Indiferent dacă ai purtat ochelari încă din copilărie sau este prima dată când cauți rame ochelari de vedere Armani, Ray-Ban sau Prada, pentru că medicul oftalmolog ți-a spus că ai nevoie de ajutor pentru îmbunătățirea acuității vizuale, este important să iei în calcul riscul de a dezvolta afecțiuni oculare odată cu înaintarea în vârstă.

Glaucomul

Glaucomul apare când presiune intraoculară este crescută, ceea ce poate afecta nervul optic, cauzând probleme de vedere și chiar orbire. De obicei, nu există simptome care să anunțe această problemă, ceea ce face ca foarte mulți oameni să sufere de glaucom fără să realizeze, fiind diagnosticați când deja efectele asupra vederii sunt ireversibile.

Odată cu progresul bolii, o persoană cu glaucom își pierde vederea periferică.

Pentru a ține sub control simptomele glaucomului, există mai multe tipuri de medicamente, sub formă de picături pentru ochi sau pastile. Cu toate acestea, în unele cazuri este nevoie de intervenții chirurgicale. Până în prezent, nu s-a descoperit un tratament pentru vindecarea glaucomului, ci doar pentru a ține sub control manifestările acestei afecțiuni.

Printre factorii de risc pentru dezvoltarea glaucomului se numără vârsta (peste 60 de ani), existența acestei afecțiuni în familie, utilizarea medicamentelor pe bază de steroizi, miopia severă și hipermetropia.

Cataracta

Cataracta este una dintre cele mai frecvente afecțiuni oculare asociate procesului de îmbătrânire. Aceasta se manifestă prin opacifierea cristalinului sau a capsulei în care acesta se află.

În stadiile incipiente, cataractă modifică dioptriile, astfel că vizitele la medicul oftalmolog și căutările de ochelari de vedere barbati, de exemplu, vor fi mai frecvente. Persoanele care suferă de cataractă pot acuza vedere încețoșată, vedere dublă, vederea unor halouri în jurul surselor luminoase, precum și sensibilitate la lumină.

Înaintarea în vârstă este factorul de risc principal pentru dezvoltarea cataractei, femeile fiind mai susceptibile de a suferi de această boală. De asemenea, persoanele care fumează, care nu își protejează ochii de razele soarelui sau care au cazuri de cataractă în familie sunt mai predispuse de a dezvolta această afecțiune.

Dacă nu este în stadiu avansat, ochelarii pot fi soluția eficientă pentru o calitate mai bună a vederii în cazul persoanelor care suferă de cataractă. Însă, în momentul în care ochelarii de vedere nu mai ajută, tratamentul pentru cataractă este intervenția chirurgicală.

Degenerescența maculară

Degenerescența maculară reprezinta deteriorarea maculei și afectează vederea centrală. Persoanele care suferă de această afecțiune au probleme în a citi, a conduce sau a realiza sarcinile zilnice. În unele cazuri, degenerescența maculară duce la pierderea completă a vederii.

Degenerescența maculară este considerată o boală incurabilă, însă există anumite tratamente care pot încetini progresul.

Vârsta este principalul factor de risc pentru dezvoltarea degenerescenței maculare, dar și istoricul familial, hipertensiunea arterială și fumatul pot influența apariția acestei afecțiuni.

Să previi este mult mai simplu decât să tratezi, de aceea este important să ai grijă de ochii tăi pe tot parcursul vieții. Cu toate că multe probleme oculare apar odată cu înaintarea în vârstă, este indicat să ai un stil de viață sănătos încă din copilărie. O alimentație sănătoasă, asigurarea unei protecții constante împotriva razelor ultraviolete, precum și renunțarea la vicii, precum fumatul, sunt doar câteva dintre metodele care ajută la prevenirea bolilor oculare asociate bătrâneții.

Sursă foto: Unsplash

PARTENERI - GSP.RO „Mai umbli cu bărbați însurați?” » Jucătoarea bătută cu ranga: „Au dat la picioare, voiau să-mi termine cariera”

Playtech.ro ȘOC! Cauza morții lui Dan Țandea s-a aflat. Ce au descoperit medicii la necropsie

Observatornews.ro Prostituată româncă, ucisă cu bâta de baseball în Austria. Iubitul i-a pus apoi cadavrul, în plină zi, pe treptele unei instituții publice

HOROSCOP Horoscop 17 noiembrie 2021. Peștii au tendința de a respinge chiar și cele mai subtile sugestii de la cei din anturaj

Știrileprotv.ro Până când este valabil certificatul verde de vaccinare. Precizările lui Valeriu Gheorghiță

Telekomsport Gigi Becali vrea să preia altă echipă din Liga 1: ”O să aflaţi despre ce este vorba. Vreau să prind şi perioada de transferuri din iarnă”

PUBLICITATE Dana Rogoz & Ada Galeș: voci pentru schimbare