistă trăiesc într-un sat din Argeș, înconjurați de natură: „Sunt și câțiva localnici care nu ne iubesc”
gsp
În timp ce Trump posta imagini cu Maduro, în Venezuela se făcea anunțul care poate duce la scenariul din 2003
GSP.RO
În timp ce Trump posta imagini cu Maduro, în Venezuela se făcea anunțul care poate duce la scenariul din 2003
Alimentul pe care Gică Hagi și Gică Popescu l-au scos complet din meniu. „Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată”
GSP.RO
Alimentul pe care Gică Hagi și Gică Popescu l-au scos complet din meniu. „Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată”
Parteneri
Atenție! Ce trebuie să ai pe masă atunci când preotul vine cu Boboteaza. Puțini știu
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Ce trebuie să ai pe masă atunci când preotul vine cu Boboteaza. Puțini știu
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Avantaje.ro
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Motivul pentru care statul nu mai plătește prima zi de concediu medical, explicat de ministrul sănătății: „S-a dovedit peste tot”
Știri România 08:47
Motivul pentru care statul nu mai plătește prima zi de concediu medical, explicat de ministrul sănătății: „S-a dovedit peste tot”
Circulaţie în condiţii de iarnă, în mai multe judeţe. Centrul Infotrafic, recomandări pentru şoferi
Știri România 08:01
Circulaţie în condiţii de iarnă, în mai multe judeţe. Centrul Infotrafic, recomandări pentru şoferi
Parteneri
Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026
Adevarul.ro
Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026
Povești fabuloase din comunism. Cum i-a luat Pițurcă 10.000 de lei într-o oră lui Halagian la rummy
Fanatik.ro
Povești fabuloase din comunism. Cum i-a luat Pițurcă 10.000 de lei într-o oră lui Halagian la rummy
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Salma Hayek a uimit într-un pictorial inedit și dezvăluie rutina sa în materie de sport: „De patru ori pe an”
Elle.ro
Salma Hayek a uimit într-un pictorial inedit și dezvăluie rutina sa în materie de sport: „De patru ori pe an”
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
Viva.ro
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă

Monden

Cristina Cioran rupe tăcerea despre Alex Dobrescu, care e la închisoare. Cum reușește să își vadă copiii: „Să se termine acest vis urât”
Stiri Mondene 10:12
Cristina Cioran rupe tăcerea despre Alex Dobrescu, care e la închisoare. Cum reușește să își vadă copiii: „Să se termine acest vis urât”
Actorul nominalizat la Oscar e la un pas să devină om al străzii. La 73 de ani le cere bani fanilor pentru a nu fi dat afară din casă
Stiri Mondene 10:11
Actorul nominalizat la Oscar e la un pas să devină om al străzii. La 73 de ani le cere bani fanilor pentru a nu fi dat afară din casă
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
100.000 de oameni, în frig şi întuneric din cauza ninsorilor. Avertizările de vreme rea, extinse în toată ţara
ObservatorNews.ro
100.000 de oameni, în frig şi întuneric din cauza ninsorilor. Avertizările de vreme rea, extinse în toată ţara
Zodia regina supremă a anului 2026! Singura căreia-i va merge de la excelent în sus! Da, chiar ea, norocoasa!
Libertateapentrufemei.ro
Zodia regina supremă a anului 2026! Singura căreia-i va merge de la excelent în sus! Da, chiar ea, norocoasa!
Parteneri
În timp ce Trump posta imagini cu Maduro, în Venezuela se făcea anunțul care poate duce la scenariul din 2003
GSP.ro
În timp ce Trump posta imagini cu Maduro, în Venezuela se făcea anunțul care poate duce la scenariul din 2003
O fotografie de Revelion a transformat-o într-o „țintă” pe tenismena din Ucraina: „Nu joc la două capete!” » Acuzată chiar de o colegă: „Dezgustător, poate e o înțelegere pentru iubitele rusoaice”
GSP.ro
O fotografie de Revelion a transformat-o într-o „țintă” pe tenismena din Ucraina: „Nu joc la două capete!” » Acuzată chiar de o colegă: „Dezgustător, poate e o înțelegere pentru iubitele rusoaice”
Parteneri
Hărțuirea online devine infracțiune în Republica Moldova. Sunt pedepsite penal și amenințările la adresa jurnaliștilor
Mediafax.ro
Hărțuirea online devine infracțiune în Republica Moldova. Sunt pedepsite penal și amenințările la adresa jurnaliștilor
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
KanalD.ro
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare

Politic

O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Politică 04 ian.
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Politică 03 ian.
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Răzvan Lucescu își cumpără casă într-un oraș istoric al Greciei! Decizia luată de român, după ce a intrat definitiv în istoria lui PAOK
Fanatik.ro
Răzvan Lucescu își cumpără casă într-un oraș istoric al Greciei! Decizia luată de român, după ce a intrat definitiv în istoria lui PAOK
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026
Spotmedia.ro
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026