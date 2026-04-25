Recorduri și comparații

La 17.015 kilometri, zborul Sydney-Londra va deveni cea mai lungă cursă de pasageri non-stop la nivel global,depășind recordul actual deținut de zborul direct de 15.300 de kilometri al Singapore Airlines către New York, care se întinde pe aproape 19 ore.

În acest moment, compania australiană domină deja zborurile de anduranță, operând a treia cea mai lungă cursă din lume (Perth-Londra, 17,5 ore), urmată de Perth-Paris (17 ore) și Melbourne-Dallas (16 ore).

Pentru a face posibil acest proiect, Qantas a comandat în 2022 o flotă de 12 aeronave Airbus A350-1000 cu autonomie ultra-lungă (ULR).

Avioanele sunt propulsate de motoare britanice Rolls-Royce Trent și beneficiază de un rezervor suplimentar cu o capacitate de 20.000 de litri de combustibil.

Testările au început deja: pe 12 aprilie, prima aeronavă din lot a sosit în Franța pentru un program de zboruri de test de 22 de ore, programat pe durata a două luni.

De ce se numește „Project Sunrise”

Numele proiectului „Project Sunrise” face referire la o experiență inedită: deoarece zborul va decola noaptea, pasagerii vor avea ocazia să vadă răsăritul de două ori – o dată deasupra Asiei sau a Orientului Mijlociu și a doua oară pe măsură ce se apropie de Europa sau Africa de Nord.

Aeronava va transporta un număr redus de pasageri – doar 238 – pentru a asigura un confort sporit. Cabina va fi împărțită astfel:

6 suite la First Class

52 suite la Business Class

40 de locuri la Premium Economy

140 de locuri la Economy

Inovații pentru confort

Într-o premieră absolută pentru aviație, toți pasagerii vor avea acces la o zonă dedicată sănătății și socializării.

Aceasta va oferi băuturi răcoritoare premium cu autoservire pentru hidratare optimă, ecrane pe care vor rula programe de stretching și mânere pe pereți pentru facilitarea exercițiilor fizice – practic, un „studio de yoga” la mare altitudine.

În ceea ce-i privește pe pasagerii de la clasa întâi, aceștia vor beneficia de un fotoliu separat de pat, uși glisante pentru intimitate, ecrane HD de 32 de inci și un dulap privat.

Qantas a colaborat cu Centrul Charles Perkins de la Universitatea din Sydney pentru a minimiza efectele schimbării de fus orar.

Mesele vor fi servite în concordanță cu ritmurile circadiene, iar sistemul de iluminat a fost personalizat pentru a imita lumina unică din regiunea australiană Outback.

Designerul australian David Caon a coordonat estetica încă din 2018. El a precizat că echipa sa formată din șase specialiști a lucrat cu normă întreagă timp de doi ani, având provocarea de a echilibra deciziile estetice cu cerințele stricte legate de siguranță, greutatea aeronavei și confort.

Planuri de viitor

Proiectul Sunrise nu se oprește la Londra. Qantas plănuiește, de asemenea, lansarea unui zbor direct de 18 ore între Sydney și New York, folosind aceleași aeronave Airbus A350.

Se preconizează că și această rută va debuta tot în 2027, însă compania nu a confirmat încă ordinea exactă în care vor fi inaugurate cele două destinații majore.

