Chiar și când dormim, acesta lucrează. Ori a sta concentrați ore întregi în fața ecranelor, de exemplu, nu face altceva decât să-l obosească. Materia cenușie se poate reface, dar nu prin activități nocive. Iar acesta ar fi un singur exemplu de lucruri care ne afectează în cazul în care suntem sedentari. Pe de altă parte, nu toți avem timp sau predispoziție pentru a merge la sala sau a face sport. Dar asta nu înseamnă că trebuie să abandonezi ideea de a fi activ. Pentru toată lumea există ceva! Așa că poți alege dansul.

De ce să optezi pentru dans?

Am putea să menționăm doar esențialul. Și anume că vorbim de mișcare. Prin dans te miști cu tot corpul. Indiferent de forma de dans aleasă, toate grupele musculare se vor pune în acțiune. Poți să dansezi în casă, deoarece nu e interzis. Însă dacă vrei să fii și mai cool, alege o școală de dans. Noi îți recomandăm să intri pe site-ul dancevision.ro.

Aici vei descoperi o școală pe gusturile tuturor. Dar să continuăm cu motivația de a alege dansul. Deci, sum spuneam, ai șansa de a face mișcare. Este suficientă o ora de dans pentru a pune în mișcare toate grupele musculare. Apoi vorbim de o modalitate bună de cardio. Inima ta își va regla bătăile, va lucra normal în momentul în care te miști. Și plămânii for funcționa în parametrii normali pentru că vei învață să îți controlezi respirația.

Dansul este un sport, dar unul mult mai plăcut. Ascultând muzică și mișcându-te coordonat este de folos și pentru mintea ta. Vei elibera endorfine, cunoscute ca și hormon al fericiri. De fapt, să știi că oamenii care fac dans sau mișcare regulată sunt mult mai senini.

O minte sănătoasă într-un corp sănătos înseamnă și protecție împotriva unor boli. De exemplu, cei care fac sport sau dansează sunt mai puțin susceptibili de a dezvolta Alzheimer. Memoria va fi, de asemenea, “lucrată”. În timp ce dansezi, atunci când faci o coregrafie, trebuie să îți folosești capacitatea de memorare. Pașii de dans trebuie reținuți întocmai, indiferent dacă dansezi individual sau în pereche. Vei fi mai atent la detalii, lucru ce îți poate fi benefic și în viața profesională.

Alege o școală de dans pentru tine

Cum am menționat mai sus, noi am descoperit o locație ce satisface multe necesități. Dance Vision este acea școală de dans din București care oferă multe oportunități. Când alegi o instituție ca această, ai oportunitatea de a dansa, desigur. Însă poți face asta într-un mediu profesionist. Adică vei învăța ceva, cu adevărat. Vei afla să te miști corect, având, în același timp o postura bună. Când dansezi de unul singur, poți face greșeli, care-ți pot pune sănătatea în pericol. Însă alături de un antrenor, vei știi ce lucruri e bine să nu faci. Astfel, vei evita întinderile musculare sau accidentările. Desigur, pot fi și incidente, însă acestea sunt aproape de zero față de cei ce dansează fără îndrumare. Mai mult, te vei organiza. Faptul că trebuie să mergi la cursuri pe care le plătești, te ajută să îți iei angajamente. Vei fi constant și serios. Acasă, inschimb poți spune că nu ai chef sau că vei face mâine ceea ce ți-ai propus. Este cea mai mare greșeală pe care o poți face în cazul în care ti-ai propus să dansezi.

Vei găsi orice stil îți dorești

Nu contează cât ești de talentat. Dacă nu ai informarea corespunzătoare, stilurile de dans pot rămâne o enigmă. Asta pentru că, la o școală de dans precum Dance Vision, antrenorii au ani de studiu în spate. Este ceva ce i-a ajutat să facă performanță, să înțeleagă toate “tainele” stilurilor învățate, să le transmită mai departe. Chiar dacă tu crezi că știi să dansezi salsa, un antrenor te poate surprinde. De exemplu, poate nu știai, însă acest dans este unul în 8 timpi. Însă, vei face doar 6 pași, pentru că ceilalți 2 înseamnă pauză. Iar secretele sunt și mai multe. La Dance Vision ai șansa de a descoperi o mulțime de stiluri. Îți oferă lecții de dans sportiv, modern sau chiar dansul mirilor. Dacă ești introvertit, nu trebuie să îți faci probleme. Poți apela la lecții unu la unu. Deși, îți recomandăm cursurile de grup.

Posibilitatea de a-ți face prieteni

Precum am menționat, la Dance Vision, poți alege lecții private sau de grup. Cele de grup înseamnă că vei fi alături de oameni pe care nu-i cunoști. Asta însă nu ar trebui să te sperie. Aici vin oameni care au o pasiune comună cu tine. Dansul unește! Poți să întâlnești persoane ce-ți pot deveni prieteni pentru totdeauna. Și nimic nu este mai frumos decât viața în pași de dans! Asta înseamnă că vei avea cea mai bună șansă de a socializa, pe termen lung. La Dance Vision vei cunoaște oameni care iubesc această activitate, alături de antrenori dedicați. Așa că, dacă asta este ceea ce îți dorești, nu trebuie să stai pe gânduri. Până la urmă, nu te reține nimic să nu încerci. Indiferent de vârstă pe care o ai, vei fi primit la Dance Vision cu entuziasm!

