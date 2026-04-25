Cauza probabilă a surpării

Potrivit primarului Alexandru Potor, incidentul a fost cauzat, cel mai probabil, de o avarie la rețeaua de canalizare.

„Cauza cea mai probabilă este o defecțiune la sistemul de canalizare, care a dus la spălarea infrastructurii de pământ și balast ce susține carosabilul”, a transmis Alexandru Potor pe Facebook.

Defecțiunea a dus la spălarea straturilor de pământ și balast care aveau rolul de a susține infrastructura rutieră, provocând astfel prăbușirea asfaltului.

La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) și forțelor de ordine, pentru securizarea perimetrului și organizarea traficului.

Traseu reconfigurat

Astfel, poliția a reconfigurat traficul, izolând zona afectată pentru a proteja șoferii și pietonii. În același timp, Direcția de Administrare a Domeniului Public (DADP), împreună cu operatorul de apă Urban, lucrează la evaluarea situației pentru a implementa reparațiile urgente.

Primarul Alexandru Potor a ținut să mulțumească forțelor de intervenție pentru reacția promptă.

De asemenea, edilul le-a recomandat ferm șoferilor și pietonilor să circule cu maximă prudență în apropierea zonei și, pe cât posibil, să evite perimetrul afectat până la remedierea completă a carosabilului.

